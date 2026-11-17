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Σπανούλης: «Τελείωσαν οι αγώνες με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, να παρουσιαστούμε έτοιμοι με τη Λε Μαν»
Σπανούλης: «Τελείωσαν οι αγώνες με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, να παρουσιαστούμε έτοιμοι με τη Λε Μαν»
Η προσοχή του προπονητή του Άρη έχει στραφεί αποκλειστικά και μόνο στην αναμέτρηση με την γαλλική ομάδα για το ΕuroCup - Ντιμιτρίεβιτς: «Προνόμιο για εμένα να δουλεύω μαζί με τους Σπανούλη και Ζήση»
Ο Άρης επιστρέφει στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, καθώς την Τετάρτη (18/11, 20:00) θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τη Λε Μαν για το ΕuroCup.
Αναφερόμενος στο παιχνίδι ο Βασίλης Σπανούλης τόνισε πως οι «κίτρινοι» θα πρέπει να παρουσιαστούν έτοιμοι και πως οι νίκες επί των Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού ανήκουν στο παρελθόν.
Ο προπονητής του Άρη υποστήριξε: «Τελείωσαν για μένα οι αγώνες με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Να παρουσιαστούμε έτοιμοι με τη Λε Μαν. Είναι σε πολύ καλό μομέντουμ. Τελείως διαφορετικό παιχνίδι με τη Λε Μαν αυτή τη φορά, είναι πολύ καλή ομάδα. Η ζωή μας είναι να προχωράμε στο επόμενο παιχνίδι με στόχο να είμαστε καλύτεροι, έχουμε εμπιστοσύνη στο πλάνο».
Ντιμιτρίεβιτς: «Η συγκέντρωσή μας είναι μόνο στη Λε Μαν»
Από πλευράς παικτών ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς παραχώρησε δηλώσεις και συμφώνησε με τον Βασίλη Σπανούλη, όσον αφορά την πνευματική προετοιμασία του Άρη για το ματς με τη Λε Μαν.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
Για τη δική του απόδοση το τελευταίο διάστημα: «Ο βασικός μου στόχος είναι να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει. Είναι ακόμα νωρίς. Πρέπει να δουλεύουμε και να εξελισσόμαστε. Είμαστε σε καλό μομέντουμ και θέλουμε ακόμα δύο νίκες για να πάμε με αυτό το μομέντουμ στη διακοπή».
Για τις επιβλητικές νίκες απέναντι σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό: «Εχουμε χτιστεί για να κερδίζουμε οποιοδήποτε. Έχουμε πολλούς σκόρερς και καλούς αθλητές. Οταν παίζουμε στον ρυθμό μας, δεν υπάρχει κάποιος που να μην μπορούμε να κερδίσουμε».
Για τον αγώνα με τη Λε Μαν: «Μετά τη Χάποελ, η πιο δύσκολη ομάδα είναι η Λε Μαν. Είχαμε ένα δύσκολο ματς στη Γαλλία, αλλά από τότε έχουμε βρει ρυθμό».
Για τους Ζήση και Σπανούλη: «Είναι σχεδόν το τέλειο. Το τέλειο θα ήταν να ήμασταν στην Ευρωλίγκα. Είναι προνόμιο για μένα να δουλεύω μαζί τους. Ελπίζουμε να είναι εκεί του χρόνου».
Για το πνευματικό κομμάτι έχοντας τη Λε Μαν αλλά και τον ΠΑΟΚ, μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού: «Είναι εύκολο για εμάς. Αυτό κάνουμε καθημερινά. Το ματς με τον Ολυμπιακό ανήκει στο παρελθόν. Συγκεντρωνόμαστε στη Λε Μαν και μετά θα σκεφτούμε την επόμενη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας».
Αναφερόμενος στο παιχνίδι ο Βασίλης Σπανούλης τόνισε πως οι «κίτρινοι» θα πρέπει να παρουσιαστούν έτοιμοι και πως οι νίκες επί των Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού ανήκουν στο παρελθόν.
Ο προπονητής του Άρη υποστήριξε: «Τελείωσαν για μένα οι αγώνες με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Να παρουσιαστούμε έτοιμοι με τη Λε Μαν. Είναι σε πολύ καλό μομέντουμ. Τελείως διαφορετικό παιχνίδι με τη Λε Μαν αυτή τη φορά, είναι πολύ καλή ομάδα. Η ζωή μας είναι να προχωράμε στο επόμενο παιχνίδι με στόχο να είμαστε καλύτεροι, έχουμε εμπιστοσύνη στο πλάνο».
Ντιμιτρίεβιτς: «Η συγκέντρωσή μας είναι μόνο στη Λε Μαν»
Από πλευράς παικτών ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς παραχώρησε δηλώσεις και συμφώνησε με τον Βασίλη Σπανούλη, όσον αφορά την πνευματική προετοιμασία του Άρη για το ματς με τη Λε Μαν.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
Για τη δική του απόδοση το τελευταίο διάστημα: «Ο βασικός μου στόχος είναι να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει. Είναι ακόμα νωρίς. Πρέπει να δουλεύουμε και να εξελισσόμαστε. Είμαστε σε καλό μομέντουμ και θέλουμε ακόμα δύο νίκες για να πάμε με αυτό το μομέντουμ στη διακοπή».
Για τις επιβλητικές νίκες απέναντι σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό: «Εχουμε χτιστεί για να κερδίζουμε οποιοδήποτε. Έχουμε πολλούς σκόρερς και καλούς αθλητές. Οταν παίζουμε στον ρυθμό μας, δεν υπάρχει κάποιος που να μην μπορούμε να κερδίσουμε».
Για τον αγώνα με τη Λε Μαν: «Μετά τη Χάποελ, η πιο δύσκολη ομάδα είναι η Λε Μαν. Είχαμε ένα δύσκολο ματς στη Γαλλία, αλλά από τότε έχουμε βρει ρυθμό».
Για τους Ζήση και Σπανούλη: «Είναι σχεδόν το τέλειο. Το τέλειο θα ήταν να ήμασταν στην Ευρωλίγκα. Είναι προνόμιο για μένα να δουλεύω μαζί τους. Ελπίζουμε να είναι εκεί του χρόνου».
Για το πνευματικό κομμάτι έχοντας τη Λε Μαν αλλά και τον ΠΑΟΚ, μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού: «Είναι εύκολο για εμάς. Αυτό κάνουμε καθημερινά. Το ματς με τον Ολυμπιακό ανήκει στο παρελθόν. Συγκεντρωνόμαστε στη Λε Μαν και μετά θα σκεφτούμε την επόμενη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας».
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