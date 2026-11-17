Με λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατοικίας, η προστασία του σπιτιού γίνεται πιο ευέλικτη, πιο ολοκληρωμένη και πιο απλή με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH.
Από τη φυλακή, στον δρόμο του Θεού - H νέα ζωή του Ντάνι Άλβες, δείτε βίντεο
Ο Βραζιλιάνος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του μετά την παραμονή του στη φυλακή για σεξουαλική επίθεση σε γυναίκα
Ο άλλοτε σταρ της Μπαρτσελόνα και της Σεβίλλης μέσα από τα social media μοιράζεται δημόσια τη θρησκευτική του μεταστροφή και την προσωπική του μαρτυρία. Μάλιστα, παρουσιάζεται πλέον ως DaniEL, αυτοπροσδιοριζόμενος ως «μαθητής του Ιησού Χριστού».
🚨 𝗡𝗘𝗪: Dani Alves’ ex-wife Joana Sanz has hit back after Dani Alves claimed “only Jesus stayed” when everyone else abandoned him. 🗣️ “The sheer nerve of you, to say publicly that only Jesus stayed.” She says she visited him in prison, spent Christmas with him and used her own money to pay his bills and debts, despite the pain he had caused her. Joana recently confirmed their split, saying his growing devotion to religion had driven them apart.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 17, 2026
Ο 43χρονος Βραζιλιάνος, ο οποίος δεν έχει χειροτονηθεί επίσημα πάστορας, έχει επιλέξει να αφηγείται την προσωπική του διαδρομή και να μεταφέρει το μήνυμα της πίστης μέσα από ομιλίες και θρησκευτικές εκδηλώσεις.
Σε πρόσφατη ανάρτησή του στο instagram, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε με έντονα προσωπικό τρόπο στην περίοδο που πέρασε στη φυλακή, αποδίδοντας στον Ιησού τη μεγάλη αλλαγή που, όπως υποστηρίζει, βίωσε στη ζωή του.
«Έζησα 40 χρόνια στη φυλακή, αλλά εκεί απελευθερώθηκα πραγματικά», έγραψε χαρακτηριστικά.
Στο μακροσκελές μήνυμά του εξήγησε πως, παρά το γεγονός ότι για δεκαετίες απολάμβανε μια ζωή που εξωτερικά έμοιαζε ελεύθερη, εσωτερικά αισθανόταν εγκλωβισμένος στα λάθη και τις επιλογές του. Όπως ανέφερε, η παραμονή του στη φυλακή αποτέλεσε την αφετηρία για να γνωρίσει τον Ιησού και να ανακαλύψει μια διαφορετική διάσταση της ελευθερίας.
La modelo ha confirmado que llevan un tiempo separado. La creciente dedicación a la religión evangélica y sus viajes como predicador habrían provocado el distanciamiento. 💔 ¿Creéis que la nueva vida religiosa ha podido ser el detonante de su separación? 👀 #DaniAlves #JoanaSanz https://t.co/LEhfAuBCBq— Peoople (@peoople) November 16, 2026
«Σήμερα μπορώ να το πω με ειλικρίνεια. Δεν είμαι ελεύθερος επειδή βγήκα από τη φυλακή. Είμαι ελεύθερος επειδή ο Ιησούς με απελευθέρωσε από την αμαρτία», ήταν το μήνυμα με το οποίο ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του.
Η συγκεκριμένη ανάρτηση, ωστόσο, δεν έμεινε ασχολίαστη από την πρώην σύντροφό του, Τζοάνα Σανθ, με την οποία βρίσκεται σε διαδικασία διαζυγίου.
«Τι θράσος έχεις να δηλώνεις δημόσια ότι μόνο ο Ιησούς ήταν εκεί... Σε επισκέφθηκα, παρά το γεγονός ότι όλος ο κόσμος κατέρρεε γύρω μου και έπρεπε να αντιμετωπίσω τη δημοσιότητα και τους τίτλους των μέσων ενημέρωσης. Ξόδεψα τα χρήματά μου για να πληρώνω τους λογαριασμούς και τα χρέη σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
🚨💔 Dani Alves e Joana Sanz estão separados após nove anos de casamento. A dedicação de Dani Alves à religião evangélica teria sido o principal motivo da separação. O ex-jogador passou a atuar como pregador e palestrante religioso, realizando viagens e participando de eventos pelo mundo. Segundo relatos, essa rotina acabou afastando o brasileiro da esposa e da filha do casal, fazendo com que Joana se sentisse sozinha. A própria modelo confirmou o término nas redes sociais e afirmou que os dois já estavam separados há algum tempo. O casal também estaria em processo de divórcio.— Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) November 14, 2026
Υπενθυμίζεται ότι ο Ντάνι Άλβες είχε συλληφθεί τον Ιανουάριο του 2023, αντιμετωπίζοντας κατηγορία για σεξουαλική επίθεση σε νεαρή γυναίκα σε νυχτερινό κέντρο της Βαρκελώνης, για περιστατικό που φέρεται να συνέβη τον Δεκέμβριο του 2022. Έπειτα από 14 μήνες κράτησης, αποφυλακίστηκε τον Μάρτιο του 2024 με εγγύηση ενός εκατομμυρίου ευρώ.
Τον Μάρτιο του 2025, το Ανώτατο Δικαστήριο της Καταλονίας ανέτρεψε την πρωτόδικη καταδίκη του και τον αθώωσε, αίροντας παράλληλα τα περιοριστικά μέτρα σε βάρος του.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr