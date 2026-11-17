🚨💔 Dani Alves e Joana Sanz estão separados após nove anos de casamento. A dedicação de Dani Alves à religião evangélica teria sido o principal motivo da separação. O ex-jogador passou a atuar como pregador e palestrante religioso, realizando viagens e participando de eventos pelo mundo. Segundo relatos, essa rotina acabou afastando o brasileiro da esposa e da filha do casal, fazendo com que Joana se sentisse sozinha. A própria modelo confirmou o término nas redes sociais e afirmou que os dois já estavam separados há algum tempo. O casal também estaria em processo de divórcio. — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) November 14, 2026

Το μοντέλο αντέδρασε έντονα στα λόγια του Άλβες, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο εκείνος παρουσίασε τη θρησκευτική του διαδρομή, αφήνοντας αιχμές για τη δική της στάση κατά τη δύσκολη περίοδο που εκείνος βρισκόταν στη φυλακή.«Τι θράσος έχεις να δηλώνεις δημόσια ότι μόνο ο Ιησούς ήταν εκεί... Σε επισκέφθηκα, παρά το γεγονός ότι όλος ο κόσμος κατέρρεε γύρω μου και έπρεπε να αντιμετωπίσω τη δημοσιότητα και τους τίτλους των μέσων ενημέρωσης. Ξόδεψα τα χρήματά μου για να πληρώνω τους λογαριασμούς και τα χρέη σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.Υπενθυμίζεται ότι ο Ντάνι Άλβες είχε συλληφθεί τον Ιανουάριο του 2023, αντιμετωπίζοντας κατηγορία για σεξουαλική επίθεση σε νεαρή γυναίκα σε νυχτερινό κέντρο της Βαρκελώνης, για περιστατικό που φέρεται να συνέβη τον Δεκέμβριο του 2022. Έπειτα από 14 μήνες κράτησης, αποφυλακίστηκε τον Μάρτιο του 2024 με εγγύηση ενός εκατομμυρίου ευρώ.Τον Μάρτιο του 2025, το Ανώτατο Δικαστήριο της Καταλονίας ανέτρεψε την πρωτόδικη καταδίκη του και τον αθώωσε, αίροντας παράλληλα τα περιοριστικά μέτρα σε βάρος του.