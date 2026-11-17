Η Ναταλία Ποτανίνα αγωνίζεται για να εξασφαλίσει μια τεράστια αποζημίωση από τον υπό κυρώσεις μεγιστάνα των ορυχείων Βλαντιμίρ Ποτάνιν





Η Ναταλία Ποτανίνα αγωνίζεται για να εξασφαλίσει μια τεράστια αποζημίωση από τον υπό κυρώσεις μεγιστάνα των ορυχείων Βλαντιμίρ Ποτάνιν. Ξεκίνησε τη διαδικασία το 2018 και η υπόθεσή της θα εκδικαστεί αύριο (18/11) στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου. Η Ναταλία ζητά 179,8 εκατ. ευρώ για μια νέα κατοικία και 528,6 εκατ. ευρώ για διατροφή, σύμφωνα με την







Οι δικηγόροι του ολιγάρχη, ο οποίος διετέλεσε για σύντομο χρονικό διάστημα αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας υπό τον Μπόρις Γέλτσιν τη δεκαετία του 1990, ισχυρίστηκαν ότι οι απαιτήσεις της πρώην συζύγου του είναι «εντελώς δυσανάλογες».



Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά, και η Ναταλία υποστηρίζει ότι η διάλυση του γάμου τους αποτέλεσε ένα καταστροφικό πλήγμα, αφού ο σύζυγός της ξεκίνησε μια άλλη σχέση. Τα ρωσικά δικαστήρια της απένειμαν το ήμισυ της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που κατείχε άμεσα ο πρώην σύζυγός της, αλλά εξαιρέθηκαν μεγάλα τμήματα της τεράστιας περιουσίας του που κατείχε μέσω εταιρειών και καταπιστευμάτων.







Η ίδια διεκδικεί επίσης το ήμισυ των μερισμάτων που καταβλήθηκαν στον Ποτάνιν από το 2014, καθώς και την κυριότητα ενός πολυτελούς ρωσικού ακινήτου γνωστού, για το οποίο ξόδεψαν περίπου 133 εκατομμύρια ευρώ.



Οι δικηγόροι της αναφέρουν ότι μετά το διαζύγιο έλαβε 37 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που, όπως ισχυρίζονται, αντιστοιχούσε σε λιγότερο από το 1% της συνολικής περιουσίας του ζευγαριού. Οι δικηγόροι του ολιγάρχη υποστηρίζουν ότι έχει ήδη λάβει περίπου 75,5 εκατομμύρια ευρώ.



Κλείσιμο Nornickel, είχε δηλώσει πως επιθυμούσε « ένα τόσο μεγάλο στρατηγικό αντικείμενο να βρίσκεται υπό κρατικό έλεγχο». «Νιώθω προσβεβλημένη μετά από 30 χρόνια συμβίωσης. Τον αγαπούσα τόσο πολύ. Ήταν ένα μεγάλο προσωπικό δράμα για μένα», ανέφερε.





Ο μεγιστάνας υπέστη κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο του 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ενώ η πρώην σύζυγός του μετακόμισε στο Λονδίνο μετά το διαζύγιο το 2014 και απέκτησε τη βρετανική υπηκοότητα, οι δικηγόροι του ολιγάρχη υποστηρίζουν ότι δεν έχει αρκετά ισχυρούς δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο ώστε η υπόθεση να εκδικαστεί εκεί.

ολιγάρχη Η πρώην σύζυγος του Ρώσου , Βλαντίμιρ Ποτάνιν, έφτασε μέχρι τα δικαστήρια και θα απαιτήσει 719 εκατομμύρια ευρώ για να καλύψει τις «ανάγκες» της, σε περίπτωση που απορριφθεί το αίτημά της για μεγαλύτερο μερίδιο από την περιουσία των 26,4 δισ ευρώ, στη μεγαλύτερη δίκη διαζυγίου που έχει γίνει ποτέ στην Βρετανία Η Ναταλία Ποτανίνα αγωνίζεται για να εξασφαλίσει μια τεράστια αποζημίωση από τον υπό κυρώσεις μεγιστάνα των ορυχείων Βλαντιμίρ Ποτάνιν. Ξεκίνησε τη διαδικασία το 2018 και η υπόθεσή της θα εκδικαστεί αύριο (18/11) στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου. Η Ναταλία ζητά 179,8 εκατ. ευρώ για μια νέα κατοικία και 528,6 εκατ. ευρώ για διατροφή, σύμφωνα με την Daily Mail Το πρώην ζευγάρι, που γνωρίστηκε όταν ήταν έφηβοι και παρέμεινε παντρεμένο για 30 χρόνια, είναι σε νομική διαμάχη από το διαζύγιό του στη Ρωσία το 2014. Ο 65χρονος Ποτάνιν δημιούργησε την περιουσία του μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και ελέγχει μια τεράστια επιχειρηματική αυτοκρατορία, η οποία περιλαμβάνει σημαντικό μερίδιο στον γίγαντα της εξόρυξης Nornickel.Οι δικηγόροι του ολιγάρχη, ο οποίος διετέλεσε για σύντομο χρονικό διάστημα αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας υπό τον Μπόρις Γέλτσιν τη δεκαετία του 1990, ισχυρίστηκαν ότι οι απαιτήσεις της πρώην συζύγου του είναι «εντελώς δυσανάλογες».Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά, και η Ναταλία υποστηρίζει ότι η διάλυση του γάμου τους αποτέλεσε ένα καταστροφικό πλήγμα, αφού ο σύζυγός της ξεκίνησε μια άλλη σχέση. Τα ρωσικά δικαστήρια της απένειμαν το ήμισυ της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που κατείχε άμεσα ο πρώην σύζυγός της, αλλά εξαιρέθηκαν μεγάλα τμήματα της τεράστιας περιουσίας του που κατείχε μέσω εταιρειών και καταπιστευμάτων.Οι δικηγόροι της Ποτανίνα επιμένουν ότι η πελάτισσά τους έχει κερδίσει το μερίδιό της από την οικογενειακή περιουσία μετά από δεκαετίες γάμου και αφού ανέλαβε την κύρια φροντίδα των τριών παιδιών του ζευγαριού. Απαιτεί το ήμισυ της αξίας του τελικού δικαιώματος επωφελούμενου του πρώην συζύγου της επί των μετοχών του ρωσικού κολοσσού των μετάλλων και των ορυχείων Nornickel.Η ίδια διεκδικεί επίσης το ήμισυ των μερισμάτων που καταβλήθηκαν στον Ποτάνιν από το 2014, καθώς και την κυριότητα ενός πολυτελούς ρωσικού ακινήτου γνωστού, για το οποίο ξόδεψαν περίπου 133 εκατομμύρια ευρώ.Οι δικηγόροι της αναφέρουν ότι μετά το διαζύγιο έλαβε 37 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που, όπως ισχυρίζονται, αντιστοιχούσε σε λιγότερο από το 1% της συνολικής περιουσίας του ζευγαριού. Οι δικηγόροι του ολιγάρχη υποστηρίζουν ότι έχει ήδη λάβει περίπου 75,5 εκατομμύρια ευρώ.Η Ποτανίνα είχε πει μετά τον χωρισμό τους στο CNN πως ήθελε να αποφύγει εταιρικές διαμάχες και αναφερόμενη στηνένα τόσο μεγάλο στρατηγικό αντικείμενο να βρίσκεται υπό κρατικό έλεγχο». «Νιώθω προσβεβλημένη μετά από 30 χρόνια συμβίωσης. Τον αγαπούσα τόσο πολύ. Ήταν ένα μεγάλο προσωπικό δράμα για μένα», ανέφερε.Ο μεγιστάνας υπέστη κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο του 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ενώ η πρώην σύζυγός του μετακόμισε στο Λονδίνο μετά το διαζύγιο το 2014 και απέκτησε τη βρετανική υπηκοότητα, οι δικηγόροι του ολιγάρχη υποστηρίζουν ότι δεν έχει αρκετά ισχυρούς δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο ώστε η υπόθεση να εκδικαστεί εκεί.



Δίκες για διαζύγια στο Λονδίνο Το Λονδίνο θεωρείται εδώ και καιρό η παγκόσμια πρωτεύουσα των διαζυγίων, μετά από μια σειρά διακανονισμών υπέρ του οικονομικά ασθενέστερου συζύγου. Σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο, ο όρος «ανάγκες» δεν αναφέρεται στις βασικές ανάγκες, αλλά στη διατήρηση, στο μέτρο του δυνατού, του βιοτικού επιπέδου που απολάμβανε το ζευγάρι κατά τη διάρκεια του γάμου. Στις προδικαστικές ακροάσεις, οι δικηγόροι της Ποτανίνα επισήμαναν τον «θεαματικό» τρόπο ζωής του ζευγαριού.



Αρχικά, το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την προσπάθεια της Ποτανίνα να ασκήσει αγωγή, με έναν δικαστή να προειδοποιεί ότι, αν επιτραπεί η συνέχιση της υπόθεσής της, «ουσιαστικά δεν θα υπάρχει κανένα όριο στον τουρισμό διαζυγίου». Ωστόσο, το Εφετείο ανέτρεψε την απόφαση αυτή τον περασμένο Σεπτέμβριο.



«Υπήρχαν στοιχεία ενώπιον του δικαστηρίου ότι η σύζυγος είχε διακόψει σε μεγάλο βαθμό τους δεσμούς της με τη Ρωσία. Η σύνδεσή της με την πρώην πατρίδα της γινόταν ολοένα και πιο αδύναμη», αναφερόταν στην απόφαση.



«Η διαφορά μεταξύ του μεριδίου της από τα συζυγικά περιουσιακά στοιχεία και του μεριδίου που διατήρησε ο σύζυγος ήταν σημαντική. Η διαφορά μεταξύ του ποσού που είχε ανακτήσει στη Ρωσία και του ποσού που θα είχε ανακτήσει εάν η υπόθεση είχε εκδικαστεί στην παρούσα δικαιοδοσία ήταν εξίσου σημαντική», ανέφερε.



Η δίκη έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει 15 ημέρες. Παρατηρητές εκτιμούν ότι η υπόθεση θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική δοκιμασία για το καθεστώς του Λονδίνου ως παγκόσμιου κόμβου για τα διαζύγια, το οποίο επιτρέπει στους Άγγλους δικηγόρους να εισπράττουν τεράστια αμοιβές από τους εξαιρετικά πλούσιους πελάτες τους, οι οποίοι συνήθως αναλαμβάνουν και τα δικαστικά έξοδα.