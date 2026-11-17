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Από τον Σον Κόνερι μέχρι τον Ρόμπερτ Πάτινσον, οι ποδοσφαιρικές προτιμήσεις των Τζέιμς Μποντ
Από τον Σον Κόνερι μέχρι τον Ρόμπερτ Πάτινσον, οι ποδοσφαιρικές προτιμήσεις των Τζέιμς Μποντ
Οι πρωταγωνιστές που ενσάρκωσαν τον Τζέιμς Μποντ έχουν συνδέσει τα ονόματά τους με διαφορετικούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση του Ρόμπερτ Πάτινσον
Ο Τζέιμς Μποντ είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες στην ιστορία του κινηματογράφου. Ο θρυλικός πράκτορας 007 έχει αποκτήσει εκατομμύρια θαυμαστές σε ολόκληρο τον κόσμο, όμως οι ηθοποιοί που τον ενσάρκωσαν στη μεγάλη οθόνη έχουν και μια διαφορετική πλευρά, μακριά από τα κινηματογραφικά πλατό. Την αγάπη τους για το ποδόσφαιρο.
Μπορεί στις ταινίες να είχαν ως αποστολή να σώσουν τον κόσμο, στην πραγματική ζωή, όμως, οι προτιμήσεις τους είναι πολύ διαφορετικές, καθώς ο καθένας έχει τη δική του αγαπημένη ομάδα.
Ανάμεσα στους ηθοποιούς που φόρεσαν το κοστούμι του 007 υπάρχουν υποστηρικτές τόσο της Premier League όσο και του σκωτσέζικου ποδοσφαίρου, με τις προτιμήσεις τους να καλύπτουν μερικούς από τους πιο ιστορικούς συλλόγους του Ηνωμένου Βασιλείου.
Αναλυτικά, οι ομάδες που συνδέονται με τους ηθοποιούς του Τζέιμς Μποντ:
Ρότζερ Μουρ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον 007 σε επτά ταινίες ήταν φίλος των «κόκκινων διαβόλων».
Σον Κόνερι – Ρέιντζερς: Ο πρώτος κινηματογραφικός Τζέιμς Μποντ είχε εκφράσει την υποστήριξή του στη σκωτσέζικη ομάδα.
Τίμοθι Ντάλτον – Μάντσεστερ Σίτι: Ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον πράκτορα σε δύο ταινίες συνδέεται με τους «πολίτες».
Πιρς Μπρόσναν – Σέλτικ: Ο Ιρλανδός ηθοποιός έχει συνδεθεί με την αγαπημένη ομάδα της Γλασκώβης.
Ντάνιελ Κρεγκ – Λίβερπουλ: Ο πρωταγωνιστής της σύγχρονης εποχής του 007 υποστηρίζει τους «κόκκινους» του Μέρσεϊσαϊντ.
Ρόμπερτ Πάτινσον – Άρσεναλ: Ο ηθοποιός που έχει συνδεθεί με τον ρόλο του Μπάτμαν και θα είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ, είναι φίλος των «κανονιέρηδων».
Μπορεί στις ταινίες να είχαν ως αποστολή να σώσουν τον κόσμο, στην πραγματική ζωή, όμως, οι προτιμήσεις τους είναι πολύ διαφορετικές, καθώς ο καθένας έχει τη δική του αγαπημένη ομάδα.
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Ανάμεσα στους ηθοποιούς που φόρεσαν το κοστούμι του 007 υπάρχουν υποστηρικτές τόσο της Premier League όσο και του σκωτσέζικου ποδοσφαίρου, με τις προτιμήσεις τους να καλύπτουν μερικούς από τους πιο ιστορικούς συλλόγους του Ηνωμένου Βασιλείου.
Αναλυτικά, οι ομάδες που συνδέονται με τους ηθοποιούς του Τζέιμς Μποντ:
Ρότζερ Μουρ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον 007 σε επτά ταινίες ήταν φίλος των «κόκκινων διαβόλων».
Σον Κόνερι – Ρέιντζερς: Ο πρώτος κινηματογραφικός Τζέιμς Μποντ είχε εκφράσει την υποστήριξή του στη σκωτσέζικη ομάδα.
Τίμοθι Ντάλτον – Μάντσεστερ Σίτι: Ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον πράκτορα σε δύο ταινίες συνδέεται με τους «πολίτες».
Πιρς Μπρόσναν – Σέλτικ: Ο Ιρλανδός ηθοποιός έχει συνδεθεί με την αγαπημένη ομάδα της Γλασκώβης.
Ντάνιελ Κρεγκ – Λίβερπουλ: Ο πρωταγωνιστής της σύγχρονης εποχής του 007 υποστηρίζει τους «κόκκινους» του Μέρσεϊσαϊντ.
Ρόμπερτ Πάτινσον – Άρσεναλ: Ο ηθοποιός που έχει συνδεθεί με τον ρόλο του Μπάτμαν και θα είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ, είναι φίλος των «κανονιέρηδων».
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