Από τη συντήρηση της θέρμανσης μέχρι τις μονώσεις, τα στοιχεία του Douleutaras.gr αποκαλύπτουν, πώς αλλάζουν οι ανάγκες των νοικοκυριών, πότε κορυφώνονται τα αιτήματα και ποιες διαφορές καταγράφονται ανάμεσα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο πίεσης του ενεργειακού κόστους.
Χάμιλτον εναντίον Ferrari: Τι συμβαίνει πραγματικά; (+video)
Χάμιλτον εναντίον Ferrari: Τι συμβαίνει πραγματικά; (+video)
Τα όσα συνέβησαν στην Βραζιλία εξέθεσαν για ακόμη μία φορά το σοβαρό εσωτερικό πρόβλημα της Ferrari. Κυρίως σε ότι αφορά την σχέση του Λιούις Χάμιλτον με την ομάδα.
Τα όσα συνέβησαν στην Βραζιλία εξέθεσαν για ακόμη μία φορά το σοβαρό εσωτερικό πρόβλημα της Ferrari. Κυρίως σε ότι αφορά την σχέση του Λιούις Χάμιλτον με την ομάδα.
UPD:
Ο Χάμιλτον είχε έναν απίστευτο πρώτο γύρο, κερδίζοντας δέκα θέσεις. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι σε αυτό συνέβαλαν οι πολύ υψηλές πιέσεις στα ενδιάμεσα ελαστικά του Βρετανού από λάθος των μηχανικών της Scuderia.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα