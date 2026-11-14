Ζότα Σίλβα: Έχω την ποιότητα για να βρίσκομαι στην εθνική Πορτογαλίας
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Ζότα Σίλβα Εθνική Πορτογαλίας

Ζότα Σίλβα: Έχω την ποιότητα για να βρίσκομαι στην εθνική Πορτογαλίας

Την επιθυμία να παίξει στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας εξέφρασε ο Ζότα Σίλβα

Ζότα Σίλβα: Έχω την ποιότητα για να βρίσκομαι στην εθνική Πορτογαλίας
Ο Ζότα Σίλβα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο μέχρι τώρα στον Ολυμπιακό και σε συνέντευξη που παραχώρησε στο sicnoticias.pt εξέφρασε την επιθυμία του να παίξει στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Όπως είπε μέσα από τις εμφανίσεις του με την ερυθρόλευκη φανέλα μπορεί να κερδίσει τη θέση του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του.

«Περισσότερο από ένα απλό όνειρο, νομίζω ότι πλέον είναι στόχος η εθνική ομάδα. Πιστεύω ότι διαθέτω την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά για να βρίσκομαι στην Εθνική, γι’ αυτό άλλωστε δουλεύω, αλλά η απόφαση ανήκει στον προπονητή. Εγώ θα είμαι εδώ δουλεύοντας όσο πιο σκληρά μπορώ για να είμαι διαθέσιμος», είπε χαρακτηριστικά ο Ζότα.

Στη συνέχεια δεν θα μπορούσε να κρύψει το θαυμασμό του για τον Κριστιάνο Ρονάλντο λέγοντας: «Για μένα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι, ήταν και θα είναι πάντα ένα είδωλο, ένα σημείο αναφοράς, ο καλύτερος στον κόσμο».

Ο Ζότα Σίλβα έχει κάνει δύο συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας παίζοντας κόντρα στη Σουηδία και τη Σλοβενία, ενώ αποκάλυψε πως θέλει κάποια στιγμή να παίξει στη Βιτόρια Γκιμαράες.

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