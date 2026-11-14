Νίκησε την Παρτιζάν ο ΠΑΟΚ 3-1 σε ματς γιορτή, χαμογελά για Ντεσπόντοφ

Ο ΠΑΟΚ σε φιλικό παιχνίδι για τον εορτασμό των 100 χρόνων του νίκησε με 3-1 την Παρτιζάν και παράλληλα είδε τον Κίριλ Ντεσπόντοφ να επιστρέφει στη δράση