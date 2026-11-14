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Νίκησε την Παρτιζάν ο ΠΑΟΚ 3-1 σε ματς γιορτή, χαμογελά για Ντεσπόντοφ
Νίκησε την Παρτιζάν ο ΠΑΟΚ 3-1 σε ματς γιορτή, χαμογελά για Ντεσπόντοφ
Ο ΠΑΟΚ σε φιλικό παιχνίδι για τον εορτασμό των 100 χρόνων του νίκησε με 3-1 την Παρτιζάν και παράλληλα είδε τον Κίριλ Ντεσπόντοφ να επιστρέφει στη δράση
Μέσα σε γιορτινό κλίμα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-1 της Παρτιζάν στο γήπεδο της Τούμπας, στο επετειακό φιλικό που έδωσαν οι Θεσσαλονικείς με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου.
Πριν την έναρξη του φιλικού, ο παλαίμαχος τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Μλάντεν Φόρτουλα, τίμησε τον Στέβα Κόσκα, 80χρονο εμβληματικό φίλο της Παρτιζάν, ο οποίος για πρώτη φορά βγήκε εκτός σερβικών συνόρων. Ο Φόρτουλα παρέδωσε στον Κόσκα μια φανέλα του ΠΑΟΚ με το νούμερο 80.
Παράλληλα, οι δυο ομάδες προχώρησαν σε ανταλλαγή πλακετών, με τους ανθρώπους της Παρτιζάν να δίνουν στον Ογκνιέν Ούγκρεσιτς -μέχρι το καλοκαίρι ποδοσφαιριστή τους- μια αναμνηστική φανέλα.
Τέλος, η αποστολή της σερβικής ομάδας κατέθεσε στεφάνια στο μνημείο που υπάρχει μπροστά στη Θύρα 4, στη μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ που έφυγαν από τη ζωή.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, οι Σέρβοι προηγήθηκαν στο 6ο λεπτό. Μετά από συνδυασμό στα δεξιά, ο Σεκ μπήκε στην περιοχή και με σουτ στην κλειστή γωνία νίκησε τον Τσιφτσή. Στο 15’, ήρθε η ισοφάριση. Ο Σορετίρε έπαιξε το ένα-δύο με τον Μπάμπα, έκανε το παράλληλο γύρισμα κι ο Κένι, ουσιαστικά σε κενή εστία, πέτυχε το 1-1.
Με το που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος, ο ΠΑΟΚ έφτασε στην ανατροπή. Εκτέλεση φάουλ του Κένι από τα δεξιά, κεφαλιά του Σανταμαρία στο πρώτο δοκάρι και 2-1 στο 47’. Στο 71ο λεπτό, μπήκε ως αλλαγή ο Ντεσπόντοφ, με τον Βούλγαρο να επιστρέφει, έστω σε φιλικό, για πρώτη φορά από τις 22/3. Μάλιστα, από εκτέλεση κόρνερ του Ντεσπόντοφ, ο Καμαρά με κεφαλιά έκανε το 3-1 στο 78’. Οι δυο τους συνεργάστηκαν και πέντε λεπτά μετά, αλλά το πλασέ του Γκανέζου σταμάτησε στην οριζόντια δοκό.
Το 3-1 έμεινε μέχρι τέλους, με τον Αλέσιο Λίσι να δίνει στα τελευταία λεπτά χρόνο συμμετοχής και σε παιδιά από τα μικρότερα ηλικιακά κλιμάκια.
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής (88’ Μπαλωμένος), Κένι (62’ Κόστα), Ελουστόντο (88’ Τσιώτας), Μπαταούλας (46’ Σανταμαρία), Μπάμπα, Ούγκρεσιτς (88’ Παπαδόπουλος), Τέιλορ (71’ Ντεσπόντοφ), Χατσίδης (88’ Κακάλης), Σορετίρε (78’ Λιάκος), Καμαρά (88’ Νικηφόρος), Λουσέ (33’ Εντιαγέ).
ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Αλεξάνταρ Στανόγεβιτς): Μιλόσεβιτς (46’ Κρούνιτς), Μιλοβάνοβιτς, Λίμα (58’ Μίλιτς), Σαμσόν (46’ Ντούρντεβιτς), Γιούρτσεβιτς (58’ Μίτροβιτς), Μπάμπα (82’ Ράκιτς), Μιλαντίνοβιτς (82’ Τζέφερσον), Τσούμιτς, Σεκ (42’ Ζουμπαϊρού), Αλέκασιτς (58’ Αλίλοβιτς), Τζε.
*Κίτρινη κάρτα αντίκρισε ο Τσούμιτς.
*Με χτύπημα στο γόνατο έγινε αναγκαστική αλλαγή ο Λίμα ενώ με ενοχλήσεις φάνηκε να αποχωρεί και ο Τέιλορ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πριν την έναρξη του φιλικού, ο παλαίμαχος τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Μλάντεν Φόρτουλα, τίμησε τον Στέβα Κόσκα, 80χρονο εμβληματικό φίλο της Παρτιζάν, ο οποίος για πρώτη φορά βγήκε εκτός σερβικών συνόρων. Ο Φόρτουλα παρέδωσε στον Κόσκα μια φανέλα του ΠΑΟΚ με το νούμερο 80.
Παράλληλα, οι δυο ομάδες προχώρησαν σε ανταλλαγή πλακετών, με τους ανθρώπους της Παρτιζάν να δίνουν στον Ογκνιέν Ούγκρεσιτς -μέχρι το καλοκαίρι ποδοσφαιριστή τους- μια αναμνηστική φανέλα.
Τέλος, η αποστολή της σερβικής ομάδας κατέθεσε στεφάνια στο μνημείο που υπάρχει μπροστά στη Θύρα 4, στη μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ που έφυγαν από τη ζωή.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, οι Σέρβοι προηγήθηκαν στο 6ο λεπτό. Μετά από συνδυασμό στα δεξιά, ο Σεκ μπήκε στην περιοχή και με σουτ στην κλειστή γωνία νίκησε τον Τσιφτσή. Στο 15’, ήρθε η ισοφάριση. Ο Σορετίρε έπαιξε το ένα-δύο με τον Μπάμπα, έκανε το παράλληλο γύρισμα κι ο Κένι, ουσιαστικά σε κενή εστία, πέτυχε το 1-1.
Με το που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος, ο ΠΑΟΚ έφτασε στην ανατροπή. Εκτέλεση φάουλ του Κένι από τα δεξιά, κεφαλιά του Σανταμαρία στο πρώτο δοκάρι και 2-1 στο 47’. Στο 71ο λεπτό, μπήκε ως αλλαγή ο Ντεσπόντοφ, με τον Βούλγαρο να επιστρέφει, έστω σε φιλικό, για πρώτη φορά από τις 22/3. Μάλιστα, από εκτέλεση κόρνερ του Ντεσπόντοφ, ο Καμαρά με κεφαλιά έκανε το 3-1 στο 78’. Οι δυο τους συνεργάστηκαν και πέντε λεπτά μετά, αλλά το πλασέ του Γκανέζου σταμάτησε στην οριζόντια δοκό.
Το 3-1 έμεινε μέχρι τέλους, με τον Αλέσιο Λίσι να δίνει στα τελευταία λεπτά χρόνο συμμετοχής και σε παιδιά από τα μικρότερα ηλικιακά κλιμάκια.
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής (88’ Μπαλωμένος), Κένι (62’ Κόστα), Ελουστόντο (88’ Τσιώτας), Μπαταούλας (46’ Σανταμαρία), Μπάμπα, Ούγκρεσιτς (88’ Παπαδόπουλος), Τέιλορ (71’ Ντεσπόντοφ), Χατσίδης (88’ Κακάλης), Σορετίρε (78’ Λιάκος), Καμαρά (88’ Νικηφόρος), Λουσέ (33’ Εντιαγέ).
ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Αλεξάνταρ Στανόγεβιτς): Μιλόσεβιτς (46’ Κρούνιτς), Μιλοβάνοβιτς, Λίμα (58’ Μίλιτς), Σαμσόν (46’ Ντούρντεβιτς), Γιούρτσεβιτς (58’ Μίτροβιτς), Μπάμπα (82’ Ράκιτς), Μιλαντίνοβιτς (82’ Τζέφερσον), Τσούμιτς, Σεκ (42’ Ζουμπαϊρού), Αλέκασιτς (58’ Αλίλοβιτς), Τζε.
*Κίτρινη κάρτα αντίκρισε ο Τσούμιτς.
*Με χτύπημα στο γόνατο έγινε αναγκαστική αλλαγή ο Λίμα ενώ με ενοχλήσεις φάνηκε να αποχωρεί και ο Τέιλορ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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