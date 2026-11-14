Κούσνερ από το Άμπου Ντάμπι: Επόμενος στόχος οι απευθείας συζητήσεις μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαίων εταίρων, το ΝΑΤΟ πυλώνας ασφάλειας

Ο γαμπρός και σύμβουλος του Τραμπ αποκάλυψε ότι από τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία και την Ουκρανία προέκυψαν νέες ιδέες, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ουσιαστική πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία





Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο Κούσνερ αποκάλυψε ότι από τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία και την Ουκρανία προέκυψαν νέες ιδέες, ορισμένες από τις οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ουσιαστική πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, παρά τις δημόσιες μαξιμαλιστικές απαιτήσεις και τη σκληρή πολιτική ρητορική, και οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν στις κατ' ιδίαν συνομιλίες ότι θα χρειαστούν πρακτικοί συμβιβασμοί για να τερματιστεί ο πόλεμος.







Following our trilateral meetings and subsequent discussions with Presidents Putin and @ZelenskyyUa, @SEPeaceMissions and I have remained in close consultation with Russia, Ukraine, and our European partners on next steps. Our focus now is on facilitating direct engagement between Moscow and European partners and preparing the agenda for the next round of trilateral talks. Several new ideas emerged from these discussions and are now being explored. Some may lead to breakthroughs directly, while others may evolve into new proposals that help bridge the remaining gaps. As President @realDonaldTrump has made clear, A lasting peace requires credible security guarantees for Ukraine and detailed, actionable postwar security arrangements that reduce the risk of another war. NATO will remain a critical pillar of European security, enhanced by stronger mechanisms for military, communication, deconfliction, and reciprocal de-escalation, with practical ways to address disputes before they become crises. This is why we are working to bring our European partners directly into these discussions. Any final agreement must be agreed to by the relevant parties, and President Trump will only support arrangements that strengthen Ukraine’s and Europe’s security and make future conflict less likely. The press has reported some of the maximalist positions proposed by both sides, along with strong political rhetoric. In our private discussions, both sides understand that practical compromises will be necessary to end this war. Serious and constructive work continues among those of us committed to finding solutions. The human cost of this war is devastating, and the issues remain extraordinarily difficult. However, we are determined to continue the hard work, maintain the confidentiality necessary for sensitive negotiations, and find a pathway to end this horrible war and establish a durable peace. — Jared Kushner (@jaredkushner) November 14, 2026

«Εξετάζουμε νέες ιδέες που μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντική πρόοδο» Ο Κούσνερ αναφέρθηκε στις επαφές που διατηρεί μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, τόσο με τη Μόσχα και το Κίεβο όσο και με τους Ευρωπαίους συμμάχους.



«Μετά τις τριμερείς συναντήσεις μας και τις συνομιλίες που ακολούθησαν με τους προέδρους Πούτιν και Ζελένσκι, ο Στιβ Γουίτκοφ κι εγώ παραμείναμε σε στενή επικοινωνία με τη Ρωσία, την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους εταίρους μας σχετικά με τα επόμενα βήματα», ανέφερε.



Σύμφωνα με τον ίδιο, η αμερικανική διαμεσολάβηση επικεντρώνεται πλέον σε δύο βασικούς στόχους: τη διευκόλυνση απευθείας διαλόγου μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαίων και την κατάρτιση της ατζέντας των επόμενων τριμερών συνομιλιών.



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Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά του σε νέες προτάσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαπραγματεύσεων.



«Από αυτές τις συζητήσεις προέκυψαν αρκετές νέες ιδέες, οι οποίες εξετάζονται τώρα. Ορισμένες μπορεί να οδηγήσουν απευθείας σε σημαντική πρόοδο, ενώ άλλες μπορεί να εξελιχθούν σε νέες προτάσεις που θα βοηθήσουν να γεφυρωθούν οι διαφορές που παραμένουν», δήλωσε.



Ο Αμερικανός σύμβουλος δεν αποκάλυψε το περιεχόμενο των νέων ιδεών ούτε διευκρίνισε ποια από τα ζητήματα που εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μέσω αυτών.

Την προετοιμασία νέου γύρου τριμερών διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία , καθώς και την έναρξη απευθείας επαφών μεταξύ της Μόσχας και των Ευρωπαίων εταίρων, ανακοίνωσε ο Τζάρεντ Κούσνερ , γαμπρός και σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο Κούσνερ αποκάλυψε ότι από τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία και την Ουκρανία προέκυψαν νέες ιδέες, ορισμένες από τις οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ουσιαστική πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, παρά τις δημόσιες μαξιμαλιστικές απαιτήσεις και τη σκληρή πολιτική ρητορική, και οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν στις κατ' ιδίαν συνομιλίες ότι θα χρειαστούν πρακτικοί συμβιβασμοί για να τερματιστεί ο πόλεμος.Η παρέμβαση του Κούσνερ πραγματοποιείται μετά τον τελευταίο γύρο τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας και Ουκρανίας, που διεξήχθη στο Άμπου Ντάμπι στις 10 και 11 Νοεμβρίου, και τις επαφές της αμερικανικής αντιπροσωπείας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως προκύπτει, η αμερικανική πλευρά επιδιώκει πλέον να εντάξει πιο άμεσα τους Ευρωπαίους στις διαπραγματεύσεις για τη μεταπολεμική ασφάλεια της Ουκρανίας και της ευρωπαϊκής ηπείρου.Ο Κούσνερ αναφέρθηκε στις επαφές που διατηρεί μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, τόσο με τη Μόσχα και το Κίεβο όσο και με τους Ευρωπαίους συμμάχους.«Μετά τις τριμερείς συναντήσεις μας και τις συνομιλίες που ακολούθησαν με τους προέδρους Πούτιν και Ζελένσκι, ο Στιβ Γουίτκοφ κι εγώ παραμείναμε σε στενή επικοινωνία με τη Ρωσία, την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους εταίρους μας σχετικά με τα επόμενα βήματα», ανέφερε.Σύμφωνα με τον ίδιο, η αμερικανική διαμεσολάβηση επικεντρώνεται πλέον σε δύο βασικούς στόχους: τη διευκόλυνση απευθείας διαλόγου μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαίων και την κατάρτιση της ατζέντας των επόμενων τριμερών συνομιλιών.«Αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στη διευκόλυνση της άμεσης επαφής μεταξύ της Μόσχας και των Ευρωπαίων εταίρων και στην προετοιμασία της ημερήσιας διάταξης για τον επόμενο γύρο τριμερών συνομιλιών», εξήγησε.Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά του σε νέες προτάσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαπραγματεύσεων.«Από αυτές τις συζητήσεις προέκυψαν αρκετές νέες ιδέες, οι οποίες εξετάζονται τώρα. Ορισμένες μπορεί να οδηγήσουν απευθείας σε σημαντική πρόοδο, ενώ άλλες μπορεί να εξελιχθούν σε νέες προτάσεις που θα βοηθήσουν να γεφυρωθούν οι διαφορές που παραμένουν», δήλωσε.Ο Αμερικανός σύμβουλος δεν αποκάλυψε το περιεχόμενο των νέων ιδεών ούτε διευκρίνισε ποια από τα ζητήματα που εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μέσω αυτών.



Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και ο ρόλος του ΝΑΤΟ Ο Κούσνερ ξεκαθάρισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί απαραίτητη τη δημιουργία ενός αξιόπιστου πλαισίου ασφαλείας, προκειμένου οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία να αποτρέψει μια νέα σύγκρουση.



«Όπως έχει καταστήσει σαφές ο πρόεδρος Τραμπ, μια διαρκής ειρήνη απαιτεί αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και λεπτομερείς, εφαρμόσιμες ρυθμίσεις για τη μεταπολεμική ασφάλεια, που θα μειώνουν τον κίνδυνο ενός νέου πολέμου», ανέφερε.



Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το ΝΑΤΟ θα εξακολουθήσει να αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής ασφάλειας.



«Το ΝΑΤΟ θα παραμείνει κρίσιμος πυλώνας της ευρωπαϊκής ασφάλειας, ενισχυμένος από ισχυρότερους μηχανισμούς στρατιωτικής συνεργασίας, επικοινωνίας, αποφυγής συγκρούσεων και αμοιβαίας αποκλιμάκωσης, με πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των διαφορών προτού αυτές εξελιχθούν σε κρίσεις», σημείωσε.



Η αναφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο των συζητήσεων για τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης, καθώς η Ρωσία έχει θέσει ζητήματα που αφορούν τη στρατιωτική παρουσία του ΝΑΤΟ και τις ευρωπαϊκές αμυντικές εγγυήσεις.



Η αμερικανική πλευρά, πάντως, αποφεύγει στη συγκεκριμένη ανακοίνωση να αναφερθεί σε συγκεκριμένα ρωσικά αιτήματα ή να αποσαφηνίσει ποιοι περιορισμοί θα μπορούσαν να τεθούν στο πλαίσιο μιας συμφωνίας.



«Οι Ευρωπαίοι πρέπει να συμμετέχουν απευθείας στις διαπραγματεύσεις» Ο Κούσνερ εξήγησε ότι η ανάγκη διαμόρφωσης ενός αξιόπιστου πλαισίου ασφαλείας καθιστά απαραίτητη την άμεση συμμετοχή των Ευρωπαίων στις διαπραγματεύσεις.



«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εργαζόμαστε ώστε να φέρουμε τους Ευρωπαίους εταίρους μας απευθείας σε αυτές τις συζητήσεις», ανέφερε.



Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα πρέπει να έχει την αποδοχή των εμπλεκόμενων πλευρών.



«Κάθε τελική συμφωνία πρέπει να γίνει αποδεκτή από τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο πρόεδρος Τραμπ θα υποστηρίξει μόνο ρυθμίσεις που ενισχύουν την ασφάλεια της Ουκρανίας και της Ευρώπης και καθιστούν λιγότερο πιθανή μια μελλοντική σύγκρουση», υπογράμμισε.



Η τοποθέτηση αυτή έρχεται μετά τις επαφές Αμερικανών αξιωματούχων με εκπροσώπους της Ουκρανίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Ιταλίας, με αντικείμενο τη μεταπολεμική ασφάλεια και τις εγγυήσεις που θα μπορούσαν να συνοδεύσουν μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία.

«Και οι δύο πλευρές γνωρίζουν ότι θα χρειαστούν συμβιβασμοί» Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του Κούσνερ στις διαφορές μεταξύ των δημόσιων τοποθετήσεων Ρωσίας και Ουκρανίας και όσων συζητούνται πίσω από κλειστές πόρτες.



Σύμφωνα με τον Αμερικανό σύμβουλο, τα δημοσιεύματα που παρουσιάζουν τις μέγιστες απαιτήσεις των δύο πλευρών δεν αποτυπώνουν απαραίτητα ολόκληρη την εικόνα των διαπραγματεύσεων.



«Ο Τύπος έχει αναφερθεί σε ορισμένες από τις μαξιμαλιστικές θέσεις που έχουν προταθεί και από τις δύο πλευρές, καθώς και στην έντονη πολιτική ρητορική. Στις ιδιωτικές μας συζητήσεις, και οι δύο πλευρές κατανοούν ότι θα χρειαστούν πρακτικοί συμβιβασμοί για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», δήλωσε.



Πρόσθεσε, δε, ότι οι διαπραγματευτικές προσπάθειες συνεχίζονται με σοβαρότητα και εποικοδομητική διάθεση.



«Συνεχίζεται η σοβαρή και εποικοδομητική εργασία μεταξύ όσων από εμάς έχουμε δεσμευθεί να αναζητήσουμε λύσεις», σημείωσε.

«Το ανθρώπινο κόστος είναι καταστροφικό – Θα συνεχίσουμε μέχρι να βρεθεί λύση» Ο Κούσνερ ολοκλήρωσε τη δήλωσή του αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στις διαπραγματεύσεις, αλλά και την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.



«Το ανθρώπινο κόστος αυτού του πολέμου είναι καταστροφικό και τα ζητήματα παραμένουν εξαιρετικά δύσκολα», ανέφερε.



Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αμερικανική πλευρά θα συνεχίσει να εργάζεται για την εξεύρεση συμφωνίας, διατηρώντας την εμπιστευτικότητα που απαιτούν οι ευαίσθητες διπλωματικές διαπραγματεύσεις.



«Ωστόσο, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια, να διατηρήσουμε την απαραίτητη εμπιστευτικότητα για τις ευαίσθητες διαπραγματεύσεις και να βρούμε έναν δρόμο για να τερματίσουμε αυτόν τον φρικτό πόλεμο και να εγκαθιδρύσουμε μια διαρκή ειρήνη», κατέληξε.



Η δήλωση του Κούσνερ δεν συνοδεύεται από ανακοίνωση συγκεκριμένης ημερομηνίας για τον επόμενο γύρο των τριμερών διαπραγματεύσεων. Καθιστά, ωστόσο, σαφές ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να διευρύνει τον διάλογο, εντάσσοντας τους Ευρωπαίους πιο ενεργά στη διαδικασία και αναζητώντας νέες προτάσεις για την υπέρβαση των διαφορών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.