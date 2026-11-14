Χωρίς τον Ντε Γιονγκ η Ολλανδία κόντρα στη Γερμανία
SPORTS
Φρένκι Ντε Γιονγκ Εθνική Ολλανδίας

Χωρίς τον Ντε Γιονγκ η Ολλανδία κόντρα στη Γερμανία

Ο Φρένκι Ντε Γιονγκ αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο της Ολλανδίας και δεν θα παίξει στο ματς με τη Γερμανία

Χωρίς τον Ντε Γιονγκ η Ολλανδία κόντρα στη Γερμανία
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Με τη μεγάλη νίκη της επί της Ελλάδας η Ολλανδία ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκριση της στα προημιτελικά του Nations League. Η ομάδα του Τσάβι έχει μπροστά της το παιχνίδι με τη Γερμανία, το οποίο ενδιαφέρει και την Εθνική μας που θέλει οι «οράνιε» να πάρουν αποτέλεσμα.

Σε αυτό το ματς η Ολλανδία θα πάει χωρίς τον Φρένκι Ντε Γιονγκ, ο οποίος αντιμετωπίσει νέο πρόβλημα τραυματισμού. Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής έγινε αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι με την Ελλάδα λόγω ενοχλήσεων που ένιωσε.

Η ολλανδική ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τη Γερμανία στο Βερολίνο, ενώ ο Τσάβι αποφάσισε να μην πάρει αντικαταστάτη για τον χαφ της Μπαρτσελόνα.

Τους τελευταίους μήνες ο Ντε Γιονγκ έχει αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα τραυματισμών. Τις επόμενες ημέρες θα γίνει γνωστή η σοβαρότητα του προβλήματος του και το διάστημα αποχής από τη δράση.


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