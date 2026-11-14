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Χωρίς τον Ντε Γιονγκ η Ολλανδία κόντρα στη Γερμανία
Χωρίς τον Ντε Γιονγκ η Ολλανδία κόντρα στη Γερμανία
Ο Φρένκι Ντε Γιονγκ αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο της Ολλανδίας και δεν θα παίξει στο ματς με τη Γερμανία
Με τη μεγάλη νίκη της επί της Ελλάδας η Ολλανδία ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκριση της στα προημιτελικά του Nations League. Η ομάδα του Τσάβι έχει μπροστά της το παιχνίδι με τη Γερμανία, το οποίο ενδιαφέρει και την Εθνική μας που θέλει οι «οράνιε» να πάρουν αποτέλεσμα.
Σε αυτό το ματς η Ολλανδία θα πάει χωρίς τον Φρένκι Ντε Γιονγκ, ο οποίος αντιμετωπίσει νέο πρόβλημα τραυματισμού. Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής έγινε αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι με την Ελλάδα λόγω ενοχλήσεων που ένιωσε.
Η ολλανδική ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τη Γερμανία στο Βερολίνο, ενώ ο Τσάβι αποφάσισε να μην πάρει αντικαταστάτη για τον χαφ της Μπαρτσελόνα.
Τους τελευταίους μήνες ο Ντε Γιονγκ έχει αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα τραυματισμών. Τις επόμενες ημέρες θα γίνει γνωστή η σοβαρότητα του προβλήματος του και το διάστημα αποχής από τη δράση.
Σε αυτό το ματς η Ολλανδία θα πάει χωρίς τον Φρένκι Ντε Γιονγκ, ο οποίος αντιμετωπίσει νέο πρόβλημα τραυματισμού. Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής έγινε αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι με την Ελλάδα λόγω ενοχλήσεων που ένιωσε.
Η ολλανδική ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τη Γερμανία στο Βερολίνο, ενώ ο Τσάβι αποφάσισε να μην πάρει αντικαταστάτη για τον χαφ της Μπαρτσελόνα.
Τους τελευταίους μήνες ο Ντε Γιονγκ έχει αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα τραυματισμών. Τις επόμενες ημέρες θα γίνει γνωστή η σοβαρότητα του προβλήματος του και το διάστημα αποχής από τη δράση.
Frenkie de Jong has been experiencing some minor physical discomfort and will miss the away fixture against Germany. As a precaution, it has been decided that he will not travel to Berlin, as Monday’s match comes too soon for the midfielder. https://t.co/86b8vA7iZ6— OnsOranje (@OnsOranje) November 14, 2026
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