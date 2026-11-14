Κατηφόρα δίχως τέλος για την ΑΕΚ, υπέστη ήττα σοκ 77-73 από τη Δόξα Λευκάδας στο Άνω Λιόσια, δείτε βίντεο

Ο Τζόζεφ έκανε το 45-53 και έφτασε τους 14 πόντους, δημιουργώντας προβλήματα στην άμυνα των φιλοξενούμενων. Ο Φλιώνης με τρίποντο έφερε το ματς στο 50-53, ενώ ο Λαρεντζάκης ισοφάρισε στο 28 για το 55-55.Η ΑΕΚ πέρασε μπροστά με τον Κατσίβελη να καρφώνει για το 63-60 στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου. Ο Αρσενόπουλος ευστόχησε για τρεις από το τρίποντο για το 63-67 στο 34'.Ο Μπάρτλεί και ο Πάρις έγραψαν το 68-72 στο 37' με τρίποντα, ενώ ο Λαρεντζάκης σκόραρε για το 71-72. Ο Πάρις με καλάθι στα 27 δευτερόλεπτα έκανε το 72-76. Ο Κατσίβελης έκανε airball με το σκορ στο 73-76.Τα δεκάλεπτα: 13-27, 37-45, 59-60, 73-77.ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… η Δόξα Λευκάδας κράτησε την ψυχραιμία της στην αντεπίθεση της ΑΕΚ, ενώ υποχρεωσε την Ένωση να σουτάρει με 25/62.MVP O… Αρσενόπουλος που είχε 15 πόντους, αλλά και ο Ρόμπινσον με 13 πόντους και 12 ριμπάουντ.ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Χάρμον με 17 και Πάρις με 13 πόντους.ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Μπάρτλεϊ είχε 23 και ο Τζόζεφ 14 με 11 ριμπάουντ.ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Νόλεϊ με 2 πόντους και 1/6 σουτ.ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… τα 5/28 τριποντα της ΑΕΚ.