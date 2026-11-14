Ελλάδα-Σλοβακία 98-70: Πρώτη νίκη για την Εθνική γυναικών στα προκριματικά του Eurobasket 2027, βίντεο

Την Τρίτη στις 18:00 τα κορίτσια της Στέλλας Καλτσίδου θα αντιμετωπίσουν την Ολλανδία στο «Ιβανώφειο»





Η ελληνική ομάδα μπήκε στο παιχνίδι με τις Παυλοπούλου, Χριστινάκη, Παρκς, Σπανού, Φασούλα, με την Σλοβακία να φτάνει στο 4-7 (3’25’’) με την Γιακούμπτσοβα να σημειώνει πέντε συνεχόμενους πόντους.







Το τρίποντο της Καρλάφτη έγραψε το 20-11 (8’17’’), το δίδυμο Λούκα - Φασούλα βρήκε ξανά θέση στο παρκέ και η δεύτερη με «γκολ φάουλ» έδωσε για πρώτη φορά διψήφια τιμή στη διαφορά (31-21, 14’), φτάνοντας η ίδια στους 13 πόντους!





Κολλάτου και Χριστινάκη ακολούθησαν επιθετικά για να οδηγήσουν στο +15 (40-25, 16’50’’), ενώ η Παυλοπούλου πήρε τη σκυτάλη για το +18 (43-25, 17’).



Η Σλοβακία προσπάθησε να επιστρέψει (46-33, 20’), αλλά η Στέλλα Καλτσίδου είδε να επιστρέφουν από τα αποδυτήρια συγκεντρωμένες και αποφασισμένες.



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H απόσταση έφτασε και στο +24 με την Κριμίλη να βρίσκει το στόχο (63-39, 25′) με την Φασούλα να φτάνει σε double double (22π. 10ρ.), γράφοντας και το 71-48 (27′).



Η Σλοβακία προσπάθησε για μία ακόμη φορά να «ροκανίσει» την διαφορά για να κλείσει η τρίτη περίοδος 73-55 με την Μαρτίσκοβα να ευστοχεί.



Η Παρκς πήρε προσπάθειες στην έναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου (81-55, 31’40”) και συνέχισε ως το 86-57 (34’20”). Τέσσερις συνεχόμενοι πόντοι από την Χριστινάκη έγραψαν το 92-64 (37’10”).



Εθνική Γυναικών έκανε την πρώτη της νίκη στη Β’ Προκριματική Φάση του Eurobasket 2027 με το 98-70 επί της Σλοβακίας στο κατάμεστο «Ιβανώφειο», στη Θεσσαλονίκη. Την Τρίτη (17.11, 18.00) θα αναμετρηθεί με την Ολλανδία στο ίδιο γήπεδο.Η ελληνική ομάδα μπήκε στο παιχνίδι με τις Παυλοπούλου, Χριστινάκη, Παρκς, Σπανού, Φασούλα, με την Σλοβακία να φτάνει στο 4-7 (3’25’’) με την Γιακούμπτσοβα να σημειώνει πέντε συνεχόμενους πόντους.Αυτό που ακολούθησε είναι ένα 9-0 από την Ελλάδα με τις Σπανού-Φασούλα να ανοίγουν το... χορό και τις Σταμολάμπρου-Κριμίλη να ακολουθούν για το 13-7 (6’15’’).Το τρίποντο της Καρλάφτη έγραψε το 20-11 (8’17’’), το δίδυμο Λούκα - Φασούλα βρήκε ξανά θέση στο παρκέ και η δεύτερη με «γκολ φάουλ» έδωσε για πρώτη φορά διψήφια τιμή στη διαφορά (31-21, 14’), φτάνοντας η ίδια στους 13 πόντους!Κολλάτου και Χριστινάκη ακολούθησαν επιθετικά για να οδηγήσουν στο +15 (40-25, 16’50’’), ενώ η Παυλοπούλου πήρε τη σκυτάλη για το +18 (43-25, 17’).Η Σλοβακία προσπάθησε να επιστρέψει (46-33, 20’), αλλά η Στέλλα Καλτσίδου είδε να επιστρέφουν από τα αποδυτήρια συγκεντρωμένες και αποφασισμένες.Το τρίποντο της Σπανού έδωσε το σύνθημα, η Παρκς ακολούθησε στον αιφνιδιασμό και η Φασούλα ήταν εκεί για να στείλει την διαφορά πάνω από τους 20 πόντους (54-33, 21’40’’).H απόσταση έφτασε και στο +24 με την Κριμίλη να βρίσκει το στόχο (63-39, 25′) με την Φασούλα να φτάνει σε double double (22π. 10ρ.), γράφοντας και το 71-48 (27′).Η Σλοβακία προσπάθησε για μία ακόμη φορά να «ροκανίσει» την διαφορά για να κλείσει η τρίτη περίοδος 73-55 με την Μαρτίσκοβα να ευστοχεί.Η Παρκς πήρε προσπάθειες στην έναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου (81-55, 31’40”) και συνέχισε ως το 86-57 (34’20”). Τέσσερις συνεχόμενοι πόντοι από την Χριστινάκη έγραψαν το 92-64 (37’10”).

Το τρίποντο με το οποίο η Παρκς έγραψε το 98-67, έφερε και το δικό της ατομικό ρεκόρ με τη φανέλα της Εθνικής Γυναικών, φτάνοντας στους 23 πόντους.



Το προηγούμενο ήταν 22 από τον αγώνα με την Σερβία (11.11). Η Τουμπανιάρη βρήκε και αυτή τη θέση της στο παιχνίδι στα τελευταία λεπτά, στη δεύτερη εμφάνισή της με την Εθνική Γυναικών, η οποία έφτασε στη νίκη με το τελικό 98-70.



Διαιτητές: Μιτρόφσκι (Βόρεια Μακεδονία)-Στεφανόβ (Βουλγαρία)-Μουμίνι (Κόσοβο)



Δεκάλεπτα: 20-15, 46-33, 73-55, 98-70



ΕΛΛΑΔΑ (Καλτσίδου): Κριμίλη 7 (1), Σταμολάμπρου 2, Παυλοπούλου 3 (1), Λούκα 2, Σπανού 17 (3), Τουμπανιάρη, Χριστινάκη 10 (1), Γρηγοροπούλου, Κολλάτου 3 (1), Παρκς 23 (4), Φασούλα 26 (15ρ.), Καρλάφτη 5 (1)





Αποτελέσματα - Πρόγραμμα





11.11



Σερβία-Ελλάδα 84-74



Ολλανδία-Σλοβακία 80-69





14.11



Ολλανδία-Σερβία 82-89



Ελλάδα-Σλοβακία 98-70





17.11



18.00 Ελλάδα-Ολλανδία



19.00 Σλοβακία-Σερβία





Η κατάταξη



1.Σερβία 2-0



2.Ελλάδα 1-1



3.Ολλανδία 1-1



4.Σλοβακία 0-2