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Ελλάδα-Σλοβακία 98-70: Πρώτη νίκη για την Εθνική γυναικών στα προκριματικά του Eurobasket 2027, βίντεο
Ελλάδα-Σλοβακία 98-70: Πρώτη νίκη για την Εθνική γυναικών στα προκριματικά του Eurobasket 2027, βίντεο
Την Τρίτη στις 18:00 τα κορίτσια της Στέλλας Καλτσίδου θα αντιμετωπίσουν την Ολλανδία στο «Ιβανώφειο»
UPD:
Η Εθνική Γυναικών έκανε την πρώτη της νίκη στη Β’ Προκριματική Φάση του Eurobasket 2027 με το 98-70 επί της Σλοβακίας στο κατάμεστο «Ιβανώφειο», στη Θεσσαλονίκη. Την Τρίτη (17.11, 18.00) θα αναμετρηθεί με την Ολλανδία στο ίδιο γήπεδο.
Η ελληνική ομάδα μπήκε στο παιχνίδι με τις Παυλοπούλου, Χριστινάκη, Παρκς, Σπανού, Φασούλα, με την Σλοβακία να φτάνει στο 4-7 (3’25’’) με την Γιακούμπτσοβα να σημειώνει πέντε συνεχόμενους πόντους.
Αυτό που ακολούθησε είναι ένα 9-0 από την Ελλάδα με τις Σπανού-Φασούλα να ανοίγουν το... χορό και τις Σταμολάμπρου-Κριμίλη να ακολουθούν για το 13-7 (6’15’’).
Το τρίποντο της Καρλάφτη έγραψε το 20-11 (8’17’’), το δίδυμο Λούκα - Φασούλα βρήκε ξανά θέση στο παρκέ και η δεύτερη με «γκολ φάουλ» έδωσε για πρώτη φορά διψήφια τιμή στη διαφορά (31-21, 14’), φτάνοντας η ίδια στους 13 πόντους!
Κολλάτου και Χριστινάκη ακολούθησαν επιθετικά για να οδηγήσουν στο +15 (40-25, 16’50’’), ενώ η Παυλοπούλου πήρε τη σκυτάλη για το +18 (43-25, 17’).
Η Σλοβακία προσπάθησε να επιστρέψει (46-33, 20’), αλλά η Στέλλα Καλτσίδου είδε να επιστρέφουν από τα αποδυτήρια συγκεντρωμένες και αποφασισμένες.
Το τρίποντο της Σπανού έδωσε το σύνθημα, η Παρκς ακολούθησε στον αιφνιδιασμό και η Φασούλα ήταν εκεί για να στείλει την διαφορά πάνω από τους 20 πόντους (54-33, 21’40’’).
H απόσταση έφτασε και στο +24 με την Κριμίλη να βρίσκει το στόχο (63-39, 25′) με την Φασούλα να φτάνει σε double double (22π. 10ρ.), γράφοντας και το 71-48 (27′).
Η Σλοβακία προσπάθησε για μία ακόμη φορά να «ροκανίσει» την διαφορά για να κλείσει η τρίτη περίοδος 73-55 με την Μαρτίσκοβα να ευστοχεί.
Η Παρκς πήρε προσπάθειες στην έναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου (81-55, 31’40”) και συνέχισε ως το 86-57 (34’20”). Τέσσερις συνεχόμενοι πόντοι από την Χριστινάκη έγραψαν το 92-64 (37’10”).
Η ελληνική ομάδα μπήκε στο παιχνίδι με τις Παυλοπούλου, Χριστινάκη, Παρκς, Σπανού, Φασούλα, με την Σλοβακία να φτάνει στο 4-7 (3’25’’) με την Γιακούμπτσοβα να σημειώνει πέντε συνεχόμενους πόντους.
Αυτό που ακολούθησε είναι ένα 9-0 από την Ελλάδα με τις Σπανού-Φασούλα να ανοίγουν το... χορό και τις Σταμολάμπρου-Κριμίλη να ακολουθούν για το 13-7 (6’15’’).
Το τρίποντο της Καρλάφτη έγραψε το 20-11 (8’17’’), το δίδυμο Λούκα - Φασούλα βρήκε ξανά θέση στο παρκέ και η δεύτερη με «γκολ φάουλ» έδωσε για πρώτη φορά διψήφια τιμή στη διαφορά (31-21, 14’), φτάνοντας η ίδια στους 13 πόντους!
Κολλάτου και Χριστινάκη ακολούθησαν επιθετικά για να οδηγήσουν στο +15 (40-25, 16’50’’), ενώ η Παυλοπούλου πήρε τη σκυτάλη για το +18 (43-25, 17’).
Η Σλοβακία προσπάθησε να επιστρέψει (46-33, 20’), αλλά η Στέλλα Καλτσίδου είδε να επιστρέφουν από τα αποδυτήρια συγκεντρωμένες και αποφασισμένες.
Το τρίποντο της Σπανού έδωσε το σύνθημα, η Παρκς ακολούθησε στον αιφνιδιασμό και η Φασούλα ήταν εκεί για να στείλει την διαφορά πάνω από τους 20 πόντους (54-33, 21’40’’).
H απόσταση έφτασε και στο +24 με την Κριμίλη να βρίσκει το στόχο (63-39, 25′) με την Φασούλα να φτάνει σε double double (22π. 10ρ.), γράφοντας και το 71-48 (27′).
Η Σλοβακία προσπάθησε για μία ακόμη φορά να «ροκανίσει» την διαφορά για να κλείσει η τρίτη περίοδος 73-55 με την Μαρτίσκοβα να ευστοχεί.
Η Παρκς πήρε προσπάθειες στην έναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου (81-55, 31’40”) και συνέχισε ως το 86-57 (34’20”). Τέσσερις συνεχόμενοι πόντοι από την Χριστινάκη έγραψαν το 92-64 (37’10”).
Το τρίποντο με το οποίο η Παρκς έγραψε το 98-67, έφερε και το δικό της ατομικό ρεκόρ με τη φανέλα της Εθνικής Γυναικών, φτάνοντας στους 23 πόντους.
Το προηγούμενο ήταν 22 από τον αγώνα με την Σερβία (11.11). Η Τουμπανιάρη βρήκε και αυτή τη θέση της στο παιχνίδι στα τελευταία λεπτά, στη δεύτερη εμφάνισή της με την Εθνική Γυναικών, η οποία έφτασε στη νίκη με το τελικό 98-70.
Διαιτητές: Μιτρόφσκι (Βόρεια Μακεδονία)-Στεφανόβ (Βουλγαρία)-Μουμίνι (Κόσοβο)
Δεκάλεπτα: 20-15, 46-33, 73-55, 98-70
ΕΛΛΑΔΑ (Καλτσίδου): Κριμίλη 7 (1), Σταμολάμπρου 2, Παυλοπούλου 3 (1), Λούκα 2, Σπανού 17 (3), Τουμπανιάρη, Χριστινάκη 10 (1), Γρηγοροπούλου, Κολλάτου 3 (1), Παρκς 23 (4), Φασούλα 26 (15ρ.), Καρλάφτη 5 (1)
Αποτελέσματα - Πρόγραμμα
11.11
Σερβία-Ελλάδα 84-74
Ολλανδία-Σλοβακία 80-69
14.11
Ολλανδία-Σερβία 82-89
Ελλάδα-Σλοβακία 98-70
17.11
18.00 Ελλάδα-Ολλανδία
19.00 Σλοβακία-Σερβία
Η κατάταξη
1.Σερβία 2-0
2.Ελλάδα 1-1
3.Ολλανδία 1-1
4.Σλοβακία 0-2
Το προηγούμενο ήταν 22 από τον αγώνα με την Σερβία (11.11). Η Τουμπανιάρη βρήκε και αυτή τη θέση της στο παιχνίδι στα τελευταία λεπτά, στη δεύτερη εμφάνισή της με την Εθνική Γυναικών, η οποία έφτασε στη νίκη με το τελικό 98-70.
Διαιτητές: Μιτρόφσκι (Βόρεια Μακεδονία)-Στεφανόβ (Βουλγαρία)-Μουμίνι (Κόσοβο)
Δεκάλεπτα: 20-15, 46-33, 73-55, 98-70
ΕΛΛΑΔΑ (Καλτσίδου): Κριμίλη 7 (1), Σταμολάμπρου 2, Παυλοπούλου 3 (1), Λούκα 2, Σπανού 17 (3), Τουμπανιάρη, Χριστινάκη 10 (1), Γρηγοροπούλου, Κολλάτου 3 (1), Παρκς 23 (4), Φασούλα 26 (15ρ.), Καρλάφτη 5 (1)
Αποτελέσματα - Πρόγραμμα
11.11
Σερβία-Ελλάδα 84-74
Ολλανδία-Σλοβακία 80-69
14.11
Ολλανδία-Σερβία 82-89
Ελλάδα-Σλοβακία 98-70
17.11
18.00 Ελλάδα-Ολλανδία
19.00 Σλοβακία-Σερβία
Η κατάταξη
1.Σερβία 2-0
2.Ελλάδα 1-1
3.Ολλανδία 1-1
4.Σλοβακία 0-2
UPD:
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