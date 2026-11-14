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Σκόραρε ο Βάργκα στη νίκη 2-0 της Ουγγαρίας μέσα στη Γεωργία, δείτε το γκολ
Σκόραρε ο Βάργκα στη νίκη 2-0 της Ουγγαρίας μέσα στη Γεωργία, δείτε το γκολ
Ο επιθετικός της ΑΕΚ, Μπάρναμπας Βάργκα στο 85' έγραψε το 0-2 σφραγίζοντας τη νίκη της Ουγγαρίας στην Τιφλίδα
Η Ουγγαρία πέρασε με το διπλό από την Τιφλίδα επικρατώντας της Γεωργίας με 0-2 για τη διοργάνωση του Nations League.
Τόσο ο Μίλαν Βιτάλις, όσο και ο Μπαρνάμπας Βάργκα ξεκίνησαν την ενδεκάδα των Μαγυάρων, με τον Βάργκα να χρίζεται σκόρερ στο 85'.
Ο επιθετικός της ΑΕΚ μετά από πάσα του Σόμποσλαϊ έγραψε με πλασέ από κοντά το 0-2, σφραγίζοντας τη νίκη της Ουγγαρίας και σημειώνοντας το 16ο του τέρμα σε 31 εμφανίσεις με την Εθνική του ομάδα.
Ο Βάργκα έγινε αλλαγή αμέσως μετά, ενώ ο Βιτάλις είχε αντικατασταθεί στο 70' έχοντας κίτρινη κάρτα που θα του στερήσει τη συμμετοχή στο επόμενο ματς με τη Βόρεια Ιρλανδία καθώς συμπλήρωσε.
Τόσο ο Μίλαν Βιτάλις, όσο και ο Μπαρνάμπας Βάργκα ξεκίνησαν την ενδεκάδα των Μαγυάρων, με τον Βάργκα να χρίζεται σκόρερ στο 85'.
Ο επιθετικός της ΑΕΚ μετά από πάσα του Σόμποσλαϊ έγραψε με πλασέ από κοντά το 0-2, σφραγίζοντας τη νίκη της Ουγγαρίας και σημειώνοντας το 16ο του τέρμα σε 31 εμφανίσεις με την Εθνική του ομάδα.
Ο Βάργκα έγινε αλλαγή αμέσως μετά, ενώ ο Βιτάλις είχε αντικατασταθεί στο 70' έχοντας κίτρινη κάρτα που θα του στερήσει τη συμμετοχή στο επόμενο ματς με τη Βόρεια Ιρλανδία καθώς συμπλήρωσε.
SZOBOSZLAI ASSIST VARGA GOAL https://t.co/ikSpxropGd— FlorianFlicks (@FlorianFocus) November 14, 2026
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