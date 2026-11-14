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Αναχώρησε για την Ελλάδα η Εθνική μας ομάδα, βαρύ το κλίμα μετά τη συντριβή
Αναχώρησε για την Ελλάδα η Εθνική μας ομάδα, βαρύ το κλίμα μετά τη συντριβή
Η αποστολή της Ελλάδας αναχώρησε για την Αγχίαλο έχοντας στρέψει την προσοχή της στο παιχνίδι με τη Σερβία
Στην Ελλάδα επιστρέφει η Εθνική μας ομάδα μετά τη βαριά ήττα από την Ολλανδία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προπονήθηκε επί ολλανδικού εδάφους το πρωί του Σαββάτου (14/11).
Το κλίμα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι πολύ βαρύ μετά τη βαριά ήττα από την Ολλανδία, όμως οφείλει να αφήσει πίσω αυτό το αποτέλεσμα και να κοιτάξει τη συνέχεια και το πολύ σημαντικό παιχνίδι με τη Σερβία.
Η πτήση της Εθνικής αναχώρησε με καθυστέρηση μίας ώρας από την Ολλανδία με προορισμό την Αγχίαλο, αφού το ματς με τους Σέρβους είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.
Θυμίζουμε ότι τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Σερβία έχουν εξαντληθεί και το γήπεδο θα είναι κατάμεστο σε αυτό το παιχνίδι.
Το κλίμα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι πολύ βαρύ μετά τη βαριά ήττα από την Ολλανδία, όμως οφείλει να αφήσει πίσω αυτό το αποτέλεσμα και να κοιτάξει τη συνέχεια και το πολύ σημαντικό παιχνίδι με τη Σερβία.
Η πτήση της Εθνικής αναχώρησε με καθυστέρηση μίας ώρας από την Ολλανδία με προορισμό την Αγχίαλο, αφού το ματς με τους Σέρβους είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.
Θυμίζουμε ότι τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Σερβία έχουν εξαντληθεί και το γήπεδο θα είναι κατάμεστο σε αυτό το παιχνίδι.
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