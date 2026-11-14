Σάκοτα: «Παίζουμε με τη νοοτροπία μικρής ομάδας, σαν να μην είμαστε επαγγελματίες», βίντεο

Ο προπονητής της ΑΕΚ Ντράγκαν Σάκοτα στο flash interview συνεχάρη τη Δόξα Λευκάδας για τη νίκη και μίλησε για τις δυσκολίες που βιώνει ο δικέφαλος





Ο Σερβοέλληνας τεχνικός εξήγησε πως ο αντίπαλος κέρδισε δίκαια και στάθηκε στη λάθος προσέγγιση των παικτών του στο παιχνίδι, αλλά και στις πολλές δυσκολίες που βιώνουν.







Μου κάνει εντύπωση που οι παίκτες μου, αφού είναι μόνο 8 στο ροτέισιον προσπάθησαν να κάνουν οικονομία με λάθος τρόπο, μη παίζοντας άμυνα! Μετά ήταν αργά.



Τέλος πάντων» ήταν το πρώτο σχόλιο του Ντράγκαν Σάκοτα για την αναμέτρηση με την ομάδα της Λευκάδας.





Και συμπλήρωσε: «Αυτή είναι η κατάσταση. Περνάμε πάρα πολλές δυσκολίες, θέλουμε υπομονή και κουράγιο για τη συνέχεια.



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Ελπίζουμε πως θα βρούμε τον δρόμο στη συνέχεια. Προς το παρών είμαστε αυτοί που είμαστε...».



Στη συνέντευξη τύπου ο Σέρβος τεχνικός εμφανίστηκε πολύ εκνευρισμένος και έθεσε θέμα επαγγελματισμού και συνθηκών προπόνησης στην Ένωση.



«Είμαστε πάρα πολύ απογοητευμένοι με την κατάσταση που επικρατεί. Για δύο χρόνια παίζαμε με καλύτερες ομάδες και κερδίζαμε τώρα έχουμε αποκτήσει νοοτροπία μικρής ομάδας. Υπάρχουν κάποια πράγματα όταν είμαστε αρκετοί παίζουμε διαφορετικά. Ο τρόπος που έπαιξαν ήταν σαν να μην είμαστε εμείς επαγγελματίες κάτι που δεν αντιπροσωπεύει την ΑΕΚ ούτε εμένα. Εμείς είπαμε να κάνουμε αλλαγές αλλά είμαστε περιορισμένο προς το παρόν συν τους τραυματίες. Δεν είναι αλλοθι αλλά δεν υπάρχει παίκτης που δεν έχει πρόβλημα. Η νοοτροπία όμως φάνηκε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο αλλά χωρίς μυαλό στο τέλος», είπε αρχικά.



Για τα ριμπάουντ: «46-30, δώσαμε δεύτερες ευκαιρίες. Οι επιλογές μόνο που είχαμε στην επίθεση και τα χαμένα σουτ δίνουν ευκαιρία κάπως να κρατάς ισορροπία με άλλο τρόπο και αυτό έλειπε».



Εμφανώς απογοητευμένος ήταν ο προπονητής της ΑΕΚ Ντράγκαν Σάκοτα μετά την ήττα-σοκ (73-77) από την Δόξα Λευκάδας στη Sunel Arena.Ο Σερβοέλληνας τεχνικός εξήγησε πως ο αντίπαλος κέρδισε δίκαια και στάθηκε στη λάθος προσέγγιση των παικτών του στο παιχνίδι, αλλά και στις πολλές δυσκολίες που βιώνουν.«Συγχαρητήρια στη Δόξα Λευκάδας, κέρδισε δίκαια. Ήταν συγκεντρωμένη στο παιχνίδι και είχαν περισσότερες λύσεις. Όσον αφορά εμάς, αυτό που μας κόστισε ήταν το πρώτο ημίχρονο που ξέφυγε η διαφορά.Μου κάνει εντύπωση που οι παίκτες μου, αφού είναι μόνο 8 στο ροτέισιον προσπάθησαν να κάνουν οικονομία με λάθος τρόπο, μη παίζοντας άμυνα! Μετά ήταν αργά.Τέλος πάντων» ήταν το πρώτο σχόλιο του Ντράγκαν Σάκοτα για την αναμέτρηση με την ομάδα της Λευκάδας.Και συμπλήρωσε: «Αυτή είναι η κατάσταση. Περνάμε πάρα πολλές δυσκολίες, θέλουμε υπομονή και κουράγιο για τη συνέχεια.Εννοείται και αλλαγές, αλλά είμαστε περιορισμένοι με τις αλλαγές των παικτών και αυτό είναι το πρόβλημα.Ελπίζουμε πως θα βρούμε τον δρόμο στη συνέχεια. Προς το παρών είμαστε αυτοί που είμαστε...».«Είμαστε πάρα πολύ απογοητευμένοι με την κατάσταση που επικρατεί. Για δύο χρόνια παίζαμε με καλύτερες ομάδες και κερδίζαμε τώρα έχουμε αποκτήσει νοοτροπία μικρής ομάδας. Υπάρχουν κάποια πράγματα όταν είμαστε αρκετοί παίζουμε διαφορετικά. Ο τρόπος που έπαιξαν ήταν σαν να μην είμαστε εμείς επαγγελματίες κάτι που δεν αντιπροσωπεύει την ΑΕΚ ούτε εμένα. Εμείς είπαμε να κάνουμε αλλαγές αλλά είμαστε περιορισμένο προς το παρόν συν τους τραυματίες. Δεν είναι αλλοθι αλλά δεν υπάρχει παίκτης που δεν έχει πρόβλημα. Η νοοτροπία όμως φάνηκε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο αλλά χωρίς μυαλό στο τέλος», είπε αρχικά.Για τα ριμπάουντ: «46-30, δώσαμε δεύτερες ευκαιρίες. Οι επιλογές μόνο που είχαμε στην επίθεση και τα χαμένα σουτ δίνουν ευκαιρία κάπως να κρατάς ισορροπία με άλλο τρόπο και αυτό έλειπε».

Για τους τραυματισμούς: «Δεν θέλω να χρησιμοποιώ δικαιολογίες αλλά πως θα αλλάξω πράγματα όταν έχουμε μόνο μια αλλαγή. Όταν παίζουμε μπάσκετ με επαφή αυτά τα κορμιά τι να παίξουν και πότε; Και εγώ θέλω να ξέρω. Θα ήθελα να είμαστε όλοι και να κάνουμε τακτική και να μοιράζουμε το χρόνο, ο Μπάρτλεϊ έπαιξε όλο το χρόνο Φλιώνης και Ερτέλ ερχόταν από τραυματισμό. Δεν είχε ακουμπήσει μπάλα μέχρι χτες ο Ερτέλ ο Φλιώνης το ίδιο, ο Γουίλιαμς στα καλά καθούμενα χτύπησε. Και εγώ ζητάω απαντήσεις».



Για τη νοοτροπία της ΑΕΚ: «Κατ' αρχας σκέφτεται κανείς τι προπόνηση κάνουμε εμείς; Εγώ πιστεύω ότι αυτοί που μπήκαν στο παιχνίδι μπήκαν με νοοτροπία να μπορέσουμε την ενέργεια όπως θέλαμε με περπάτημα και στο τέλος να τρέχουμε. Το παιχνίδι ξέφυγε από την αρχή. Δεν μιλάμε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, πρέπει να σέβεσαι τον κάθε αντίπαλο. Όταν χάνεις και έχεις λίγους παίκτες πως θα κυνηγάς; Μόνο με ενέργεια. Αυτό θα μας κοστίσει και στο επόμενο παιχνίδι. Αν ήταν κάποιος που αγαπάει την ΑΕΚ και έβλεπε την κατάσταση θα έκλαιγε».



Για το αν μπορεί να γυρίσει το πράγμα και να αλλάξει η κατάσταση: «Αυτή η ήττα και με τον Βίκο μας χτύπησαν. Μόνο οι αλλαγές και να είναι όλοι εδώ. Με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό δείξαμε ταλέντο, αλλά έχουμε απουσίες. Μόνο με αλλαγές θα αλλάξει η κατάσταση. Τέρμα τα κλάματα αυτή είναι η κατάσταση».



Για το αν έχουν γίνει κανονικές προπονήσεις (έστω 5 εναντίον 5), αφού υπάρχουν πολλές απουσίες από το ξεκίνημα της σεζόν: «Έχουν γίνει με βοηθητικούς και εφήβους. Να παίζουνε δυνατά στην προπόνηση δεν θυμάμαι. Η τελευταία προπόνηση μπάσκετ κράτησε 40 λεπτά».



Για την πιθανότητα μεταγραφής: «Δεν έχουμε σταματήσει να κοιτάμε. Κοιτάζαμε γκαρντ και μετά έλειπαν ψηλοί. Το πρόβλημα είναι πως έχουμε μόνο μια αλλαγή μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου. Στην Ευρώπη οι αλλαγές δεν μετράνε».



Για την απουσία του κόσμου από τις κερκίδες: «Σιγουρα ο κόσμος φέρνει ενέργεια που βοηθάει τα παιδιά. Δεν νομίζω ότι θα άλλαζε κάτι τόσο πολύ σε γεμάτο γήπεδο. Δεν λύνει το πρόβλημα. Το αγωνιστικό πρόβλημα είναι αλλού. Είναι λογικό να μην έρχεται ο κόσμος μαζικά».