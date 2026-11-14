Για ακόμα μία φορά, ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι είναι... πολύ σκληρός για να πεθάνει! Παρά τα προβλήματα του, παρά την αστοχία του (5/30 τρίποντα), βρήκε τον τρόπο να κάνει το 7-0 στο πρωτάθλημα και να μείνει μόνος του στην κορυφή, κόντρα σε μια πολύ μαχητική Καρδίτσα που δεν τα παράτησε ποτέ.Ο Ταϊρί με 17 πόντους ήταν ξανά ο πρώτος σκόρερ, με τον Αλεξάντερ να είναι ο παίκτης-κλειδί σήμερα, με 10 πόντους και 7 ριμπάουντ, 6 εκ των οποίων επιθετικά και ένα εξ αυτών το πλέον κρίσιμο στο 67-70. Ο Καλάθης είχε 10 ασίστ (για 3 λάθη) με 6 πόντους, ενώ ο Χάτζινς που είχε 12 από το πρώτο μέρος, στο δεύτερο δε μπόρεσε να βοηθήσει.7/7 για τον ΠΑΟΚ και ακολουθεί, πρώτα η Μανρέσα στο Eurocup (17/11) και έπειτα, το μεγάλο ντέρμπι με τον Άρη, πριν τη διακοπή.Ο Τέρνερ μπήκε ζεστός από το ξεκίνημα και με δικούς του πόντους έκανε το 6-0, με τον ΠΑΟΚ να είναι άστοχος αρχικά, αλλά με τρίποντα από Χάτζινς, Χουγκάζ να περνάει μπροστά (8-9). Το παιχνίδι ήταν πολύ σκληρό στην 1η περίοδο, οι ομάδες δεν έβρισκαν εύκολα διαδρόμους, ο Μοτιεγιούνας έλεγχε τα ριμπάουντ, αλλά οι φιλοξενούμενοι με 2/12 τρίποντα ζορίζονταν (15-14). Ο Φόστερ με το που μπήκε έδωσε μια λύση από μακριά, ο ΠΑΟΚ συνέχιζε να ανανεώνει επιθέσεις και με Χάτζινς, Ταϊρί, προηγήθεκε με 21-27. Ο Τέρνερ με 6 διαδοχικούς πόντους, ισοφάρισε (27-27) με τις απαντήσεις του ΠΑΟΚ να έρχονται με τρίποντα από Φόστερ, Χάτζινς (12π.) και με ένα καλάθι του Μοτιεγιούνας, έκλεισε το ημίχρονο στο 28-35.Η Καρδίτσα μπήκε στο 2ο ημίχρονο, προσπαθώντας να χτυπήσει στον Μοτιεγιούνας, κάτι που έκανε κυρίως με τον Τέρνερ, ενώ με καλάθι του Τζάκσον, πέρασε μπροστά (42-41). Η επιστροφή του Αλεξάντερ έδωσε περισσότερη αμυντική ισορροπία στον ΠΑΟΚ, ο Καλάθης "διάβαζε" καλύτερα στην επίθεση και παρά τον εκνευρισμό που έφεραν κάποιες αποφάσεις των διαιτητών, με Μουρ, Αλεξάντερ για το 45-51 στο τέλος της 3ης περιόδου. H Καρδίτσα πίεσε τον Χάτζινς, ο ΜακΡέι έδωσε κάποιες λύσεις (53-58), ο Καλάθης όμως με 4 σερί πόντους, έκανε το 53-62, αλλά οι γηπεδούχοι με ένα 6-0 επέστρεψαν (59-62). Ο ΠΑΟΚ πήγε σε κοντό σχήμα, ο Κ. Μουρ πίεσε στο ριμπάουντ και έκανε το 62-62, με την επιστροφή του Αλεξάντερ όμως, η άμυνα έσφιξε ξανά και με ένα 6-0 ξανά, πήγε στο 62-68. Με μία τάπα του Αλεξάντερ και 2/2 βολές του Ταϊρί, έκανε το 62-70, ο Φράνσις με γκολ-φάουλ και ο ΜακΡέι μετά το λάθος του Χάτζινς, μείωσαν σε 67-70, ενώ μετά το άστοχο τρίποντο του Ταϊρί, ο Αλεξάντερ πήρε ένα ακόμα επιθετικό ριμπάουντ και με 2/2 βολές, έκανε το 67-72. Φράνσι και Ταϊρί έκαναν το 69-74.15-14, 28-35, 45-51, 69-74