Με λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατοικίας, η προστασία του σπιτιού γίνεται πιο ευέλικτη, πιο ολοκληρωμένη και πιο απλή με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH.
Ο ΠΑΟΚ νίκησε 74-69 την Καρδίτσα και έκανε το 7Χ7 στη Stoiximan GBL, βίντεο
Ο ΠΑΟΚ νίκησε 74-69 την Καρδίτσα και έκανε το 7Χ7 στη Stoiximan GBL, βίντεο
Συνεχίζει αήττητος στην Stoiximan GBL ο ΠΑΟΚ που πανηγύρισει την έβδομη νίκη του στο πρωτάθλημα επικρατώντας με 74-69 της Καρδίτσας εκτός έδρας
Για ακόμα μία φορά, ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι είναι... πολύ σκληρός για να πεθάνει! Παρά τα προβλήματα του, παρά την αστοχία του (5/30 τρίποντα), βρήκε τον τρόπο να κάνει το 7-0 στο πρωτάθλημα και να μείνει μόνος του στην κορυφή, κόντρα σε μια πολύ μαχητική Καρδίτσα που δεν τα παράτησε ποτέ.
Ο Ταϊρί με 17 πόντους ήταν ξανά ο πρώτος σκόρερ, με τον Αλεξάντερ να είναι ο παίκτης-κλειδί σήμερα, με 10 πόντους και 7 ριμπάουντ, 6 εκ των οποίων επιθετικά και ένα εξ αυτών το πλέον κρίσιμο στο 67-70. Ο Καλάθης είχε 10 ασίστ (για 3 λάθη) με 6 πόντους, ενώ ο Χάτζινς που είχε 12 από το πρώτο μέρος, στο δεύτερο δε μπόρεσε να βοηθήσει.
7/7 για τον ΠΑΟΚ και ακολουθεί, πρώτα η Μανρέσα στο Eurocup (17/11) και έπειτα, το μεγάλο ντέρμπι με τον Άρη, πριν τη διακοπή.
Ο αγώνας:
Ο Τέρνερ μπήκε ζεστός από το ξεκίνημα και με δικούς του πόντους έκανε το 6-0, με τον ΠΑΟΚ να είναι άστοχος αρχικά, αλλά με τρίποντα από Χάτζινς, Χουγκάζ να περνάει μπροστά (8-9). Το παιχνίδι ήταν πολύ σκληρό στην 1η περίοδο, οι ομάδες δεν έβρισκαν εύκολα διαδρόμους, ο Μοτιεγιούνας έλεγχε τα ριμπάουντ, αλλά οι φιλοξενούμενοι με 2/12 τρίποντα ζορίζονταν (15-14). Ο Φόστερ με το που μπήκε έδωσε μια λύση από μακριά, ο ΠΑΟΚ συνέχιζε να ανανεώνει επιθέσεις και με Χάτζινς, Ταϊρί, προηγήθεκε με 21-27. Ο Τέρνερ με 6 διαδοχικούς πόντους, ισοφάρισε (27-27) με τις απαντήσεις του ΠΑΟΚ να έρχονται με τρίποντα από Φόστερ, Χάτζινς (12π.) και με ένα καλάθι του Μοτιεγιούνας, έκλεισε το ημίχρονο στο 28-35.
Η Καρδίτσα μπήκε στο 2ο ημίχρονο, προσπαθώντας να χτυπήσει στον Μοτιεγιούνας, κάτι που έκανε κυρίως με τον Τέρνερ, ενώ με καλάθι του Τζάκσον, πέρασε μπροστά (42-41). Η επιστροφή του Αλεξάντερ έδωσε περισσότερη αμυντική ισορροπία στον ΠΑΟΚ, ο Καλάθης "διάβαζε" καλύτερα στην επίθεση και παρά τον εκνευρισμό που έφεραν κάποιες αποφάσεις των διαιτητών, με Μουρ, Αλεξάντερ για το 45-51 στο τέλος της 3ης περιόδου. H Καρδίτσα πίεσε τον Χάτζινς, ο ΜακΡέι έδωσε κάποιες λύσεις (53-58), ο Καλάθης όμως με 4 σερί πόντους, έκανε το 53-62, αλλά οι γηπεδούχοι με ένα 6-0 επέστρεψαν (59-62). Ο ΠΑΟΚ πήγε σε κοντό σχήμα, ο Κ. Μουρ πίεσε στο ριμπάουντ και έκανε το 62-62, με την επιστροφή του Αλεξάντερ όμως, η άμυνα έσφιξε ξανά και με ένα 6-0 ξανά, πήγε στο 62-68. Με μία τάπα του Αλεξάντερ και 2/2 βολές του Ταϊρί, έκανε το 62-70, ο Φράνσις με γκολ-φάουλ και ο ΜακΡέι μετά το λάθος του Χάτζινς, μείωσαν σε 67-70, ενώ μετά το άστοχο τρίποντο του Ταϊρί, ο Αλεξάντερ πήρε ένα ακόμα επιθετικό ριμπάουντ και με 2/2 βολές, έκανε το 67-72. Φράνσι και Ταϊρί έκαναν το 69-74.
Τα δεκάλεπτα: 15-14, 28-35, 45-51, 69-74
Ο Ταϊρί με 17 πόντους ήταν ξανά ο πρώτος σκόρερ, με τον Αλεξάντερ να είναι ο παίκτης-κλειδί σήμερα, με 10 πόντους και 7 ριμπάουντ, 6 εκ των οποίων επιθετικά και ένα εξ αυτών το πλέον κρίσιμο στο 67-70. Ο Καλάθης είχε 10 ασίστ (για 3 λάθη) με 6 πόντους, ενώ ο Χάτζινς που είχε 12 από το πρώτο μέρος, στο δεύτερο δε μπόρεσε να βοηθήσει.
7/7 για τον ΠΑΟΚ και ακολουθεί, πρώτα η Μανρέσα στο Eurocup (17/11) και έπειτα, το μεγάλο ντέρμπι με τον Άρη, πριν τη διακοπή.
Ο αγώνας:
Ο Τέρνερ μπήκε ζεστός από το ξεκίνημα και με δικούς του πόντους έκανε το 6-0, με τον ΠΑΟΚ να είναι άστοχος αρχικά, αλλά με τρίποντα από Χάτζινς, Χουγκάζ να περνάει μπροστά (8-9). Το παιχνίδι ήταν πολύ σκληρό στην 1η περίοδο, οι ομάδες δεν έβρισκαν εύκολα διαδρόμους, ο Μοτιεγιούνας έλεγχε τα ριμπάουντ, αλλά οι φιλοξενούμενοι με 2/12 τρίποντα ζορίζονταν (15-14). Ο Φόστερ με το που μπήκε έδωσε μια λύση από μακριά, ο ΠΑΟΚ συνέχιζε να ανανεώνει επιθέσεις και με Χάτζινς, Ταϊρί, προηγήθεκε με 21-27. Ο Τέρνερ με 6 διαδοχικούς πόντους, ισοφάρισε (27-27) με τις απαντήσεις του ΠΑΟΚ να έρχονται με τρίποντα από Φόστερ, Χάτζινς (12π.) και με ένα καλάθι του Μοτιεγιούνας, έκλεισε το ημίχρονο στο 28-35.
Η Καρδίτσα μπήκε στο 2ο ημίχρονο, προσπαθώντας να χτυπήσει στον Μοτιεγιούνας, κάτι που έκανε κυρίως με τον Τέρνερ, ενώ με καλάθι του Τζάκσον, πέρασε μπροστά (42-41). Η επιστροφή του Αλεξάντερ έδωσε περισσότερη αμυντική ισορροπία στον ΠΑΟΚ, ο Καλάθης "διάβαζε" καλύτερα στην επίθεση και παρά τον εκνευρισμό που έφεραν κάποιες αποφάσεις των διαιτητών, με Μουρ, Αλεξάντερ για το 45-51 στο τέλος της 3ης περιόδου. H Καρδίτσα πίεσε τον Χάτζινς, ο ΜακΡέι έδωσε κάποιες λύσεις (53-58), ο Καλάθης όμως με 4 σερί πόντους, έκανε το 53-62, αλλά οι γηπεδούχοι με ένα 6-0 επέστρεψαν (59-62). Ο ΠΑΟΚ πήγε σε κοντό σχήμα, ο Κ. Μουρ πίεσε στο ριμπάουντ και έκανε το 62-62, με την επιστροφή του Αλεξάντερ όμως, η άμυνα έσφιξε ξανά και με ένα 6-0 ξανά, πήγε στο 62-68. Με μία τάπα του Αλεξάντερ και 2/2 βολές του Ταϊρί, έκανε το 62-70, ο Φράνσις με γκολ-φάουλ και ο ΜακΡέι μετά το λάθος του Χάτζινς, μείωσαν σε 67-70, ενώ μετά το άστοχο τρίποντο του Ταϊρί, ο Αλεξάντερ πήρε ένα ακόμα επιθετικό ριμπάουντ και με 2/2 βολές, έκανε το 67-72. Φράνσι και Ταϊρί έκαναν το 69-74.
Τα δεκάλεπτα: 15-14, 28-35, 45-51, 69-74
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα