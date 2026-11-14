Τρομερές εικόνες στη Βραζιλία: Ο τελευταίος εν ενεργεία επιζών της αεροπορικής τραγωδίας της Τσαπεκοένσε παίζει το τελευταίο του ματς - Υποδοχή ήρωα, βίντεο
SPORTS
Τσαπεκοένσε Βραζιλία Άλαν Ρουσέλ

Τρομερές εικόνες στη Βραζιλία: Ο τελευταίος εν ενεργεία επιζών της αεροπορικής τραγωδίας της Τσαπεκοένσε παίζει το τελευταίο του ματς - Υποδοχή ήρωα, βίντεο

Ο 37χρονος μπακ Άλαν Ρουσέλ, που αγωνίζεται πλέον στη Ζουβεντούδε, αποχωρεί από την ενεργό δράση

Τρομερές εικόνες στη Βραζιλία: Ο τελευταίος εν ενεργεία επιζών της αεροπορικής τραγωδίας της Τσαπεκοένσε παίζει το τελευταίο του ματς - Υποδοχή ήρωα, βίντεο
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Σχεδόν δέκα χρόνια μετά τη χειρότερη μέρα της ζωής του, ο Άλαν Ρουσέλ ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει την ενεργό δράση.

Ο 37χρονος μπακ δίνει το τελευταίο του ματς με τη φανέλα της Ζουβεντούδε πριν κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, με τον έμπειρο ποδοσφαιριστή να είναι ένας εκ των έξι επιζώντων της τραγωδίας της Τσαπεκοένσε στις 28 Νοεμβρίου 2016...

Ο Ρουσέλ ήταν ο μοναδικός εκ των τριών ποδοσφαιριστών που γλίτωσαν από το τραγικό δυστύχημα της πτήσης 2933 της LaMia που κατάφερε να συνεχίσει την καριέρα του, με τους οπαδούς της Ζουβεντούδε να του επιφυλάσσουν υποδοχή που δεν είχε προηγούμενο.


Ο έμπειρος αμυντικός είχε τραυματιστεί στη μέση και κατάφερε μετά από χειρουργική επέμβαση όχι απλά να περπατήσει ξανά, αλλά να αγωνιστεί μέχρι το 2021 στην Τσάπε, πριν περάσει από Γκοϊάς, Κρουζέιρο, Αμέρικα Μινέιρο, Λοντρίνα και εντέλει Ζουβεντούδε, όπου βρίσκεται από το 2023.


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Σε βίντεο που κυκλοφορεί, βλέπουμε εκατοντάδες οπαδούς της ομάδας του να τον παίρνουν από το πούλμαν της αποστολής και μερικούς εξ αυτών να τον σηκώνουν στους ώμους τους, με τις εικόνες να είναι απίστευτες.

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