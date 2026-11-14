Οι δύο υποψήφιοι να ξεπεράσουν σε γκολ με τις εθνικές τους ομάδες τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών για τις εθνικές ομάδες, αλλά ήδη δύο δείχνει διάθεση να τον ξεπεράσουν