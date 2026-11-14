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Οι δύο υποψήφιοι να ξεπεράσουν σε γκολ με τις εθνικές τους ομάδες τον Κριστιάνο Ρονάλντο
Οι δύο υποψήφιοι να ξεπεράσουν σε γκολ με τις εθνικές τους ομάδες τον Κριστιάνο Ρονάλντο
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών για τις εθνικές ομάδες, αλλά ήδη δύο δείχνει διάθεση να τον ξεπεράσουν
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σταμάτησε από την εθνική Πορτογαλίας, το ίδιο και ο Λιονέλ Μέσι από την Αργεντινή. Δύο κολοσσοί του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, δύο ποδοσφαιριστές που άφησαν το στίγμα τους όχι μόνο στις πατρίδες τους.
Ο Πορτογάλος είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών για τις εθνικές ομάδες, αφού έχει σημειώσει 146 γκολ σε 234 αγώνες. Δεύτερος είναι ο Λιονέλ Μέσι με 126 γκολ σε 208 συμμετοχές με την Αργεντινή.
Και οι δύο έβαλαν τέλος στην καριέρα τους με τις εθνικές ομάδες. Ο τρίτος που υπάρχει με περισσότερο από 100 γκολ είναι ο Αλί Νταέι με το Ιράν, ο οποίος αποσύρθηκε από την εθνική του ομάδα του 2006.
Το ζήτημα είναι ποιος θα καταφέρει να φτάσει τα νούμερα του Κριστιάνο. Υπάρχουν δύο υποψήφιοι που είναι κάτω των 30 ετών και έχουν φτάσει τα 50 γκολ με τις εθνικές τους ομάδες. Για τα 100 γκολ υπάρχουν εν ενεργεία σκόρερ που έχουν ξεπεράσει τα 90 γκολ. Ας δούμε ποιοι είναι οι υποψήφιοι.
Ο Ρομέλου Λουκάκου έχει 94 γκολ σε 135 αγώνες με το Βέλγιο και είναι 33 ετών.
Ο Χάρι Κέιν έχει 92 γκολ σε 126 αγώνες με την Αγγλία και είναι 33 ετών.
Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει 92 γκολ σε 170 αγώνες με την Πολωνία και είναι 38 ετών.
Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει 70 γκολ σε 123 αγώνες με την Αίγυπτο και είναι 34 ετών.
Ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει 67 γκολ σε 107 αγώνες με τη Γαλλία και είναι 27 ετών.
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει 65 γκολ σε 59 αγώνες με τη Νορβηγία και είναι 26 ετών.
Ο Αλεξάνταρ Μίτροβιτς με τη Σερβία έχει 64 γκολ σε 107 αγώνες και είναι 32 ετών.
Ο Τίρασιλ Ντάνγκντα έχει 64 γκολ σε 130 αγώνες με την Ταϊλάνδη και είναι 38 ετών.
Ο Πορτογάλος είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών για τις εθνικές ομάδες, αφού έχει σημειώσει 146 γκολ σε 234 αγώνες. Δεύτερος είναι ο Λιονέλ Μέσι με 126 γκολ σε 208 συμμετοχές με την Αργεντινή.
Και οι δύο έβαλαν τέλος στην καριέρα τους με τις εθνικές ομάδες. Ο τρίτος που υπάρχει με περισσότερο από 100 γκολ είναι ο Αλί Νταέι με το Ιράν, ο οποίος αποσύρθηκε από την εθνική του ομάδα του 2006.
Το ζήτημα είναι ποιος θα καταφέρει να φτάσει τα νούμερα του Κριστιάνο. Υπάρχουν δύο υποψήφιοι που είναι κάτω των 30 ετών και έχουν φτάσει τα 50 γκολ με τις εθνικές τους ομάδες. Για τα 100 γκολ υπάρχουν εν ενεργεία σκόρερ που έχουν ξεπεράσει τα 90 γκολ. Ας δούμε ποιοι είναι οι υποψήφιοι.
Ο Ρομέλου Λουκάκου έχει 94 γκολ σε 135 αγώνες με το Βέλγιο και είναι 33 ετών.
Ο Χάρι Κέιν έχει 92 γκολ σε 126 αγώνες με την Αγγλία και είναι 33 ετών.
Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει 92 γκολ σε 170 αγώνες με την Πολωνία και είναι 38 ετών.
Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει 70 γκολ σε 123 αγώνες με την Αίγυπτο και είναι 34 ετών.
Ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει 67 γκολ σε 107 αγώνες με τη Γαλλία και είναι 27 ετών.
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει 65 γκολ σε 59 αγώνες με τη Νορβηγία και είναι 26 ετών.
Ο Αλεξάνταρ Μίτροβιτς με τη Σερβία έχει 64 γκολ σε 107 αγώνες και είναι 32 ετών.
Ο Τίρασιλ Ντάνγκντα έχει 64 γκολ σε 130 αγώνες με την Ταϊλάνδη και είναι 38 ετών.
Ο Αλμοέζ Άλι έχει 61 γκολ σε 133 με το Κατάρ και είναι 30 ετών.
Ο Μέχντι Ταρέμι έχει 60 γκολ σε 111 αγώνες με το Ιράν και είναι 34 ετών.
Ο Γιουσέφ Νάσερ έχει 60 γκολ σε 135 αγώνες με το Κουβέιτ και είναι 36 ετών.
Ο Μέχντι Ταρέμι έχει 60 γκολ σε 111 αγώνες με το Ιράν και είναι 34 ετών.
Ο Γιουσέφ Νάσερ έχει 60 γκολ σε 135 αγώνες με το Κουβέιτ και είναι 36 ετών.
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