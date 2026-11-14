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ΠΑΟΚ: Πρόβλημα με Τέιλορ, θλάση ο Μοναστηρλής
ΠΑΟΚ: Πρόβλημα με Τέιλορ, θλάση ο Μοναστηρλής
Ο Τέιλορ αποκόμισε τραυματισμό από το φιλικό με την Παρτιζάν, ενώ ο Μοναστηρλής θα μείνει εκτός δράσης για είκοσι ημέρες
Νέο πρόβλημα προέκυψε στον ΠΑΟΚ από το φιλικό παιχνίδι με την Παρτιζάν. Ο Τέιλορ αποχώρησε από το παιχνίδι με ενοχλήσεις και τα προβλήματα συνεχίζουν να ταλαιπωρούν την ομάδα του Δικεφάλου.
Η πρώτη εικόνα που υπάρχει από τον τραυματισμό του Τέιλορ είναι πως πρόκειται για ενοχλήσεις στον αριστερό δικέφαλο. Η περίπτωση του θα αξιολογείται μέρα με τη μέρα από το τεχνικό επιτελείο της ομάδας της Θεσσαλονίκης.
Στο μεταξύ όσον αφορά στον Μοναστηρλή υπέστη μυϊκή κάκωση στον δεξιό προσαγωγό πρώτου προς δεύτερου βαθμού. Δηλαδή ταλαιπωρείται από μία θλάση που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για τις επόμενες 20 ημέρες.
Η πρώτη εικόνα που υπάρχει από τον τραυματισμό του Τέιλορ είναι πως πρόκειται για ενοχλήσεις στον αριστερό δικέφαλο. Η περίπτωση του θα αξιολογείται μέρα με τη μέρα από το τεχνικό επιτελείο της ομάδας της Θεσσαλονίκης.
Στο μεταξύ όσον αφορά στον Μοναστηρλή υπέστη μυϊκή κάκωση στον δεξιό προσαγωγό πρώτου προς δεύτερου βαθμού. Δηλαδή ταλαιπωρείται από μία θλάση που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για τις επόμενες 20 ημέρες.
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