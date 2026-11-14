Πορτογαλία: Αλλάζει μορφή το νούμερο 7 προς τιμήν του Κριστιάνο Ρονάλντο
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Κριστιάνο Ρονάλντο Εθνική Πορτογαλίας

Πορτογαλία: Αλλάζει μορφή το νούμερο 7 προς τιμήν του Κριστιάνο Ρονάλντο

Η Πορτογαλία υποδέχεται την Δανία για την 5η αγωνιστική του Nations League και η ομοσπονδία αποφάσισε να τιμήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Πορτογαλία: Αλλάζει μορφή το νούμερο 7 προς τιμήν του Κριστιάνο Ρονάλντο
Χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο πορεύεται πλέον η Εθνική Πορτογαλίας, καθώς ο CR7 ανακοίνωσε πρόσφατα πως δεν θα συνεχίσει στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

Οι Ίβηρες και να ήθελαν δεν μπορούν, ελέω των κανονισμών που υπάρχουν, να αποσύρουν τη φανέλα του με το Νο7, όμως βρήκαν άλλον τρόπο να τον τιμήσουν.

Άλλαξαν τον σχεδιασμό του αριθμού στην πλάτη της εμφάνισης που έχει πια διαφορετικό γραφιστικό από τους άλλους, προς τιμήν του μεγάλου άσου της χώρας.

Η ομοσπονδία στην ανακοίνωση που εξέδωσε ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «αυτός είναι ένας ακόμη τρόπος για να απαθανατίσουμε τη σημασία ενός τόσο ξεχωριστού αριθμού και να τιμήσουμε την κληρονομιά που αντιπροσωπεύει.

Επειδή υπάρχουν ιστορίες, αναμνήσεις, επιτεύγματα και συναισθήματα που θα συνδέονται για πάντα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο».

Πορτογαλία: Αλλάζει μορφή το νούμερο 7 προς τιμήν του Κριστιάνο Ρονάλντο

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