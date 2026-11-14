Ο Σίλας με double- double 22 πόντων και 10 ριμπάουντ, συν 4 ασίστ για κανένα λάθος, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ ήταν αδιαμφισβήτητα ο παίκτης του αγώνα





Αυτή ήταν η τρίτη νίκη του «Γηραιού» σε 7 αγώνες στην









Προμηθέας- Ηρακλής: Το ματς







Με ένα εκρηκτικό δίλεπτο και ένα καλό σερί, ο Προμηθέας βρέθηκε μπροστά με 21-16, όμως ένα 9-0 της ομάδας του Ζόραν Λούκιτς, έφερε ξανά στο «Γηραιό» σε θέση οδηγού με 21-24.



Ο Ηρακλής κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου (έληξε στο +3) έχοντας έναν φανταστικό Σίλας σε άμυνα και επίθεση, όπου σούταρε με 5/6 εντός παιδιάς.



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Με εξαιρετικούς τους Στάιλς και Ντιαρά, η διαφορά έφτασε ακόμα και τους 16 πόντους (32-48), όμως ο η ομάδα του Μιχάλη Μιχελάκου έβγαλε αντίδραση και με μπροστάρηδες τους Κάθμπερτσον, Κόλεμαν στο σκορ και τον Δίπλαρο σε παραγωγικότητα αλλά και δημιουργία, έτρεξε ένα επί μέρους 15-2 και έριξε τη διαφορά στους 3 πόντους στο τέλος του ημιχρόνου (47-50).



Ο Ηρακλής ξεκίνησε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Προμηθέα όμως να μένει συνεχώς κοντά στο σκορ.



Ο Δίπλαρος φορτώθηκε με 4ο φάουλ στο πρώτο δίλεπτο και πήγε στον πάγκο να προστατευτεί, παρόλα αυτά 3 λεπτά πριν τη λήξη της περιόδου οι Πατρινοί πλησίασε στον έναν πόντο (66-67).



Σε ένα up tempo και με υψηλό σκορ παιχνίδι στο «Δημήτρης Τόφαλος», ο Ηρακλής έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζόν Κόουλ Σίλας, που έκανε... πάρτι για την πρόσφατη ανανέωση του συμβολαίου του με double- double 22 πόντων (15 πάνω απ' το μέσο όρο του) και 10 ριμπάουντ, κέρδισε με 99-92 τον Προμηθέα Αυτή ήταν η τρίτη νίκη του «Γηραιού» σε 7 αγώνες στην Stoiximan Basket League , με τον Προμηθέα από την άλλη να παραμένει στον πάτο της βαθμολογίας με ρεκόρ 1-6.Νικηφόρο ντεμπούτο για τον εξαιρετικό Φόρεστερ, που απέναντι στην πρώην του ομάδα σημείωσε και αυτός double- double με 12 πόντους και 10 ριμπάουντ στα 25:20 που αγωνίστηκε.Ο Ηρακλής ξεκίνησε πιο δυναμικά στην αναμέτρηση, όμως μέχρι τα μισά της 1ης περιόδου ο Προμηθέας έφερε το ματς σε ισορροπία στο 10-10 και στη συνέχεις πέρασε για πρώτη φορά μπροστά με τρεις πόντους με τρίποντο του Γουίλιαμς στο οποίο όμως είχε άμεση απάντηση ο Σίλας με ένα δικό του.Με ένα εκρηκτικό δίλεπτο και ένα καλό σερί, ο Προμηθέας βρέθηκε μπροστά με 21-16, όμως ένα 9-0 της ομάδας του Ζόραν Λούκιτς, έφερε ξανά στο «Γηραιό» σε θέση οδηγού με 21-24.Ο Ηρακλής κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου (έληξε στο +3) έχοντας έναν φανταστικό Σίλας σε άμυνα και επίθεση, όπου σούταρε με 5/6 εντός παιδιάς.Οι Θεσσαλονικείς συνέχισαν να διατηρούν το προβάδισμα στις αρχές του 2ου δεκαλέπτου και έφτασαν στην πρώτη διψήφια διαφορά με +11(32-43) μέσα σε 5 λεπτά.Με εξαιρετικούς τους Στάιλς και Ντιαρά, η διαφορά έφτασε ακόμα και τους 16 πόντους (32-48), όμως ο η ομάδα του Μιχάλη Μιχελάκου έβγαλε αντίδραση και με μπροστάρηδες τους Κάθμπερτσον, Κόλεμαν στο σκορ και τον Δίπλαρο σε παραγωγικότητα αλλά και δημιουργία, έτρεξε ένα επί μέρους 15-2 και έριξε τη διαφορά στους 3 πόντους στο τέλος του ημιχρόνου (47-50).Ο Ηρακλής ξεκίνησε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Προμηθέα όμως να μένει συνεχώς κοντά στο σκορ.Ο Δίπλαρος φορτώθηκε με 4ο φάουλ στο πρώτο δίλεπτο και πήγε στον πάγκο να προστατευτεί, παρόλα αυτά 3 λεπτά πριν τη λήξη της περιόδου οι Πατρινοί πλησίασε στον έναν πόντο (66-67).

Οι παίκτες του Ζόραν Λούκιτς πάτησαν το γκάζι στη συνέχεια όμως και το τρίτο δεκάλεπτο έληξε με τον Ηρακλή να έχει ξεμακρύνει στο +11 (72-83) με έναν Ντιαρά χάρμα ήδεσθε και τους Σίλας και Στάιλς στην επίθεση να πετάνε πραγματικά φωτιές.



Ο Σίλας συνέχισε να είναι εκρητικός στο 4ο δεκάλεπτο για τον Ηρακλή συνέχισε να κρατά διαφορά ασφαλείας, παρά την πολύ καλή παρουσία του Έβανς που ανέβασε στροφές.



Στα 6:12 πριν τη λήξη οι φιλοξενούμενοι έχασαν με 5ο φάουλ τον Ντιαρά, συνθήκη που ευνόησε τον Προμηθέα που προσπάθησε στη συνέχεια να ξανακάνει το παιχνίδι ντέρμπι.



Ένα κρίσιμο mid-range δίποντο του Στάιλς 43 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, έφερε το ματς απ' το +4 στο μαξιλαράκι ασφαλείας του +6 για τον Ηρακλή, που έβαγαλε και την επόμενη κρίσιμη (διπλή) άμυνα και εν τέλει κέρδισε τον αγώνα στην Πάτρα με 99-92.



Τα δεκάλεπτα: 23-26, 47-50, 66-67, 92-99





ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… Έμεινε συγκεντρωμένος όσες φορές ο Προμηθέας προσπάθησε να επιστρέψει στο ματς.



MVP O… Ο Σίλας με double- double 22 πόντων και 10 ριμπάουντ, συν 4 ασίστ για κανένα λάθος, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ ήταν αδιαμφισβήτητα ο παίκτης του αγώνα.



ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ο clutch Στάιλς των 21 πόντων που έβαλε και ένα κρίσιμο δίποντο στο τέλος.



ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Κόουλμαν με 21 πόντους και 9 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος του Προμηθέα που είχε και εξαιρετικό τον Έβανς στο δεύτερο μέρος.



ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Κουλμπόκα θα μπορούσε να είχε προσφέρει περισσότερα βάση της ποιότητας του απέναντι στον Ηρακλή.



ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα 4/6 τρίποντα του Σίλας που εκτέλεσαν του Πατρινούς.