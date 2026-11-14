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Πάτησε Ελλάδα η αποστολή της Εθνικής, κόσμος την περίμενε στη Νέα Αγχίαλο, βίντεο
Πάτησε Ελλάδα η αποστολή της Εθνικής, κόσμος την περίμενε στη Νέα Αγχίαλο, βίντεο
Η αποστολή της Εθνικής μας ομάδας έφτασε στην Ελλάδα και φίλοι του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος την περίμεναν στο αεροδρόμιο
Στη Νέα Αγχίαλο έφτασε η Εθνική μας ομάδα που έφυγε το απόγευμα του Σαββάτου (14/11) από το Άμστερνταμ. Η αποστολή της Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Δευτέρα στο Πανθεσσαλικό τη Σερβία και η αποστολή βρίσκεται ήδη επί ελληνικού εδάφους.
Κατά την άφιξη της αποστολής στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου περίμεναν περίπου 50 φίλοι της Εθνικής. Κυρίως ήταν οικογένειες με παιδιά και ήθελαν να φωτογραφηθούν και να πάρουν αυτόγραφα από τους διεθνείς μας.
Στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα οι στιγμές είναι αρκετά δύσκολες μετά τον διασυρμό από την Ολλανδία, αλλά η παρουσία του κόσμου στη Νέα Αγχίαλο έδειξε ότι η στήριξη δεν αλλάζει.
Την Κυριακή (15/11) θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία για τον αγώνα με τη Σερβία, ενώ είναι προγραμματισμένη και η συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το Πανθεσσαλικό Στάδιο θα είναι κατάμεστο, αφού τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί.
Κατά την άφιξη της αποστολής στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου περίμεναν περίπου 50 φίλοι της Εθνικής. Κυρίως ήταν οικογένειες με παιδιά και ήθελαν να φωτογραφηθούν και να πάρουν αυτόγραφα από τους διεθνείς μας.
Στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα οι στιγμές είναι αρκετά δύσκολες μετά τον διασυρμό από την Ολλανδία, αλλά η παρουσία του κόσμου στη Νέα Αγχίαλο έδειξε ότι η στήριξη δεν αλλάζει.
Την Κυριακή (15/11) θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία για τον αγώνα με τη Σερβία, ενώ είναι προγραμματισμένη και η συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το Πανθεσσαλικό Στάδιο θα είναι κατάμεστο, αφού τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί.
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