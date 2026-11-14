Με το απόλυτο των νικών συνεχίζει την πορεία του στη φάση των «16» του Champions League Γυναικών ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκες» πέρασαν με εμφατικό τρόπο από την έδρα της Εκίπε Οριζόντε, επικρατώντας με 15-7 στην Κατάνια, έχοντας ως κορυφαία την Τριχά, που βρήκε 4 φορές δίχτυα.Η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα έφτασε τις δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές και βρίσκεται στην πρώτη θέση του Γ' ομίλου, με «συγκάτοικο» την ισπανική Τεράσα. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στις 28 Νοεμβρίου στο κολυμβητήριο του Πειραιά, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια.Ο Ολυμπιακός έβαλε από νωρίς τις βάσεις για την επικράτησή του. Μετά το αρχικό 1-1, ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και με ένα σερί πέντε αναπάντητων τερμάτων έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 6-1. Η Οριζόντε προσπάθησε να επιστρέψει, μειώνοντας σε 6-4, όμως η αντίδρασή της δεν είχε συνέχεια.Οι φιλοξενούμενες αποκατέστησαν γρήγορα τη διαφορά, στηρίχθηκαν στην αποτελεσματική αμυντική λειτουργία τους και μετέτρεψαν το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε διαδικαστικό χαρακτήρα. Στην τελευταία περίοδο η διαφορά έφτασε ακόμη και τα 9 γκολ, με τις πρωταθλήτριες Ευρώπης να επιβεβαιώνουν την ανωτερότητά τους.1-5, 3-2, 1-5, 2-3Κοντουρέλι, Κόστα, Πάπι, Μαντελάτο 2, Σμπρούτσι 1, Μπετίνι, Λόνγκο, Ταμπάνι 3, Βίλεμσεν 1, Μαλέτα, Κασάρα, Λεόνε, Σκιμπόνα, ΓκαλιάρντιΣταματοπούλου, Σαλταμανίκα, Κουρέτα 1, Σάντα 2, Τριχά 4, Άντριους 2, Σιούτη 1, Πάτρα 1, Νίνου 2, Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Νίγκρο, Χάιντου 1.ΑΠΕ-ΜΠΕ