Κασελάκης: «Έχει κάνει υπέρβαση ο Ολυμπιακός, πιο μπροστά από τον ΠΑΟΚ ο Άρης»

«Δουλεύουμε πιο σωστά από όσο μαρτυρά η βαθμολογική μας θέση» το σχόλιό του, όσον αφορά τη μέχρι τώρα πορεία του Αμαρουσίου στη σεζόν.Στη συνέχεια η συζήτηση μεταφέρθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη. «Δεν υποτιμώ ποτέ τη Ρεάλ. Μόνο απέναντί της ένιωσα την ξεχωριστή αύρα και τη βαριά φανέλα» είπε ο Έλληνας γκαρντ, χαρακτηρίζοντας στη συνέχεια «απογοήτευση της σεζόν» τη Μιλάνο.«Ήταν απωθημένο μου να παίξω στη Euroleague και τα κατάφερα. Έχω επενδύσει στο κορμί μου, να είμαι στην καλύτερη κατάσταση που μπορώ και να είμαι θετικός στην ομάδα, δεν μου έχει χαριστεί τίποτα στη ζωή» δήλωσε για τον εαυτό του.«Ο Ολυμπιακός κάνει ήδη μεγάλη υπέρβαση αν αναλογιστούμε τις ελλείψεις που έχει στα γκαρντ» η τοποθέτησή του για τον Ολυμπιακό.Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει την προσπάθεια που γίνεται φέτος σε ΠΑΟΚ και Άρης, ανέφερε «Ο Άρης είναι πιο μπροστά σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, έχει κάνει στοχευμένες επιλογές, επενδύοντας στην αθλητικότητα και τη σκληράδα», χαρακτηρίζοντας στη συνέχεια τον Νικ Καλάθη τη μεγαλύτερη μεταγραφή του δικεφάλου του Βορρά.«Τα εν οίκω μη εν δήμω» η αρχή που πρέπει να διέπει τις σχέσεις στο εσωτερικό μίας ομάδας, σύμφωνα με τον Λεωνίδα Κασελάκη, κάτι που δεν τηρήθηκε στους χειρισμούς του Προμηθέα με τον Γιώργο Μπόγρη.Δείτε όλα όσα είπε ο Λεωνίδας Κασελάκης στο «The Basketball Show»