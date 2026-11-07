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ΑΜΑ 2026: Με ρεκόρ αγώνα νικήτρια στα 5χλμ η Καλλιμογιάννη, βίντεο
ΑΜΑ 2026: Με ρεκόρ αγώνα νικήτρια στα 5χλμ η Καλλιμογιάννη, βίντεο
Στους άνδρες ο Ανδρέας Γεωργίου θριάμβευσε για 2η σερί χρονιά στα 5χλμ
Ο Ανδρέας Γεωργίου και η Βασιλική Καλλιμογιάννη με ρεκόρ αγώνα, κέρδισαν τις πρώτες δύο κούρσες του αγωνιστικού διημέρου του ΑΜΑ 2026, στην απόσταση των 5 χιλιομέτρων.
Για τον αθλητή του Αθηνόδωρου Αιγίου, αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στον αγώνα των 5 χλμ. μετά την περσινή του επιτυχία και ήρθε μετά την επίθεση που εξαπέλυσε μετά το δεύτερο μισό της κούρσας.
Στα πρώτα χιλιόμετρα οδήγησε ο πρωταθλητής του τριάθλου Νίκος Κεραμυδάς, ακολουθούμενος από ένα γκρουπ περίπου δέκα αθλητών. Πλησιάζοντας προς το Παναθηναϊϊκό στάδιο ξεχώρισαν τρεις. Ο Γεωργίου, ο Ορφέας Ιωάννου του Παναξιακού ΑΟ και ο Γιώργος Κύρτσης του ΓΣ Αγρινίου.
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Για τον αθλητή του Αθηνόδωρου Αιγίου, αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στον αγώνα των 5 χλμ. μετά την περσινή του επιτυχία και ήρθε μετά την επίθεση που εξαπέλυσε μετά το δεύτερο μισό της κούρσας.
Στα πρώτα χιλιόμετρα οδήγησε ο πρωταθλητής του τριάθλου Νίκος Κεραμυδάς, ακολουθούμενος από ένα γκρουπ περίπου δέκα αθλητών. Πλησιάζοντας προς το Παναθηναϊϊκό στάδιο ξεχώρισαν τρεις. Ο Γεωργίου, ο Ορφέας Ιωάννου του Παναξιακού ΑΟ και ο Γιώργος Κύρτσης του ΓΣ Αγρινίου.
Οι τρεις τους έδωσαν τη μάχη για τη νίκη μπαίνοντας πια στο Καλλιμάρμαρο, με τον Γεωργίου να έχει περισσότερες δυνάμεις και με εντυπωσιακό διασκελισμό να περνάει πρώτος τη γραμμή του τερματισμού σε 14.37, δύο μόλις δευτερόλεπτα πίσω από το ρεκόρ διαδρομής του Μάριου Αναγνώστου. Ακολούθησε ο Κύρτσης με χρόνο 14.39 και ο Ιωάννου με 14.41.
«Ήταν σχετικά μια εύκολη κούρσα, δεν την ένιωσα πολύ, με εξαίρεση τα τελευταία μέτρα», είπε αρχικά στις δηλώσεις του ο νικητής και συμπλήρωσε:
«Είχα ετοιμαστεί για αυτόν τον αγώνα και ήταν στο πλάνο το δικό μου και του προπονητή μου. Είμαι χαρούμενος που κερδίζω. Περίμενα ότι θα είναι δυνατή η κούρσα, χαίρομαι που κατάφερα. Είμαι σε καλή κατάσταση και ελπίζω να συνεχίσω έτσι και στον κλειστό. Χρωστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον προπονητή μου (σ.σ.: Μιχάλη Αναγνώστου, γιατί πιστεύει σε μένα και έχουμε δουλέψει πραγματικά πολύ, όπως και στον ΣΕΓΑΣ που μας στηρίζει σε κάθε προετοιμασία και μας βοηθά να βρισκόμαστε εκεί».
Η μεγάλη επιστροφή της Καλλιμογιάννη
Στον αγώνα των γυναικών, η Ανδριάννα Μποντιώτη (ΠΑΟ) και η Ιουλιάννα Ρούσσου (ΓΣ Ηλιούπολης) ανέλαβαν να οδηγήσουν και στο μεγαλύτερο διάστημα της κούρσας φάνηκε ότι η νίκη θα κριθεί μεταξύ των δύο. Αυτή, όμως, κατέληξε στη Βασιλική Καλλιμογιάννη του Ηρακλή Θεσσαλονίκης που περίμενε υπομονετικά λίγο πιο πίσω και εξαπέλυσε την επίθεσή της στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα.
Η αθλήτρια του Ιάσονα Ιωαννίδη ήταν επιβλητική στα τελευταία μέτρα και όχι απλά πήρε τη νίκη, αλλά πέτυχε και ρεκόρ διαδρομής με 16.20, καταρρίπτοντας το 16.24 που κατείχε η Μελίσσα Αναστασάκη από το 2025. Η Ρούσσου τερμάτισε δεύτερη σε 16.35 και η Μποντιώτη τρίτη σε 16.40.
Η τρίτη της παρουσία στον ΑΜΑ ήταν και η καλύτερη για τη νικήτρια, Βασιλική Καλλιμογιάννη, όπως είπε η ίδια μετά τον τερματισμό:
«Είναι τρελό για μένα, γιατί ήθελα πάρα πολύ να κερδίσω στην Αθήνα. Είχα τρέξει άλλες δύο χρονιές και δεν μου είχε βγει τόσο καλά, αλλά φέτος τα κατάφερα. Η αλήθεια είναι πώς είχα βάλει πολύ προπόνηση γιατί είχα και έχω αγώνες ακόμη. Την άλλη εβδομάδα μετέχω στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου.
Ήταν ένας αγώνας που τον ευχαριστήθηκα και μακάρι να είναι κάθε χρόνο έτσι. Ουσιαστικά ξεκινάει για μένα η νέα σεζόν και θέλω να βελτιωθώ, καθώς η προηγούμενη είχε προβλήματα. Στόχος μου είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και η συμμετοχή μου με την Εθνική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων».
Από την πλευρά της η Ιουλιάννα Ρούσσου είπε: «Έχω ανάμεικτα συναισθήματα. Είχα μία ενόχληση στα τελευταία 2 χλμ. και δυσκολεύτηκα, παρόλα αυτά μπόρεσα και τερμάτισα στη δεύτερη θέση. Από την άλλη, ανησυχώ γιατί πρέπει να δω τι πρόβλημα έχω. Φαίνεται για θλάση (σ.σ.: γι’ αυτό έλειπε από το βάθρο). Είμαι πάντως ευχαριστημένη από την εμφάνισή μου και ήταν μια εκκίνηση για τη νέα σεζόν, όπου πρώτος στόχος μου είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού».
Ικανοποιημένη από την εμφάνισή της ήταν η τρίτη του αγώνα, Ανδριάννα Μποντιώτη, αν και περίμενε ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα: «Είχε αέρα και με δυσκόλεψε περισσότερο από ό,τι περίμενα. Ήμουν στο προπορευόμενο γκρουπ, αλλά σταδιακά μου βγήκε μία κούραση. Γενικά είμαι ικανοποιημένη από την εμφάνισή μου. Ίσως αν έκανα καλύτερη διαχείριση, να ερχόταν κάτι καλύτερο. Για μένα ο μεγάλος στόχος για τη νέα σεζόν είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της κατηγορίας μου, όπου θέλω να πετύχω ένα καλό πλασάρισμα».
Πηγή: www.segas.gr
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