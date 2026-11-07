Bundesliga: Ντόρτμουντ και Μπάγερν προχώρησαν με νίκες, δείτε βίντεο

Με τον Καρέτσα στη βασική ενδεκάδα η Μπορούσια νίκησε με 2-1 την Έλβεσμπεργκ, ενώ με το ίδιο σκορ επικράτησε η Μπάγερν στην έδρα της Μάιντς