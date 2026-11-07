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Bundesliga: Ντόρτμουντ και Μπάγερν προχώρησαν με νίκες, δείτε βίντεο
Bundesliga: Ντόρτμουντ και Μπάγερν προχώρησαν με νίκες, δείτε βίντεο
Με τον Καρέτσα στη βασική ενδεκάδα η Μπορούσια νίκησε με 2-1 την Έλβεσμπεργκ, ενώ με το ίδιο σκορ επικράτησε η Μπάγερν στην έδρα της Μάιντς
Η... συγκατοίκηση της Μπάγερν Μονάχου με τη Μπορούσια Ντόρτμουντ θα συνεχιστεί και για τις επόμενες εβδομάδες (ακολουθεί διακοπή λόγω των Εθνικών ομάδων) καθώς αμφότερες προχώρησαν με νίκες.
Οι Βαυαροί με τέρματα των Κίμιχ και Καρλ πέρασαν με 2-1 από την έδρα της Μάιντς (που μείωσε στις καθυστερήσεις), με μελανό σημείο τον -νέο- τραυματισμό του Μάνουελ Νόιερ, που αποχώρησε στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου.
Από την πλευρά της, η Μπορούσια δυσκολεύτηκε για ένα ημίχρονο απέναντι στη νεοφώτιστη Ελφερσμπεργκ, αλλά δύο γκολ του Νμέτσα έδωσαν τη λύση, με τον Φουτκέου να μειώνει απλά στο τελικό 2-1. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επέστρεψε στη βασική ενδεκάδα, για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του, και έπαιξε 67 λεπτά, πριν αντικατασταθεί από τον Ρίερσον.
Η Λειψία δέχθηκε τον απόλυτο αιφνιδιασμό από την Αουγκσμπουργκ, η οποία σκόραρε στο 1ο λεπτό με τον Κάντε, αλλά μετά το ημίωρο οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν απόλυτα, «γύρισαν» το ματς μέσα σε ένα δίλεπτο και τελικά έφτασαν στο θριαμβευτικό 5-2, που τους φέρνει στην τρίτη θέση και τους διατηρεί στο -3 από την κορυφή. Η Αϊντραχτ, τέλος, διέσωσε στις καθυστερήσεις το βαθμό της ισοπαλίας στην έδρα της Πάντερμπορν, με τον Μπούρκαρτ να διαμορφώνει το 2-2 στο 93΄.
Αναλυτικά τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγαμμα της 9ης αγωνιστικής στην Bundesliga έχουν ως εξής:
Αμβούργο-Γκλάντμπαχ 3-1 (11΄ Μουχάιμ, 59΄ Ναντζιά, 70΄ Γκρόνμπαεκ - 44΄ Χακ)
Ντόρτμουντ-Έλφερσμπεργκ 2-1 (55΄, 71΄ Νμέτσα - 81΄ Φουτκέου)
Λειψία-Άουγκσμπουργκ 5-2 (34΄ Μπανζούζι, 35΄ Ενκουνκού, 45+1΄ Ράουμ, 60΄ Ρομούλο, 66΄ Μπαουμγκάρτνερ - 1΄ Κάντε, 90+2΄ Ογκούντου) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Οι Βαυαροί με τέρματα των Κίμιχ και Καρλ πέρασαν με 2-1 από την έδρα της Μάιντς (που μείωσε στις καθυστερήσεις), με μελανό σημείο τον -νέο- τραυματισμό του Μάνουελ Νόιερ, που αποχώρησε στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου.
Από την πλευρά της, η Μπορούσια δυσκολεύτηκε για ένα ημίχρονο απέναντι στη νεοφώτιστη Ελφερσμπεργκ, αλλά δύο γκολ του Νμέτσα έδωσαν τη λύση, με τον Φουτκέου να μειώνει απλά στο τελικό 2-1. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επέστρεψε στη βασική ενδεκάδα, για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του, και έπαιξε 67 λεπτά, πριν αντικατασταθεί από τον Ρίερσον.
Η Λειψία δέχθηκε τον απόλυτο αιφνιδιασμό από την Αουγκσμπουργκ, η οποία σκόραρε στο 1ο λεπτό με τον Κάντε, αλλά μετά το ημίωρο οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν απόλυτα, «γύρισαν» το ματς μέσα σε ένα δίλεπτο και τελικά έφτασαν στο θριαμβευτικό 5-2, που τους φέρνει στην τρίτη θέση και τους διατηρεί στο -3 από την κορυφή. Η Αϊντραχτ, τέλος, διέσωσε στις καθυστερήσεις το βαθμό της ισοπαλίας στην έδρα της Πάντερμπορν, με τον Μπούρκαρτ να διαμορφώνει το 2-2 στο 93΄.
Αναλυτικά τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγαμμα της 9ης αγωνιστικής στην Bundesliga έχουν ως εξής:
Αμβούργο-Γκλάντμπαχ 3-1 (11΄ Μουχάιμ, 59΄ Ναντζιά, 70΄ Γκρόνμπαεκ - 44΄ Χακ)
Ντόρτμουντ-Έλφερσμπεργκ 2-1 (55΄, 71΄ Νμέτσα - 81΄ Φουτκέου)
Λειψία-Άουγκσμπουργκ 5-2 (34΄ Μπανζούζι, 35΄ Ενκουνκού, 45+1΄ Ράουμ, 60΄ Ρομούλο, 66΄ Μπαουμγκάρτνερ - 1΄ Κάντε, 90+2΄ Ογκούντου) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάιντς-Μπάγερν Μονάχου 1-2 (90+3΄ Τιτς - 14΄ Κίμιχ, 57΄ Καρλ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Πάντερμπορν-Άϊντραχτ Φρανκφούρτης 2-2 (45΄ Ομπερμάιρ, 73΄πεν. Πιέρινγκερ - 23΄, 90+3΄ Μπούρκαρτ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Στουτγκάρδη-Βέρντερ Βρέμης 19:30
Κολωνία-Λεβερκούζεν 08/11
Φράιμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου 08/11
Χοφενχάιμ-Σάλκε 08/11
Η βαθμολογία
Μπάγερν Μονάχου 21
Ντόρτμουντ 21
Λειψία 18
Φράιμπουργκ 16 -8αγ.
Βέρντερ Βρέμης 15 -8αγ.
Λεβερκούζεν 13 -8αγ.
Έλφερσμπεργκ 13
Άϊντραχτ Φρανκφούρτης 12
Αμβούργο 12
Μάιντς 10
Πάντερμπορν 10
Άουγκσμπουργκ 9
Στουτγκάρδη 9 -8αγ.
Χοφενχάιμ 9 -8αγ.
Κολωνία 9 -8αγ.
Ουνιόν Βερολίνου 7 -8αγ.
Σάλκε 6 -8αγ.
Γκλάντμπαχ 4
Πάντερμπορν-Άϊντραχτ Φρανκφούρτης 2-2 (45΄ Ομπερμάιρ, 73΄πεν. Πιέρινγκερ - 23΄, 90+3΄ Μπούρκαρτ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Στουτγκάρδη-Βέρντερ Βρέμης 19:30
Κολωνία-Λεβερκούζεν 08/11
Φράιμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου 08/11
Χοφενχάιμ-Σάλκε 08/11
Η βαθμολογία
Μπάγερν Μονάχου 21
Ντόρτμουντ 21
Λειψία 18
Φράιμπουργκ 16 -8αγ.
Βέρντερ Βρέμης 15 -8αγ.
Λεβερκούζεν 13 -8αγ.
Έλφερσμπεργκ 13
Άϊντραχτ Φρανκφούρτης 12
Αμβούργο 12
Μάιντς 10
Πάντερμπορν 10
Άουγκσμπουργκ 9
Στουτγκάρδη 9 -8αγ.
Χοφενχάιμ 9 -8αγ.
Κολωνία 9 -8αγ.
Ουνιόν Βερολίνου 7 -8αγ.
Σάλκε 6 -8αγ.
Γκλάντμπαχ 4
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