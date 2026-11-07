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Παναθηναϊκός: Στο Κατάρ ο Ναν για το θέμα του διαβατηρίου του
Παναθηναϊκός: Στο Κατάρ ο Ναν για το θέμα του διαβατηρίου του
Ο Αμερικάνος σταρ πήρε ειδική άδεια και θα ταξιδέψει στο Κατάρ, βάσει του προγραμματισμού δε θα ήταν στο ρόστερ για το ντέρμπι με την ΑΕΚ
Ο Κέντρικ Ναν θα ταξιδέψει στο Κατάρ προκειμένου να ολοκληρώσει το θέμα για το διαβατήριο του.
Ο Αμερικάνος σταρ πήρε άδεια από τον Παναθηναϊκό και θα μεταβεί στη χώρα για διαδικαστικά θέματα. Θα επιστρέψει στην Αθήνα την Τρίτη το πρωί (10/11) και θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεσή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα. Οι πράσινοι υποδέχονται τους Καταλανούς την Παρασκευή (13/11, 21:15) για την 11η αγωνιστική της Euroleague.
Ο Ναν θα ήταν βάσει προγραμματισμού και διαχείρισης εκτός του rotation του Παναθηναϊκού για τον αυριανό αγώνα με την ΑΕΚ (8/11, 13:00) και αυτός ήταν και ο λόγος που πήρε την ειδική άδεια προκειμένου να μεταβεί στο Κατάρ.
Ο Αμερικάνος σταρ πήρε άδεια από τον Παναθηναϊκό και θα μεταβεί στη χώρα για διαδικαστικά θέματα. Θα επιστρέψει στην Αθήνα την Τρίτη το πρωί (10/11) και θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεσή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα. Οι πράσινοι υποδέχονται τους Καταλανούς την Παρασκευή (13/11, 21:15) για την 11η αγωνιστική της Euroleague.
Ο Ναν θα ήταν βάσει προγραμματισμού και διαχείρισης εκτός του rotation του Παναθηναϊκού για τον αυριανό αγώνα με την ΑΕΚ (8/11, 13:00) και αυτός ήταν και ο λόγος που πήρε την ειδική άδεια προκειμένου να μεταβεί στο Κατάρ.
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