Παναθηναϊκός: Στο Κατάρ ο Ναν για το θέμα του διαβατηρίου του

Ο Αμερικάνος σταρ πήρε ειδική άδεια και θα ταξιδέψει στο Κατάρ, βάσει του προγραμματισμού δε θα ήταν στο ρόστερ για το ντέρμπι με την ΑΕΚ