Παναθηναϊκός: Στο Κατάρ ο Ναν για το θέμα του διαβατηρίου του
SPORTS
Παναθηναϊκός Κέντρικ Ναν ΑΕΚ

Παναθηναϊκός: Στο Κατάρ ο Ναν για το θέμα του διαβατηρίου του

Ο Αμερικάνος σταρ πήρε ειδική άδεια και θα ταξιδέψει στο Κατάρ, βάσει του προγραμματισμού δε θα ήταν στο ρόστερ για το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Παναθηναϊκός: Στο Κατάρ ο Ναν για το θέμα του διαβατηρίου του
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Ο Κέντρικ Ναν θα ταξιδέψει στο Κατάρ προκειμένου να ολοκληρώσει το θέμα για το διαβατήριο του. 

Ο Αμερικάνος σταρ πήρε άδεια από τον Παναθηναϊκό και θα μεταβεί στη χώρα για διαδικαστικά θέματα. Θα επιστρέψει στην Αθήνα την Τρίτη το πρωί (10/11) και θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεσή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα. Οι πράσινοι υποδέχονται τους Καταλανούς την Παρασκευή (13/11, 21:15) για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ναν θα ήταν βάσει προγραμματισμού και διαχείρισης εκτός του rotation του Παναθηναϊκού για τον αυριανό αγώνα με την ΑΕΚ (8/11, 13:00) και αυτός ήταν και ο λόγος που πήρε την ειδική άδεια προκειμένου να μεταβεί στο Κατάρ.
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