Ολυμπιακός: Με 25 παίκτες η αποστολή για τον αγώνα της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ
SPORTS
Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Super League 1 Μανώλης Σάλιακας

Ολυμπιακός: Με 25 παίκτες η αποστολή για τον αγώνα της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ

Στην αποστολή και ο Μανώλης Σάλιακας ο οποίος αποχώρησε από το παιχνίδι με τη Ρεν λόγω ενοχλήσεων στη μέση

Ολυμπιακός: Με 25 παίκτες η αποστολή για τον αγώνα της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Είκοσι πέντε παίκτες πήρε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι της Κυριακής (21:00) με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. 

Ο Βάσκος τεχνικός συμπεριέλαβε στην αποστολή για το ντέρμπι της 10ης ημέρας της Stoiximan Super League και τον Μανώλη Σάλιακα ο οποίος είχε αποχωρήσει στο ημίχρονο του αγώνα με τη Ρεν με ενοχλήσεις στη μέση. 

Θυμίζουμε ο Ολυμπιακός είναι στη 2η θέση της βαθμολογίας με 22 πόντους και ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 18.

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Ρέτσος, Κάρμο, Μπρούνο, Πέντερσεν, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μάρτινς, Πουέρτα, Φρόιλερ, Σιπιόνι, Έσε, Μπέιλι, Τσικίνιο, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες, Μουαντιλματζί.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Λέσβος

Ο επίλογος του φετινού Plastic Free Greece γράφτηκε δυναμικά το τριήμερο 23 - 25 Σεπτεμβρίου με τέσσερις καθαρισμούς στο 3ο μεγαλύτερο νησί της χώρας, που το ανακούφισαν σημαντική από την ανθρωπογενή ρύπανση. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης