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Ολυμπιακός: Με 25 παίκτες η αποστολή για τον αγώνα της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός: Με 25 παίκτες η αποστολή για τον αγώνα της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ
Στην αποστολή και ο Μανώλης Σάλιακας ο οποίος αποχώρησε από το παιχνίδι με τη Ρεν λόγω ενοχλήσεων στη μέση
Είκοσι πέντε παίκτες πήρε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι της Κυριακής (21:00) με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
Ο Βάσκος τεχνικός συμπεριέλαβε στην αποστολή για το ντέρμπι της 10ης ημέρας της Stoiximan Super League και τον Μανώλη Σάλιακα ο οποίος είχε αποχωρήσει στο ημίχρονο του αγώνα με τη Ρεν με ενοχλήσεις στη μέση.
Θυμίζουμε ο Ολυμπιακός είναι στη 2η θέση της βαθμολογίας με 22 πόντους και ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 18.
Η αποστολή του Ολυμπιακού
Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Ρέτσος, Κάρμο, Μπρούνο, Πέντερσεν, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μάρτινς, Πουέρτα, Φρόιλερ, Σιπιόνι, Έσε, Μπέιλι, Τσικίνιο, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες, Μουαντιλματζί.
Ο Βάσκος τεχνικός συμπεριέλαβε στην αποστολή για το ντέρμπι της 10ης ημέρας της Stoiximan Super League και τον Μανώλη Σάλιακα ο οποίος είχε αποχωρήσει στο ημίχρονο του αγώνα με τη Ρεν με ενοχλήσεις στη μέση.
Θυμίζουμε ο Ολυμπιακός είναι στη 2η θέση της βαθμολογίας με 22 πόντους και ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 18.
Η αποστολή του Ολυμπιακού
Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Ρέτσος, Κάρμο, Μπρούνο, Πέντερσεν, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μάρτινς, Πουέρτα, Φρόιλερ, Σιπιόνι, Έσε, Μπέιλι, Τσικίνιο, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες, Μουαντιλματζί.
#OLYPAOK: The Squad 📋 https://t.co/452zIzmzQU— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 7, 2026
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