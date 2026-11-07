Η ομιλία του Κόντη που εμψύχωσε τους παίκτες του ΟΦΗ πριν τη Χαποέλ Μπερ Σεβά
SPORTS
Χρήστος Κόντης ΟΦΗ

Η ομιλία του Κόντη που εμψύχωσε τους παίκτες του ΟΦΗ πριν τη Χαποέλ Μπερ Σεβά

Ο Χρήστος Κόντης «έφτιαξε» ψυχολογικά τους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ πριν την αναμέτρηση με τη Χαποέλ Μπερ Σεβά

Η ομιλία του Κόντη που εμψύχωσε τους παίκτες του ΟΦΗ πριν τη Χαποέλ Μπερ Σεβά
Την πρώτη του εκτός έδρας νίκη σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης έκανε ο ΟΦΗ που επικράτησε με σκορ 2-0 της Χάποελ Μπερ Σεβά στο ματς που έγινε στη Ρουμανία. Η ομάδα της Κρήτης γι’ ακόμα μία φορά κατέθεσε και τη ψυχή της για να πάρει τη νίκη.

Η κρητική ΠΑΕ δημοσίευσε βίντεο με την ομιλία του Χρήστου Κόντη πριν από τη σέντρα του αγώνα με τους Ισραηλινούς. Ο τεχνικός του ΟΦΗ «έφτιαξε» τους παίκτες του, ενώ κάτι ανάλογο έκανε και στο ημίχρονο τονίζοντας πως ήταν ευχαριστημένος με όσα έβλεπε μέχρι εκείνο το σημείο από τους ποδοσφαιριστές του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χρήστος Κόντης στους παίκτες του:

«Παιδιά, σήμερα πρέπει να δημιουργήσουμε καλή ενέργεια στο παιχνίδι και μην περιμένετε να κάνουν κάτι αυτοί για να βγάλετε μετά ενέργεια. Δημιουργήστε την ενέργεια, δημιουργήστε τη δράση, δημιουργήστε την ατμόσφαιρα από πριν.

Σήμερα δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι, σήμερα πρέπει να είμαστε γενναίοι, πρέπει να είμαστε δυναμικοί. Πρέπει να έχουμε πάθος για να παίζουμε με ψυχή, να παίζουμε με ό,τι έχουμε σαν ομάδα.

Και να μείνουμε ενωμένοι, κοιτάξτε δίπλα σας. Ο συμπαίκτης σας θα σας βοηθήσει, κανένας άλλος. Είστε έντεκα, συν τον πάγκο μας. Κανένας άλλος παιδιά. είμαστε όλοι μαζί»

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