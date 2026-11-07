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Stoiximan GBL: Ο Ηρακλής «σκόρπισε» με 95-64 την Μύκονο, βίντεο
Stoiximan GBL: Ο Ηρακλής «σκόρπισε» με 95-64 την Μύκονο, βίντεο
Οι Θεσσαλονικείς πλέον βρίσκεται στο 2-4 προσπερνώντας του νησιώτες που υποχώρησαν στο 1-5
Επιβάλλοντας τον... νόμο του στο παρκέ από την εκκίνηση της αναμέτρησης, ο Ηρακλής είχε εύκολο απόγευμα σήμερα, στο Ιβανώφειο, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League, απέναντι στη Μύκονο. Επικράτησε με 95-64, αποτέλεσμα που του έδωσε τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα.
Αμυντικά αντανακλαστικά, όμορφες συνεργασίες από τους παίκτες του (19 ασίστ, για 10 λάθη) και επιθετική πολυφωνία, καθόρισαν την επιτυχία του, με τον Ντόντρεζ Στάιλς να ξεχωρίζει περισσότερο (19 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα).
Στοίχισαν στους νησιώτες, οι οποίοι υπέστησαν την 5η ήττα τους στην GBL, τα 19 λάθη. Πρώτος σκόρερ τους ήταν ο Ντι Τζέι Φάντερμπερκ (21 πόντοι, 6 ριμπάουντ).
Τα δεκάλεπτα: 24-13, 49-26, 78-45, 95-64
Πιέζοντας αμυντικά και έχοντας επιθετικούς μοχλούς τους Ντιάρα, Λεκιού, Χάτσον, Χόρκλερ, ο Ηρακλής προηγήθηκε με το... καλησπέρα με +7 (4’ 11-4). Με πρωτοβουλίες, κυρίως του Άπλμπι, η Μύκονος πλησίασε στο δίποντο (6’ 12-10), ο «Γηραιός»... απάντησε με επιμέρους 12-3 και απέκτησε «αέρα» 11 πόντων (24-13), δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος.
Διαφορά την οποία έστειλε στο 14’ στο +15 (33-18), στο 19’, με την καταλυτική συνδρομή των Μέλβιν, Χόρκλερ, Στάιλς, στο +22 (46-24) και έφυγε στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, στο +23 (49-26).
Στο 26’ ο Ηρακλής πήγε στο +27 (66-39), απλοποιώντας το σκηνικό για την κατάκτηση της νίκης. Στο 30’ εκτοξεύθηκε στο +33 (78-45), δίνοντας τυπική διαδικασία στο τέταρτο δεκάλεπτο.
Διαιτητές: Τηγάνης, Κατραχούρας, Λεβεντάκος
Οι συνθέσεις:
ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Λεκιού 6, Χόρκλερ 14 (1), Ντιάρα 11 (3), Χάτσον 7 (2), Σίλας 6, Κουκ 4, Μέλβιν 16 (2), Στάιλς 19 (2), Σλαφτσάκης, Μαστρογιαννόπουλος 12 (2), Σταυρακόπουλος.
ΜΥΚΟΝΟΣ (Βαγγέλης Ζιάγκος): Άπλμπι 10 (2), Καββαδάς 2, Λοβ 13, Χαρέλ 3 (1), Κάναντι 3 (1), Φάντερμπερκ 21, Τσάιλντς 4, Σκουλίδας 4 (1), Πετανίδης, Τίγκας 4, Σιδηροηλίας, Ιατρίδης.
Αμυντικά αντανακλαστικά, όμορφες συνεργασίες από τους παίκτες του (19 ασίστ, για 10 λάθη) και επιθετική πολυφωνία, καθόρισαν την επιτυχία του, με τον Ντόντρεζ Στάιλς να ξεχωρίζει περισσότερο (19 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα).
Στοίχισαν στους νησιώτες, οι οποίοι υπέστησαν την 5η ήττα τους στην GBL, τα 19 λάθη. Πρώτος σκόρερ τους ήταν ο Ντι Τζέι Φάντερμπερκ (21 πόντοι, 6 ριμπάουντ).
Τα δεκάλεπτα: 24-13, 49-26, 78-45, 95-64
Πιέζοντας αμυντικά και έχοντας επιθετικούς μοχλούς τους Ντιάρα, Λεκιού, Χάτσον, Χόρκλερ, ο Ηρακλής προηγήθηκε με το... καλησπέρα με +7 (4’ 11-4). Με πρωτοβουλίες, κυρίως του Άπλμπι, η Μύκονος πλησίασε στο δίποντο (6’ 12-10), ο «Γηραιός»... απάντησε με επιμέρους 12-3 και απέκτησε «αέρα» 11 πόντων (24-13), δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος.
Διαφορά την οποία έστειλε στο 14’ στο +15 (33-18), στο 19’, με την καταλυτική συνδρομή των Μέλβιν, Χόρκλερ, Στάιλς, στο +22 (46-24) και έφυγε στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, στο +23 (49-26).
Στο 26’ ο Ηρακλής πήγε στο +27 (66-39), απλοποιώντας το σκηνικό για την κατάκτηση της νίκης. Στο 30’ εκτοξεύθηκε στο +33 (78-45), δίνοντας τυπική διαδικασία στο τέταρτο δεκάλεπτο.
Διαιτητές: Τηγάνης, Κατραχούρας, Λεβεντάκος
Οι συνθέσεις:
ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Λεκιού 6, Χόρκλερ 14 (1), Ντιάρα 11 (3), Χάτσον 7 (2), Σίλας 6, Κουκ 4, Μέλβιν 16 (2), Στάιλς 19 (2), Σλαφτσάκης, Μαστρογιαννόπουλος 12 (2), Σταυρακόπουλος.
ΜΥΚΟΝΟΣ (Βαγγέλης Ζιάγκος): Άπλμπι 10 (2), Καββαδάς 2, Λοβ 13, Χαρέλ 3 (1), Κάναντι 3 (1), Φάντερμπερκ 21, Τσάιλντς 4, Σκουλίδας 4 (1), Πετανίδης, Τίγκας 4, Σιδηροηλίας, Ιατρίδης.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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