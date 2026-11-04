Ο Κούνια έβγαλε τη φανέλα και χάθηκε στην εξέδρα των οπαδών της Γιουνάιτεντ μετά το νικητήριο γκολ κόντρα στη Ρόμα, δείτε βίντεο
Ο Κούνια έβγαλε τη φανέλα και χάθηκε στην εξέδρα των οπαδών της Γιουνάιτεντ μετά το νικητήριο γκολ κόντρα στη Ρόμα, δείτε βίντεο
Οι φίλοι των «κόκκινων διαβόλων» έζησαν έντονα το νικητήριο γκολ του Βραζιλιάνου επιθετικού, ο οποίος πήδηξε μέσα στην εξέδρα του «Ολντ Τράφορντ»
Έναν απίθανο πανηγυρισμό επέλεξε ο Ματέους Κούνια για να γιορτάσει το νικητήριο γκολ του στην αναμέτρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην Ρόμα για το Champions League.
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, αφού έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-2 και ολοκλήρωσε την εντυπωσιακή ανατροπή των «κόκκινων διαβόλων», δεν συγκρατήθηκε.
Έβγαλε τη φανέλα του και έτρεξε προς την εξέδρα, όπου κυριολεκτικά χάθηκε μέσα στους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό.
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, αφού έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-2 και ολοκλήρωσε την εντυπωσιακή ανατροπή των «κόκκινων διαβόλων», δεν συγκρατήθηκε.
Έβγαλε τη φανέλα του και έτρεξε προς την εξέδρα, όπου κυριολεκτικά χάθηκε μέσα στους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό.
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