Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία
The Football Show: Η ΑΕΚ που ετοιμάζεται για τη Ρεάλ Μαδρίτης και το ταξίδι του Ολυμπιακού στην Γαλλία για την Ρεν
The Football Show: Η ΑΕΚ που ετοιμάζεται για τη Ρεάλ Μαδρίτης και το ταξίδι του Ολυμπιακού στην Γαλλία για την Ρεν
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας, δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
UPD:
Στο «The Football Show» της Τρίτης 3 Νοεμβρίου: Αντίστροφη μέτρηση για τις μεγάλες ευρωπαϊκές μάχες των εκπροσώπων μας.
Όλες οι λεπτομέρειες για το σούπερ ματς του Champions League ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς και η… θεραπεία των «πληγών» που άνοιξε η ήττα από τον Παναθηναϊκό.
Πώς αντιμετωπίζει το ματς ο Ζοζέ Μουρίνιο και τα αστέρια της ισπανικής ομάδας.
Ταξιδεύουμε με τον Ολυμπιακό στη Γαλλία για το ματς της Τετάρτης κόντρα στη Ρεν για το Europa League. Οι σκέψεις του Ιμανόλ Αλγουαθίλ και το… κυνήγι της 10ης σερί νίκης σε Ευρώπη και Ελλάδα.
Το… κλίμα στον πρωτοπόρο της Stoiximan Super League Παναθηναϊκό και τα μεγάλα ευρωπαϊκά όνειρα.
Τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη με ΠΑΟΚ και Αρη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και πώς πάει η προετοιμασία Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την Euroleague.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Όλες οι λεπτομέρειες για το σούπερ ματς του Champions League ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς και η… θεραπεία των «πληγών» που άνοιξε η ήττα από τον Παναθηναϊκό.
Πώς αντιμετωπίζει το ματς ο Ζοζέ Μουρίνιο και τα αστέρια της ισπανικής ομάδας.
Ταξιδεύουμε με τον Ολυμπιακό στη Γαλλία για το ματς της Τετάρτης κόντρα στη Ρεν για το Europa League. Οι σκέψεις του Ιμανόλ Αλγουαθίλ και το… κυνήγι της 10ης σερί νίκης σε Ευρώπη και Ελλάδα.
Το… κλίμα στον πρωτοπόρο της Stoiximan Super League Παναθηναϊκό και τα μεγάλα ευρωπαϊκά όνειρα.
Τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη με ΠΑΟΚ και Αρη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και πώς πάει η προετοιμασία Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την Euroleague.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
UPD:
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