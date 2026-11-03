The Football Show: Η ΑΕΚ που ετοιμάζεται για τη Ρεάλ Μαδρίτης και το ταξίδι του Ολυμπιακού στην Γαλλία για την Ρεν

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Στο «The Football Show» της Τρίτης 3 Νοεμβρίου: Αντίστροφη μέτρηση για τις μεγάλες ευρωπαϊκές μάχες των εκπροσώπων μας.Όλες οι λεπτομέρειες για το σούπερ ματς του Champions League ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς και η… θεραπεία των «πληγών» που άνοιξε η ήττα από τον Παναθηναϊκό.Πώς αντιμετωπίζει το ματς ο Ζοζέ Μουρίνιο και τα αστέρια της ισπανικής ομάδας.Ταξιδεύουμε με τον Ολυμπιακό στη Γαλλία για το ματς της Τετάρτης κόντρα στη Ρεν για το Europa League. Οι σκέψεις του Ιμανόλ Αλγουαθίλ και το… κυνήγι της 10ης σερί νίκης σε Ευρώπη και Ελλάδα.Το… κλίμα στον πρωτοπόρο της Stoiximan Super League Παναθηναϊκό και τα μεγάλα ευρωπαϊκά όνειρα.Τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη με ΠΑΟΚ και Αρη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και πώς πάει η προετοιμασία Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την Euroleague.Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚΟ Γιάννης Σερέτης για τον ΠαναθηναϊκόΟ Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον ΟλυμπιακόΟ Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚΟ Φώτης Πλιάκος για τον Άρη