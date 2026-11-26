

Οι πληρωμές και οι αιτήσεις



Αποζημιώσεις για κτηνοτρόφους και έλεγχοι στα βιολογικά

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Στήριξη στο κόστος παραγωγής και συνάντηση με αγρότες

Στις 30 Νοεμβρίου αρχίζει η καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων, με την πληρωμή τουτης βασικής ενίσχυσης και προκαταβολής για δράσεις του δεύτερου πυλώνα, δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,μιλώντας στο ΕΡΤnews. Όπως ανέφερε, η εξόφληση των δικαιούχων για τη φετινή χρήση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 30 Δεκεμβρίου.«Κανένας δικαιούχος δεν θα χάσει τα λεφτά του», διαβεβαίωσε ο υπουργός, προσθέτοντας: «Βάζω και στοίχημα ότι είναι η τελευταία χρονιά που θα μιλάμε για καθυστερήσεις». Όπως εξήγησε, οι καθυστερήσεις φέτος συνδέθηκαν με τη δημιουργία της νέας πλατφόρμας πληρωμών, η οποία, όπως είπε, βρίσκεται πλέον στα χέρια του κράτους και θα επιτρέψει την έναρξη των πληρωμών νωρίτερα την επόμενη χρονιά.Ο κ. Σχοινάς ανέφερε ότι η νέα πλατφόρμα είναι εθνική και κρατική, ενώ ανακοίνωσε ότι έχουν υποβληθεί 500.000 οριστικές αιτήσεις. Άλλες 55.000 αιτήσεις παραμένουν προσωρινές και, σύμφωνα με τον ίδιο, θα οριστικοποιηθούν έως το τέλος Νοεμβρίου.Αναφερόμενος στα προβλήματα που καταγράφηκαν τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, είπε ότι οφείλονταν στις προσαρμογές που απαιτούσε το νέο σύστημα. Ένα από τα ζητήματα, όπως εξήγησε, ήταν η αναντιστοιχία μεταξύ των καλλιεργούμενων εκτάσεων και των στοιχείων του Κτηματολογίου. «Από τα μέσα Οκτωβρίου και μετά λύθηκαν όλα αυτά τα προβλήματα και ο ρυθμός υποβολής αιτήσεων ήταν καταιγιστικός», ανέφερε.Ο υπουργός σημείωσε ότι, από την επόμενη χρονιά, η λειτουργία της πλατφόρμας θα επιτρέψει να αρχίσει νωρίτερα ο κύκλος πληρωμών. Προανήγγειλε, επίσης, διαδοχικές καταβολές έως το πρώτο εξάμηνο του 2027, ώστε οι δικαιούχοι να λαμβάνουν χρήματα ανάλογα με το είδος της ενίσχυσης και της επιλέξιμης δαπάνης.Για τις αποζημιώσεις που συνδέονται με την ευλογιά των αιγοπροβάτων και τον αφθώδη πυρετό, ο κ. Σχοινάς ανέφερε ότι έχουν καταβληθεί ποσά για τα ζώα που θανατώθηκαν και για το διαφυγόν εισόδημα. Πρόσθεσε ότι έχουν εγκριθεί και έχουν αρχίσει μέσα στον Νοέμβριο οι πληρωμές για το γάλα και τις ζωοτροφές. Όπως είπε, οι έλεγχοι και η καταγραφή των ζημιών προκάλεσαν καθυστερήσεις, αλλά η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.Για τις ενισχύσεις στα βιολογικά προϊόντα, ο υπουργός δήλωσε ότι έκθεση ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντόπισε ελλείψεις στους ελέγχους και στην πιστοποίηση κατά την περίοδο 2023-2025. Η τελική εκκαθάριση δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ η ελληνική πλευρά απαντά στα ευρήματα.Ο κ. Σχοινάς ανέφερε ότι έχουν «παγώσει» πληρωμές 80 εκατομμυρίων ευρώ για βιολογικά προϊόντα στη μελισσοκομία και την κτηνοτροφία, ενώ τα χρήματα αυτά κατευθύνθηκαν σε μικρά αρδευτικά έργα. «Ώσπου να έχουμε στα χέρια μας ένα ασφαλές, αξιόπιστο ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων, δεν θα πληρώνουμε ούτε θα επιτρέπουμε αυτές τις ετικέτες», είπε. Πρόσθεσε ότι ενδέχεται να προκύψει δημοσιονομική διόρθωση μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, αλλά δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.Σχετικά με το κόστος παραγωγής, ο υπουργός αναφέρθηκε στην εφαρμογή του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία από την 1η Νοεμβρίου, καθώς και στην καταβολή 61 εκατομμυρίων ευρώ για λιπάσματα. Όπως είπε, οι υψηλές τιμές επηρεάζουν συνολικά την ευρωπαϊκή γεωργία, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.Για το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο κ. Σχοινάς δήλωσε ότι έχει συναντήσει εκπροσώπους των αγροτών και ότι «η πόρτα μου είναι πάντα ανοικτή». Πρότεινε να αξιολογηθεί πρώτα η πορεία των πληρωμών τη Δευτέρα και στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί συνάντηση, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα.