Στις Βρυξέλλες ο Πιερρακάκης για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης, τι θα συζητηθεί

Ο πρόεδρος του Eurogroup και η επικεφαλής της ΕΚΤ θα ενημερώσουν τους ηγέτες των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις οικονομικές εξελίξεις, τις αναπτυξιακές προοπτικές και τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας