Στις Βρυξέλλες ο Πιερρακάκης για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης, τι θα συζητηθεί
Στις Βρυξέλλες ο Πιερρακάκης για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης, τι θα συζητηθεί
Ο πρόεδρος του Eurogroup και η επικεφαλής της ΕΚΤ θα ενημερώσουν τους ηγέτες των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις οικονομικές εξελίξεις, τις αναπτυξιακές προοπτικές και τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας
Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης (Euro Summit).
Η Σύνοδος πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή των ηγετών και των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έπειτα από πρόσκληση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, θα παρουσιάσουν στους Ευρωπαίους ηγέτες την εικόνα της οικονομικής συγκυρίας, τις αναπτυξιακές προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και τις βασικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει.
Η Σύνοδος πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή των ηγετών και των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έπειτα από πρόσκληση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, θα παρουσιάσουν στους Ευρωπαίους ηγέτες την εικόνα της οικονομικής συγκυρίας, τις αναπτυξιακές προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και τις βασικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα