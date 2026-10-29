Ευχάριστα νέα για την Εθνική: Προλαβαίνει τα ματς του Νοεμβρίου ο Μαυροπάνος
SPORTS
Κωνσταντίνος Μαυροπάνος τραυματισμός Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γουέστ Χαμ UEFA Nations League

Ευχάριστα νέα για την Εθνική: Προλαβαίνει τα ματς του Νοεμβρίου ο Μαυροπάνος

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός θα βρίσκεται στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια που ακολουθούν στο Nations League

Ευχάριστα νέα για την Εθνική: Προλαβαίνει τα ματς του Νοεμβρίου ο Μαυροπάνος
Θετικές είναι οι εξελίξεις αναφορικά με την κατάσταση του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου, καθώς οι τελευταίες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, για τον τραυματισμό του στο γόνατο, έδειξαν ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο σοβαρό όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Ο διεθνής αμυντικός είχε αποκομίσει τον τραυματισμό σε αναμέτρηση της Γουέστ Χαμ με τη Σαουθάμπτον, προκαλώντας ανησυχία τόσο στο αγγλικό συγκρότημα όσο και στο στρατόπεδο της Εθνικής Ελλάδας.

Τα νεότερα δεδομένα, ωστόσο, είναι ενθαρρυντικά, με τον Μαυροπάνο να αναμένεται να είναι διαθέσιμος για τις υποχρεώσεις της «γαλανόλευκης» στη διακοπή του Νοεμβρίου, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντική ανάσα για την Εθνική ομάδα, καθώς ο διεθνής στόπερ αποτελεί βασική επιλογή για την αμυντική της γραμμή και η παρουσία του μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στα επερχόμενα παιχνίδια του Nations League.


Thema Insights

Ο καλός ύπνος ξεκινά από το σωστό στρώμα

Ο καλός ύπνος ξεκινά από το σωστό στρώμα

Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.

Η δύναμη της ευχής

Η AVIN συμβάλει στην εκπλήρωση ακόμα περισσότερων ευχών παιδιών 10πλασιάζοντας κάθε προσφορά που κάνουν οι πελάτες της μέσα από το AVIN Στηρίζω

Το μέλλον του περιβάλλοντος

Αν μπορούσαμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο και να κοιτάξουμε τον κόσμο εκεί γύρω στο 2050, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα βλέπαμε έναν πλανήτη αγνώριστο, αλλά έναν κόσμο που θα έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης