Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.
Ευχάριστα νέα για την Εθνική: Προλαβαίνει τα ματς του Νοεμβρίου ο Μαυροπάνος
Ευχάριστα νέα για την Εθνική: Προλαβαίνει τα ματς του Νοεμβρίου ο Μαυροπάνος
Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός θα βρίσκεται στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια που ακολουθούν στο Nations League
Θετικές είναι οι εξελίξεις αναφορικά με την κατάσταση του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου, καθώς οι τελευταίες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, για τον τραυματισμό του στο γόνατο, έδειξαν ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο σοβαρό όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί.
Ο διεθνής αμυντικός είχε αποκομίσει τον τραυματισμό σε αναμέτρηση της Γουέστ Χαμ με τη Σαουθάμπτον, προκαλώντας ανησυχία τόσο στο αγγλικό συγκρότημα όσο και στο στρατόπεδο της Εθνικής Ελλάδας.
Τα νεότερα δεδομένα, ωστόσο, είναι ενθαρρυντικά, με τον Μαυροπάνο να αναμένεται να είναι διαθέσιμος για τις υποχρεώσεις της «γαλανόλευκης» στη διακοπή του Νοεμβρίου, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντική ανάσα για την Εθνική ομάδα, καθώς ο διεθνής στόπερ αποτελεί βασική επιλογή για την αμυντική της γραμμή και η παρουσία του μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στα επερχόμενα παιχνίδια του Nations League.
Ο διεθνής αμυντικός είχε αποκομίσει τον τραυματισμό σε αναμέτρηση της Γουέστ Χαμ με τη Σαουθάμπτον, προκαλώντας ανησυχία τόσο στο αγγλικό συγκρότημα όσο και στο στρατόπεδο της Εθνικής Ελλάδας.
Τα νεότερα δεδομένα, ωστόσο, είναι ενθαρρυντικά, με τον Μαυροπάνο να αναμένεται να είναι διαθέσιμος για τις υποχρεώσεις της «γαλανόλευκης» στη διακοπή του Νοεμβρίου, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντική ανάσα για την Εθνική ομάδα, καθώς ο διεθνής στόπερ αποτελεί βασική επιλογή για την αμυντική της γραμμή και η παρουσία του μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στα επερχόμενα παιχνίδια του Nations League.
📰 West Ham United are hopeful Konstantinos Mavropanos returns to action before the international break. The knee injury he sustained is not reportedly as bad as first feared which means he could feature for Greece this November 🇬🇷 #WHUFC #Greece #Mavropanos (@RoshaneSport) https://t.co/0HdWyGeRU7— Hellas Football (@HellasFooty) October 29, 2026
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