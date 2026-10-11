Μάριους: Νίκη που μας δίνει αυτοπεποίθηση
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Μάριους Μουαντιλμαντζί Ολυμπιακός Παναθηναϊκός

Μάριους: Νίκη που μας δίνει αυτοπεποίθηση

Ο Μάριους Μουαντιλμαντζί μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού τόνισε πως αυτή η επιτυχία δίνει αυτοπεποίθηση στην ομάδα του

Μάριους: Νίκη που μας δίνει αυτοπεποίθηση
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Το ντεμπούτο του ως βασικός στον Ολυμπιακό έκανε ο Μάριους Μουαντιλμαντζί, ο οποίος έδωσε πολλές μάχες στην επίθεση. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Αφρικανός στάθηκε στο ότι η ομάδα του έπαιξε με πάθος και τόνισε πως αυτή η νίκη δίνει αυτοπεποίθηση στο κλαμπ.

Αναλυτικά ο Μάριους Μουαντιλμαντζί μίλησε:

Για το πρώτο του ντέρμπι: «Είμαι πολύ χαρούμενος που έπαιξα σε πρώτο ντέρμπι και καταφέραμε να κερδίσουμε. Ένα ντέρμπι ξέρουμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, όταν το κερδίζεις. Παίξαμε με πάθος. Δείξαμε μπροστά στον κόσμο μας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Απόλαυσα το παιχνίδι».

Για το αν αισθάνεται πως αυτό το παιχνίδι είναι αλλαγή για τον Ολυμπιακό και τώρα πηγαίνει για το πρωτάθλημα: «Είναι νίκη σημαντική, που μας δίνει αυτοεποίθηση. Κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός θέλει να κερδίζει το πρωτάθλημα, όμως τα παιχνίδια τα παίρνουμε ένα – ένα. Κάθε φορά θέλουμε να αποδεικνύουμε πως είμαστε οι καλύτεροι στον αγωνιστικό χώρο και αυτό ήταν το σημαντικό».

Για τις μάχες που έδωσε: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος, ήταν ένα ντέρμπι. Έπαιξα απέναντι σ’ έναν παλιό μου συμπαίκτη (σ.σ. Φαν Ντρόγκελεν), ο καθένας έπαιξε το καλύτερο για τη δική του ομάδα, είμαι χαρούμενος που ήμασταν καλύτερoι».
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