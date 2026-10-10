Μεγάλο διπλό της Μυκόνου στον Άγιο Θωμά, 82-79 το Μαρούσι, βίντεο

Με επιμέρους σκορ 42-24 στα τελευταία 14’ 9’’ της αναμέτρησης η Μύκονο πέτυχε στο κλειστό του Αγίου Θωμά επί του Αμαρουσίου (82-79) την πρώτη νίκη της στην Stoiximan GBL της φετινής σεζόν.

Από την πλευρά τους οι «κιτρινόμαυροι» δεν τα κατάφεραν ούτε για την 2η αγωνιστική της κανονικής περιόδου του 35ου Επαγγελματικού Πρωταθλήματος μετά την ήττα τους στην SUNEL Arena από την ΑΕΚ για την πρεμιέρα.





Το Μαρούσι με επιμέρους σκορ από την έναρξη του δεύτερου μέρους 13-4 με δύο τρίποντα του Λεωνίδα Κασελάκη και ένα του Νίκου Τουλιάτου, ξέφυγε με διαφορά 15 πόντων (55-40) 6’ και 27’’ πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου.

Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με δύο τρίποντα και μια βολή του Ζερμέιν Λοβ και μείωσαν σε ένα λεπτό στους 8 (55-47). Η Μύκονος Betsson έπαιρνε τα ριμπάουντ και βελτίωνε τον ρυθμό της. Με δύο καλάθια και τρίποντο του Ταϊρί Άπλμπι, η ομάδα του «νησιού των ανέμων» προσπέρασε με 64-61 με 7’’ να απομένουν για την λήξη του τρίτου δεκάλεπτου.

Η ομάδα του βορείου αθηναϊκού προαστίου αντέδρασε μετά το 35’ και με τρίποντο του Αντώνη Κόνιαρη ισοφάρισε σε 77-77 2’ και 14’’ πριν το τέλος του αγώνα.

Ο Άπλμπι με τρίποντο και δύο βολές, όμως, έδωσε σημαντικό προβάδισμα πέντε πόντων (82-77) στην Μύκονο Betsson με 1’ και 20’’ να απομένουν για την ολοκλήρωση της συνάντησης.

Ο Κασελάκης με δύο βολές μείωσε στους τρείς πόντους (82-79) 45’’ πριν την λήξη αλλά τα τρίποντα των Κόνιαρη, Σίλβιο Ντε Σόουζα για την ισοφάριση ήταν άστοχα.

Ο Άπλμπι με 23 πόντους, 6 ασίστ αλλά και 6 λάθη, και ο Λοβ με 19 πόντους και 4 ασίστ ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της επικράτησης των φιλοξενούμενων. Διακρίθηκε ακόμη ο Ντι Τζέι Φάντερμπεργκ με 13 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Ο Ζεμπ Τζάκσον που σκόραρε 17 πόντους και μοίρασε 6 ασίστ και ο Κασελάκης ο οποίος πέτυχε 14 πόντους και πήρε 5 ριμπάουντ προσπάθησαν περισσότερο για τους ηττημένους.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 42-36, 63-64, 79-82