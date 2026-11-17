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Αποχωρίστηκε τα ράστα μαλλιά του και φωτογραφήθηκε με την τούφα στο χέρι o Εντιαγέ του ΠΑΟΚ
Αποχωρίστηκε τα ράστα μαλλιά του και φωτογραφήθηκε με την τούφα στο χέρι o Εντιαγέ του ΠΑΟΚ
Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής άφησε πίσω του το χαρακτηριστικό μαλλί, επιλέγοντας ένα μιλιταριστικό κούρεμα
Άλλος άνθρωπος θα εμφανιστεί ο Σερίφ Εντιαγέ στην επανέναρξη της Stoiximan Super League αφού προχώρησε σε μια τεράστια αλλαγή στην εμφάνισή του.
Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής άφησε πίσω του το χαρακτηριστικό μακρύ μαλλί με το οποίο τον είχαν συνηθίσει οι φίλαθλοι, επιλέγοντας μιλιταριστικό κούρεμα.
Την αλλαγή αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από φωτογραφίες που μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Μάλιστα, ο Εντιαγέ δεν περιορίστηκε στην παρουσίαση της νέας του εμφάνισης, αλλά θέλησε να συνοδεύσει την ανάρτησή του με μια φράση που παραπέμπει σε μια νέα αρχή.
«Ίδια ψυχή, διαφορετικό κεφάλαιο», έγραψε χαρακτηριστικά ο επιθετικός του Δικεφάλου, ο οποίος ετοιμάζεται να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του με ανανεωμένο look.
Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής άφησε πίσω του το χαρακτηριστικό μακρύ μαλλί με το οποίο τον είχαν συνηθίσει οι φίλαθλοι, επιλέγοντας μιλιταριστικό κούρεμα.
Την αλλαγή αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από φωτογραφίες που μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Μάλιστα, ο Εντιαγέ δεν περιορίστηκε στην παρουσίαση της νέας του εμφάνισης, αλλά θέλησε να συνοδεύσει την ανάρτησή του με μια φράση που παραπέμπει σε μια νέα αρχή.
«Ίδια ψυχή, διαφορετικό κεφάλαιο», έγραψε χαρακτηριστικά ο επιθετικός του Δικεφάλου, ο οποίος ετοιμάζεται να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του με ανανεωμένο look.
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