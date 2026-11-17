Με λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατοικίας, η προστασία του σπιτιού γίνεται πιο ευέλικτη, πιο ολοκληρωμένη και πιο απλή με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH.
Απίστευτο σκηνικό στο Ουγγαρία - Β. Ιρλανδία: Τερματοφύλακας βρήκε με βολέ τον διαιτητή στο κεφάλι και τον σώριασε στο χορτάρι, βίντεο
Απίστευτο σκηνικό στο Ουγγαρία - Β. Ιρλανδία: Τερματοφύλακας βρήκε με βολέ τον διαιτητή στο κεφάλι και τον σώριασε στο χορτάρι, βίντεο
O τερματοφύλακας της Βορείας Ιρλανδίας Πιρς Τσαρλς «σημάδεψε» στο κεφάλι τον Ιταλό διαιτητή Μάρκο Γκουίντα
Απίθανο σκηνικό στο παιχνίδι του Nations League ανάμεσα στην Ουγγαρία και τη Βόρεια Ιρλανδία στη Βουδαπέστη.
Στο ξεκίνημα του αγώνα, πριν συμπληρωθεί το 2', ο τερματοφύλακας των Ιρλανδών Πιρς Τσαρλς, με βολέ από την εστία του κατάφερε να βρει στο κεφάλι τον διαιτητή ο οποίος έτρεχε στο κέντρο του γηπέδου.
Η μπαλιά ήταν τόσο δυνατή και ο Μάρκο Γκουίντα έκανε κάποια βήματα προς τα εμπρός και σωριάστηκε στο χορτάρι.
Δείτε ΕΔΩ το βίντεο
Για την ιστορία η Ουγγαρία άνοιξε το σκορ στο 35΄με τον Βάργκα της ΑΕΚ.
Στο ξεκίνημα του αγώνα, πριν συμπληρωθεί το 2', ο τερματοφύλακας των Ιρλανδών Πιρς Τσαρλς, με βολέ από την εστία του κατάφερε να βρει στο κεφάλι τον διαιτητή ο οποίος έτρεχε στο κέντρο του γηπέδου.
Η μπαλιά ήταν τόσο δυνατή και ο Μάρκο Γκουίντα έκανε κάποια βήματα προς τα εμπρός και σωριάστηκε στο χορτάρι.
Δείτε ΕΔΩ το βίντεο
Για την ιστορία η Ουγγαρία άνοιξε το σκορ στο 35΄με τον Βάργκα της ΑΕΚ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα