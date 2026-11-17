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Εκλογές FIFA: Ο πρόεδρος της γαλλικής ομοσπονδίας Φιλίπ Ντιαλό, ο εκλεκτός της UEFA για αντίπαλος του Ινφαντίνο
Εκλογές FIFA: Ο πρόεδρος της γαλλικής ομοσπονδίας Φιλίπ Ντιαλό, ο εκλεκτός της UEFA για αντίπαλος του Ινφαντίνο
Ο 63χρονος νομικός, με καταγωγή από τη Σενεγάλη, θα διεκδικήσει την προεδρία της διεθνούς ομοσπονδίας ποδοσφαίρου
Σχεδόν τέσσερις μήνες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών στη FIFA, το σίγουρο είναι δεν θα έχουμε εκλογή δια... βοής καθώς ο νυν πρόεδρος Τζιάνι Ινφαντίνο θα έχει σίγουρα έναν αντίπαλο.
Ο Φιλίπ Ντιαλό, πρόεδρος της γαλλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου είναι ο εκλεκτός της UEFA και θα βρεθεί απέναντι από τον Ιταλοελβετό στη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Μαρτίου 2027.
«Πριν από λίγες μόλις ημέρες, οι συνάδελφοί μου στην Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, με πρώτο τον πρόεδρό της, Αλεξάντερ Τσέφεριν, μου ζήτησαν να εκπροσωπήσω ένα όραμα για τον κόσμο του ποδοσφαίρου, το οποίο να αντικατοπτρίζει το άθλημα που αγαπάμε και τις θεμελιώδεις αξίες του. Η επιμονή των Ευρωπαίων συναδέλφων μου, σε συνδυασμό με άλλα αιτήματα, με οδήγησαν να αποδεχθώ την πρόταση να θέσω υποψηφιότητα για την προεδρία της FIFA. Η Εκτελεστική Επιτροπή της FFF ενέκρινε ομόφωνα αυτή την υποψηφιότητα», δήλωσε ο κ. Ντιαλό κατά την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητας του
Γιος του Σουλεϊμάν Ντιαλό, ενός Σενεγαλέζου μποξέρ ο οποίος μετακόμισε στη Γαλλία και με τα χρώματα της αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1960, ο ίδιος επέλεξε να παίξει ποδόσφαιρο αλλά γρήγορα είδε ότι δεν είχε το ταλέντο και στράφηκε στη νομική μέσω της οποίας ασχολήθηκε με το αγαπημένο του σπορ.
Το 1992 εντάχθηκε στην UCPF (την ένωση επαγγελματικών ποδοσφαιρικών συλλόγων στη Γαλλία), ηγούμενος του οργανισμού μέχρι το 2021. Υπηρέτησε επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Γαλλικής Επαγγελματικής Λίγκας (LFP) από το 2009 έως το 2021, ενώ από το 2003 συμμετέχει στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών της FIFA.
Τον Ιανουάριο του 2023, ο Ντιαλό διορίστηκε πρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FFF), αντικαθιστώντας τον εκπεσόντα Νοέλ Λε Γκρε, ο οποίος αναγκάστηκε να παραιτηθεί εν μέσω καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση. Ως πρόεδρος της FFF, ο Ντιαλό κατείχε επίσης θέση στην Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA.
Γιατί επελέγη ο Φιλίπ Ντιαλό από την UEFA;
Από τότε που αποτέλεσε την πιο επιθετική συνομοσπονδία απέναντι στον νυν πρόεδρο Τζάνι Ινφαντίνο, στον απόηχο του αποτυχημένου σχεδίου πώλησης μεριδίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιωτικά κεφαλαία, η UEFA αναζητούσε έναν υποψήφιο για να τον αντιμετωπίσει στις επερχόμενες εκλογές.
Υπήρξε μια μακρά προσπάθεια παρασκηνιακών πιέσεων προκειμένου να πειστεί ο νυν Επικεφαλής Παγκόσμιας Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου της FIFA και πρώην προπονητής της Άρσεναλ, Αρσέν Βενγκέρ, να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία, όμως ο 77χρονος αποφάσισε να μην διεκδικήσει το αξίωμα.
Έπειτα από αυτό, η UEFA αποφάσισε να στραφεί στον Ντιαλό ως τον επόμενο υποψήφιό της. «Οι εθνικές ομοσπονδίες... εξέφρασαν την πλήρη εμπιστοσύνη τους στον Φιλίπ Ντιαλό ότι θα παράσχει την ηγεσία που απαιτείται για την επίτευξη αυτής της φιλοδοξίας», ανέφερε η UEFA σε μια σύντομη ανακοίνωση με την οποία γνωστοποίησε την υποψηφιότητά του.
Σε δηλώσεις του τον Σεπτέμβριο, ο Ντιαλό υπήρξε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στη στάση του Ινφαντίνο ως προέδρου της FIFA: «Οι πρωτοβουλίες του κατά τη διάρκεια και μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο έβλαψαν σοβαρά την εικόνα και την ενότητα του ποδοσφαίρου. Ως αποτέλεσμα, πιστεύουμε ότι η εμπιστοσύνη έχει διαρραγεί», είχε δηλώσει ο πρόεδρος της FFF, ενώ την πρόθεση τους να διεκδικήσουν την προεδρία της FIFA έχουν ανακοιμώσει ο πρώην παίκτης της Τότεναμ, Ραμόν Βέγκα και ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ιαπωνίας, Κόζο Τασίμα.
Ο Ντιαλό ισχυρίζεται ότι διαθέτει τη στήριξη αρκετών χωρών εκτός της ευρωπαϊκής ηπείρου, αλλά ο μαγικός αριθμός που θα τον οδηγήσει στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου είνα το 106, όσες δηλαδή και οι ψήφοι που θα του δώσουν την απόλυτη πλειοψηφία. Λογικά θα πάρει και τις 55 ψήφους της UEFA, άρα αναζητεί άλλες 51 με τον ίδιο να τονίζει: « Τώρα εναπόκειται σε εμένα και την ομάδα μου να κερδίσουμε υποστήριξη και σε άλλες ηπείρους. Μάλιστα, από χθες κιόλας, έχω λάβει αυθόρμητα ισχυρές και ξεκάθαρες εκφράσεις στήριξης από άλλες ηπείρους, οι οποίες θα γίνουν γνωστές τις επόμενες ημέρες».
Ο Φιλίπ Ντιαλό, πρόεδρος της γαλλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου είναι ο εκλεκτός της UEFA και θα βρεθεί απέναντι από τον Ιταλοελβετό στη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Μαρτίου 2027.
«Πριν από λίγες μόλις ημέρες, οι συνάδελφοί μου στην Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, με πρώτο τον πρόεδρό της, Αλεξάντερ Τσέφεριν, μου ζήτησαν να εκπροσωπήσω ένα όραμα για τον κόσμο του ποδοσφαίρου, το οποίο να αντικατοπτρίζει το άθλημα που αγαπάμε και τις θεμελιώδεις αξίες του. Η επιμονή των Ευρωπαίων συναδέλφων μου, σε συνδυασμό με άλλα αιτήματα, με οδήγησαν να αποδεχθώ την πρόταση να θέσω υποψηφιότητα για την προεδρία της FIFA. Η Εκτελεστική Επιτροπή της FFF ενέκρινε ομόφωνα αυτή την υποψηφιότητα», δήλωσε ο κ. Ντιαλό κατά την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητας του
Γιος του Σουλεϊμάν Ντιαλό, ενός Σενεγαλέζου μποξέρ ο οποίος μετακόμισε στη Γαλλία και με τα χρώματα της αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1960, ο ίδιος επέλεξε να παίξει ποδόσφαιρο αλλά γρήγορα είδε ότι δεν είχε το ταλέντο και στράφηκε στη νομική μέσω της οποίας ασχολήθηκε με το αγαπημένο του σπορ.
Το 1992 εντάχθηκε στην UCPF (την ένωση επαγγελματικών ποδοσφαιρικών συλλόγων στη Γαλλία), ηγούμενος του οργανισμού μέχρι το 2021. Υπηρέτησε επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Γαλλικής Επαγγελματικής Λίγκας (LFP) από το 2009 έως το 2021, ενώ από το 2003 συμμετέχει στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών της FIFA.
Τον Ιανουάριο του 2023, ο Ντιαλό διορίστηκε πρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FFF), αντικαθιστώντας τον εκπεσόντα Νοέλ Λε Γκρε, ο οποίος αναγκάστηκε να παραιτηθεί εν μέσω καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση. Ως πρόεδρος της FFF, ο Ντιαλό κατείχε επίσης θέση στην Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA.
Γιατί επελέγη ο Φιλίπ Ντιαλό από την UEFA;
Από τότε που αποτέλεσε την πιο επιθετική συνομοσπονδία απέναντι στον νυν πρόεδρο Τζάνι Ινφαντίνο, στον απόηχο του αποτυχημένου σχεδίου πώλησης μεριδίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιωτικά κεφαλαία, η UEFA αναζητούσε έναν υποψήφιο για να τον αντιμετωπίσει στις επερχόμενες εκλογές.
Υπήρξε μια μακρά προσπάθεια παρασκηνιακών πιέσεων προκειμένου να πειστεί ο νυν Επικεφαλής Παγκόσμιας Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου της FIFA και πρώην προπονητής της Άρσεναλ, Αρσέν Βενγκέρ, να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία, όμως ο 77χρονος αποφάσισε να μην διεκδικήσει το αξίωμα.
Έπειτα από αυτό, η UEFA αποφάσισε να στραφεί στον Ντιαλό ως τον επόμενο υποψήφιό της. «Οι εθνικές ομοσπονδίες... εξέφρασαν την πλήρη εμπιστοσύνη τους στον Φιλίπ Ντιαλό ότι θα παράσχει την ηγεσία που απαιτείται για την επίτευξη αυτής της φιλοδοξίας», ανέφερε η UEFA σε μια σύντομη ανακοίνωση με την οποία γνωστοποίησε την υποψηφιότητά του.
Σε δηλώσεις του τον Σεπτέμβριο, ο Ντιαλό υπήρξε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στη στάση του Ινφαντίνο ως προέδρου της FIFA: «Οι πρωτοβουλίες του κατά τη διάρκεια και μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο έβλαψαν σοβαρά την εικόνα και την ενότητα του ποδοσφαίρου. Ως αποτέλεσμα, πιστεύουμε ότι η εμπιστοσύνη έχει διαρραγεί», είχε δηλώσει ο πρόεδρος της FFF, ενώ την πρόθεση τους να διεκδικήσουν την προεδρία της FIFA έχουν ανακοιμώσει ο πρώην παίκτης της Τότεναμ, Ραμόν Βέγκα και ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ιαπωνίας, Κόζο Τασίμα.
Ο Ντιαλό ισχυρίζεται ότι διαθέτει τη στήριξη αρκετών χωρών εκτός της ευρωπαϊκής ηπείρου, αλλά ο μαγικός αριθμός που θα τον οδηγήσει στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου είνα το 106, όσες δηλαδή και οι ψήφοι που θα του δώσουν την απόλυτη πλειοψηφία. Λογικά θα πάρει και τις 55 ψήφους της UEFA, άρα αναζητεί άλλες 51 με τον ίδιο να τονίζει: « Τώρα εναπόκειται σε εμένα και την ομάδα μου να κερδίσουμε υποστήριξη και σε άλλες ηπείρους. Μάλιστα, από χθες κιόλας, έχω λάβει αυθόρμητα ισχυρές και ξεκάθαρες εκφράσεις στήριξης από άλλες ηπείρους, οι οποίες θα γίνουν γνωστές τις επόμενες ημέρες».
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