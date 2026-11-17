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Υπόκλιση Μπαρτζώκα στον Βεζένκοβ: Είναι ο καλύτερος παίκτης της Ευρώπης, βίντεο
Υπόκλιση Μπαρτζώκα στον Βεζένκοβ: Είναι ο καλύτερος παίκτης της Ευρώπης, βίντεο
O Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το παιχνίδι με την Μακάμπι και εκθείασε τον MVP της Euroleague
Μέλι... έσταζε για τον Σάσα Βεζένκοβ στη συνέντευξη Τύπου μετά από τον θρίαμβο επί της Μακάμπι στη Λεμεσό ο Γιώργος Μπαρτζώκας.
Ο τεχνικός του Ολυμπιακού αφού σχολίασε το ματς τόνισε ότι ο Βούλγαρος είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη.
«Στο πρώτο ημίχρονο είχαν προβάδισμα διψήφιας διαφοράς, αλλά θεωρώ ότι το ροτέισιον που έχουμε, με 4 παίκτες μείον και με δύσκολα παιχνίδια στο πρωτάθλημα παίρνει ενέργεια από τους βασικούς μας παίκτες. Κάναμε πολλά λάθη και χάσαμε 18 αμυντικά ριμπάουντ, τα 13 εξ αυτών στην παράταση κι στην 4η περίοδο. Ήταν κομβικό. Ήταν κάποιες φάσεις, πέραν του τρελού σουτ του Βεζένκοβ.
Κάναμε ό,τι χρειάζεται για να κερδίσουμε, κλέψαμε τη μπάλα, βρήκαμε ένα ελεύθερο σουτ που έβαλε ο Τζόζεφ και κερδίσαμε. Πρέπει να πω ότι έχουμε τον καλύτερο παίκτη στην Ευρώπη, τον καλύτερο παίκτη στην Ευρωλίγκα, έναν παίκτη που έχει κατακτήσει πολλές φορές το βραβείο του MVP, τον Σάσα Βεζένκοβ και απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί όλοι λένε ότι είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη» είπε ο Μπαρτζώκας.
Ο τεχνικός του Ολυμπιακού αφού σχολίασε το ματς τόνισε ότι ο Βούλγαρος είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη.
«Στο πρώτο ημίχρονο είχαν προβάδισμα διψήφιας διαφοράς, αλλά θεωρώ ότι το ροτέισιον που έχουμε, με 4 παίκτες μείον και με δύσκολα παιχνίδια στο πρωτάθλημα παίρνει ενέργεια από τους βασικούς μας παίκτες. Κάναμε πολλά λάθη και χάσαμε 18 αμυντικά ριμπάουντ, τα 13 εξ αυτών στην παράταση κι στην 4η περίοδο. Ήταν κομβικό. Ήταν κάποιες φάσεις, πέραν του τρελού σουτ του Βεζένκοβ.
Κάναμε ό,τι χρειάζεται για να κερδίσουμε, κλέψαμε τη μπάλα, βρήκαμε ένα ελεύθερο σουτ που έβαλε ο Τζόζεφ και κερδίσαμε. Πρέπει να πω ότι έχουμε τον καλύτερο παίκτη στην Ευρώπη, τον καλύτερο παίκτη στην Ευρωλίγκα, έναν παίκτη που έχει κατακτήσει πολλές φορές το βραβείο του MVP, τον Σάσα Βεζένκοβ και απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί όλοι λένε ότι είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη» είπε ο Μπαρτζώκας.
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