Η Βόρεια Ιρλανδία δε θα φιλοξενήσει ματς της τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος επειδή δεν υπάρχει γήπεδο, αλλά για να είναι κοινωνός, στο Μπέλφαστ θα γίνει η κλήρωση των προκριματικών





Με την Εθνική να είναι μάλιστα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και να αποφεύγει τα μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στα προκριματικά.



Τα γκρουπ δυναμικότητας είναι







2ο γκρουπ: Ουαλία, Σερβία, Τουρκία, Τσεχία, Ελβετία, Σουηδία, Αυστρία, Ουγγαρία, Βόρεια Ιρλανδία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σλοβενία, Κόσοβο ή Ιρλανδία



3ο γκρουπ: Σκωτία, Κόσοβο ή Ιρλανδία, Ουκρανία, Πολωνία, Ισραήλ, Ρουμανία, Γεωργία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Αλβανία, Ισλανδία.







5ο γκρουπ: Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Ανδόρα, Γιβραλτάρ, Λιχτενστάιν



Το... παράδοξο, ωστόσο, σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι πως στο Μπέλφαστ δεν πρόκειται να γίνουν αγώνες της τελικής φάσης. Αυτοί θα φιλοξενηθούν στην Αγγλία, την Σκωτία, την Ουαλία και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, σε 9 γήπεδα και 8 πόλεις. Σε Λονδίνο (Γουέμπλεϊ, γήπεδο Τότεναμ), Μάντσεστερ (Etihad), Λίβερπουλ (Χιλ Ντίκινσον), Νιουκάστλ (Σεντ Τζέιμς Παρκ), Μπέρμινγχαμ (Βίλα Παρκ), Γλασκόβη (Χάμπντεν Παρκ), Κάρντιφ (National Stadium), Δουβλίνο (Αρένα του Δουβλίνου).



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Ο λόγος ουσιαστικά είναι ένα... γήπεδο. Στην αρχική επιλογή για τα γήπεδα που ήταν υποψήφια προκειμένου να φιλοξενήσουν τους αγώνες ήταν και το ιστορικό «Casement Park» στο Δυτικό Μπέλφαστ. Από το 2013 δεν έχει διεξαχθεί κάποιος αγώνας εκεί, ωστόσο, έχει μεγάλη σημασία για την πόλη.



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Εθνική Ελλάδας θα μάθει τους αντιπάλους της στον δρόμο για την τελική φάση του Euro 2028 στις 6 Δεκεμβρίου (σε τρεις εβδομάδες δηλαδή) στην κλήρωση που θα γίνει στο Μπέλφαστ.Με την Εθνική να είναι μάλιστα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και να αποφεύγει τα μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στα προκριματικά.1o γκρουπ: Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Ιταλία, Δανία, Γερμανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Κροατία2ο γκρουπ: Ουαλία, Σερβία, Τουρκία, Τσεχία, Ελβετία, Σουηδία, Αυστρία, Ουγγαρία, Βόρεια Ιρλανδία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σλοβενία, Κόσοβο ή Ιρλανδία3ο γκρουπ: Σκωτία, Κόσοβο ή Ιρλανδία, Ουκρανία, Πολωνία, Ισραήλ, Ρουμανία, Γεωργία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Αλβανία, Ισλανδία.4ο γκρουπ: Εσθονία, Λευκορωσία, Νήσοι Φερόε, Κύπρος, Φινλανδία, Μολδαβία, Αρμενία, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο, Καζακστάν, Λετονία, Σαν Μαρίνο.5ο γκρουπ: Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Ανδόρα, Γιβραλτάρ, ΛιχτενστάινΤο... παράδοξο, ωστόσο, σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι πως στο Μπέλφαστ δεν πρόκειται να γίνουν αγώνες της τελικής φάσης. Αυτοί θα φιλοξενηθούν στην Αγγλία, την Σκωτία, την Ουαλία και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, σε 9 γήπεδα και 8 πόλεις. Σε Λονδίνο (Γουέμπλεϊ, γήπεδο Τότεναμ), Μάντσεστερ (Etihad), Λίβερπουλ (Χιλ Ντίκινσον), Νιουκάστλ (Σεντ Τζέιμς Παρκ), Μπέρμινγχαμ (Βίλα Παρκ), Γλασκόβη (Χάμπντεν Παρκ), Κάρντιφ (National Stadium), Δουβλίνο (Αρένα του Δουβλίνου).Πουθενά στον χάρτη δεν βρίσκεται η Βόρεια Ιρλανδία και το Μπέλφαστ. Επιλέχθηκε, όμως, ως η πόλη που οι ομάδες θα μάθουν τους αντιπάλους τους στον δρόμο για την τελική φάση.Ο λόγος ουσιαστικά είναι ένα... γήπεδο. Στην αρχική επιλογή για τα γήπεδα που ήταν υποψήφια προκειμένου να φιλοξενήσουν τους αγώνες ήταν και το ιστορικό «Casement Park» στο Δυτικό Μπέλφαστ. Από το 2013 δεν έχει διεξαχθεί κάποιος αγώνας εκεί, ωστόσο, έχει μεγάλη σημασία για την πόλη.

Το ζήτημα ήταν πως για να προχωρήσει η ανακατασκευή του θα χρειάζονταν περίπου 260 εκατομμύρια λίρες. Μάλιστα, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έκαναν λόγο για διαρκώς αυξανόμενο κόστος. Δηλαδή πως το πρότζεκτ δε θα ήταν απίθανο να χρειαζόταν και άλλα χρήματα. Το θέμα δεν προχώρησε και η Βόρεια Ιρλανδία έμεινε χωρίς να έχει παρουσία στην τελική φάση του Euro.



Προκειμένου να είναι κοινωνός στην όλη διοργάνωση όπως οι Αγγλία, Σκοτία, Ουαλία και Ιρλανδία, το Μπέλφαστ θεωρήθηκε ως μια καλή ευκαιρία για να διεξαχθεί εκεί η κλήρωση. Αν μη τι άλλο ένα σημαντικό event στην πορεία και ουσιαστικά η ιστορική αφετηρία. Θα γίνουν γνωστά τα γκρουπ των προκριματικών και θα ακολουθήσουν οι αγώνες, που θα φέρουν τις ομάδες, που θα προκριθούν στην τελική φάση.



Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως είναι στα σκαριά η ενεργοποίηση του συγκεκριμένου πλάνου για το «Casement Park» μέσα στα επόμενα χρόνια, μετά δηλαδή τη διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.



photo credits: Irish FA