Η ανάρτηση του Φουρνιέ σε... άπταιστα ελληνικά για τα τρίποντα του Βεζένκοβ και του Τζόσεφ
Η ανάρτηση του Φουρνιέ σε... άπταιστα ελληνικά για τα τρίποντα του Βεζένκοβ και του Τζόσεφ
Ο Γάλλος σταρ των ερυθρολεύκων εξέφρασε την... απορία του για το πως η ομάδα του έφυγε με τη νίκη απέναντι στη Μακάμπι
Ο Ολυμπιακός αν και ακόμα είναι νωρίς στη σεζόν στη Euroleague, πέτυχε μια από τις νίκες που δύσκολα θα ξεχαστούν φέτος.
Όχι μόνο από τους πρωταγωνιστές, αλλά και από όλους όσοι ασχολούνται με τη διοργάνωση.
Το τρίποντο του Βεζένκοβ από το κέντρο έδωσε τη δεύτερη ευκαιρία στον Ολυμπιακό και ο Τζόζεφ με δικό του τρίποντο στην εκπνοή της παράτασης, υπέγραψε το μεγάλο διπλό της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα στην Κύπρο.
Ο Εβάν Φουρνιέ κουβάλησε μέχρι ενός σημείου μαζί με τον Βεζένκοβ τους ερυθρόλευκους, ειδικά στην επίθεση και φρόντισε με ανάρτησή του στο X να... εκφράσει την απορία του για το πώς ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Ο Γάλλος σταρ χρησιμοποίησε ελληνική έκφραση για να δηλώσει αυτή του την απορία, αναφερόμενος προφανώς στα τρίποντα των Βεζένκοβ και Τζόσεφ.
Όχι μόνο από τους πρωταγωνιστές, αλλά και από όλους όσοι ασχολούνται με τη διοργάνωση.
Το τρίποντο του Βεζένκοβ από το κέντρο έδωσε τη δεύτερη ευκαιρία στον Ολυμπιακό και ο Τζόζεφ με δικό του τρίποντο στην εκπνοή της παράτασης, υπέγραψε το μεγάλο διπλό της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα στην Κύπρο.
Ο Εβάν Φουρνιέ κουβάλησε μέχρι ενός σημείου μαζί με τον Βεζένκοβ τους ερυθρόλευκους, ειδικά στην επίθεση και φρόντισε με ανάρτησή του στο X να... εκφράσει την απορία του για το πώς ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Ο Γάλλος σταρ χρησιμοποίησε ελληνική έκφραση για να δηλώσει αυτή του την απορία, αναφερόμενος προφανώς στα τρίποντα των Βεζένκοβ και Τζόσεφ.
Malaka how?— Evan Fournier (@EvanFourmizz) November 17, 2026
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