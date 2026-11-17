Με τη σημερινή ήττα το ρεκόρ της «γαλανόλευκης» υποχώρησε σε 1-2 στον 12ο όμιλο, ενώ οι νικήτριες ανέβηκαν στο 2-1





Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πλήρωσε την αγωνιστική του κάμψη στη δεύτερη περίοδο, όταν οι φιλοξενούμενες επέστρεψαν δυναμικά στη διεκδίκηση της νίκης και ανέτρεψαν τα δεδομένα.













Η Ολλανδία χρειάστηκε περίπου τεσσεράμισι λεπτά για να πετύχει τους πρώτους της πόντους, ωστόσο η Ελλάδα διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο έως το τέλος του δεκαλέπτου, κλείνοντας την περίοδο στο +15 (26-11).



Η συνέχεια, όμως, ήταν εντελώς διαφορετική.



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Μάλιστα, με καλάθι της Κρούιστουμ, οι φιλοξενούμενες πλησίασαν στον πόντο (37-36), λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.



Το μομέντουμ είχε πλέον αλλάξει πλευρά, με την Ολλανδία να ισοφαρίζει σε 38-38 και να περνά μπροστά στο σκορ στις αρχές της τρίτης περιόδου.



Οι φιλοξενούμενες ανέβασαν τη διαφορά στους έξι πόντους (38-44), ενώ η Σπανού μείωσε σε 48-46, κρατώντας την Ελλάδα κοντά στο σκορ.



Παρά την εντυπωσιακή εκκίνηση και το προβάδισμα 16 πόντων (26-10) που εξασφάλισε στην πρώτη περίοδο, η Εθνική ομάδα μπάσκετ των Γυναικών δεν κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο της αναμέτρησης με την Ολλανδία , γνωρίζοντας την ήττα με 68-58 στο Ιβανώφειο, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 2ου προκριματικού γύρου του Eurobasket 2027 Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πλήρωσε την αγωνιστική του κάμψη στη δεύτερη περίοδο, όταν οι φιλοξενούμενες επέστρεψαν δυναμικά στη διεκδίκηση της νίκης και ανέτρεψαν τα δεδομένα.Με τη σημερινή ήττα το ρεκόρ της «γαλανόλευκης» υποχώρησε σε 1-2 στον 12ο όμιλο, ενώ οι νικήτριες ανέβηκαν στο 2-1.Η ελληνική ομάδα μπήκε με εντυπωσιακή ορμή στο παρκέ, προηγούμενη με 16-0 μέσα στα πρώτα 4 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα, με τις Σπανού, Φασούλα και Παυλοπούλου να δίνουν τον τόνο στην επίθεση.Η Ολλανδία χρειάστηκε περίπου τεσσεράμισι λεπτά για να πετύχει τους πρώτους της πόντους, ωστόσο η Ελλάδα διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο έως το τέλος του δεκαλέπτου, κλείνοντας την περίοδο στο +15 (26-11).Η συνέχεια, όμως, ήταν εντελώς διαφορετική.Παρά τις προσπάθειες των Ελληνίδων διεθνών να συντηρήσουν μια σημαντική διαφορά, η Ολλανδία άρχισε να περιορίζει σταθερά την απόσταση, βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση και εκμεταλλευόμενη την πτώση της ελληνικής παραγωγικότητας.Μάλιστα, με καλάθι της Κρούιστουμ, οι φιλοξενούμενες πλησίασαν στον πόντο (37-36), λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.Το μομέντουμ είχε πλέον αλλάξει πλευρά, με την Ολλανδία να ισοφαρίζει σε 38-38 και να περνά μπροστά στο σκορ στις αρχές της τρίτης περιόδου.Οι φιλοξενούμενες ανέβασαν τη διαφορά στους έξι πόντους (38-44), ενώ η Σπανού μείωσε σε 48-46, κρατώντας την Ελλάδα κοντά στο σκορ.

Ωστόσο, στο τελευταίο δεκάλεπτο οι Ολλανδές επέβαλαν τον ρυθμό τους, φτάνοντας ακόμη και στο +16 (50-66).



Η Εθνική επιχείρησε να επιστρέψει στα τελευταία δευτερόλεπτα, με τη Σπανού να σημειώνει πέντε διαδοχικούς πόντους και τη Φασούλα να μειώνει σε 66-58 από τη γραμμή των βολών.



Η προσπάθεια, όμως, δεν είχε συνέχεια, με την Ολλανδία να διατηρεί το προβάδισμά της μέχρι το τέλος και να φεύγει από τη Θεσσαλονίκη με τη νίκη με 68-58.



Τα δεκάλεπτα: 26-11, 37-36, 46-51, 58-68.

Διαιτητές: Ντραγκόγεβιτς (Μαυροβούνιο), Ζάνεβ (Βουλγαρία), Σόλζοβα (Τσεχία).



Οι συνθέσεις:



ΕΛΛΑΔΑ (Στέλλα Καλτσίδου): Κριμίλη, Σταμολάμπρου 3 (1), Παυλοπούλου 8 (2), Λούκα, Σπανού 22 (2), Χριστινάκη 5 (1), Κολλάτου, Παρκς 3 (1), Φασούλα 13 (11 ριμπ.), Καρλάφτη 4.



ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Σένγκερς): Βινέμα, Κουλκ, Ντρίσεν 7, Κορνέλιους 11, Χούλιμπενς 8 (2), Βέστερικ 2, Χοφ 5, Τρίφερς 14 (2), Κρίστουμ 6, Βάντερκλουγκτ 3, Μπόνστρα 12 (3).