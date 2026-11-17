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ΑΕΚ: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα με τη Γαλατασαράι για το Champions League
ΑΕΚ: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα με τη Γαλατασαράι για το Champions League
Οι φίλαθλοι της Ένωσης δεν έχουν αφήσει διαθέσιμο κάποιο από τα μαγικά χαρτάκια του αγώνα με τους Τούρκους
Γεμάτο, όπως αναμενόταν άλλωστε, θα είναι το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Γαλατασαράι για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Οι οπαδοί της Ένωσης εξάντλησαν τα εισιτήρια, τα οποία είχαν βγει στην κυκλοφορία από χθες Δευτέρα (16/11) και η ατμόσφαιρα θα είναι αντίστοιχη της διοργάνωσης αλλά και της κρισιμότητας του ματς. Η σέντρα θα γίνει την Τρίτη 8/12 στις 22:00.
Οι οπαδοί της ΑΕΚ εξάλλου είχαν γεμίσει τη Νέα Φιλαδέλφεια στα ματς με τη ΛΑΣΚ και τη Ρεάλ Μαδρίτης και το ίδιο θα γίνει τόσο με τη Γαλατα, που τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν αλλά και στο παιχνίδι με τη Ρόμα που θα διεξαχθεί επίσης στην Αθήνα (19/1).
Οι οπαδοί της Ένωσης εξάντλησαν τα εισιτήρια, τα οποία είχαν βγει στην κυκλοφορία από χθες Δευτέρα (16/11) και η ατμόσφαιρα θα είναι αντίστοιχη της διοργάνωσης αλλά και της κρισιμότητας του ματς. Η σέντρα θα γίνει την Τρίτη 8/12 στις 22:00.
Οι οπαδοί της ΑΕΚ εξάλλου είχαν γεμίσει τη Νέα Φιλαδέλφεια στα ματς με τη ΛΑΣΚ και τη Ρεάλ Μαδρίτης και το ίδιο θα γίνει τόσο με τη Γαλατα, που τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν αλλά και στο παιχνίδι με τη Ρόμα που θα διεξαχθεί επίσης στην Αθήνα (19/1).
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