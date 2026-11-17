Το απίθανο τρίποντο του Βεζένκοβ από το κέντρο που έστειλε το ματς με τη Μακάμπι στην παράταση, βίντεο
Το απίθανο τρίποντο του Βεζένκοβ από το κέντρο που έστειλε το ματς με τη Μακάμπι στην παράταση, βίντεο
Ο Βεζένκοβ πήρε τη μπάλα στο κέντρο του γηπέδου και σούταρε στην εκπνοή για να κάνει το 82-82 και να στείλει το ματς στην παράταση
Ο Σάσα Βεζένκοβ είναι μεγάλος παίκτης και το απέδειξε ακόμα μια φορά.
Ο Ολυμπιακός βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο απέναντι στη Μακάμπι και ήταν πίσω με 82-79.
Το ρολόι έδειχνε 1,4 δευτερόλεπτα για το τέλος, ο Τζόζεφ επανέφερε τη μπάλα ο Βούλγαρος σούταρε και η μπάλα πήγε στο καλάθι με τους πάντες να μένουν με το στόμα ανοιχτό.
Ο Βεζένκοβ έφτασε τους 30 πόντους με αυτό το τρίποντο.
Ο Ολυμπιακός βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο απέναντι στη Μακάμπι και ήταν πίσω με 82-79.
Το ρολόι έδειχνε 1,4 δευτερόλεπτα για το τέλος, ο Τζόζεφ επανέφερε τη μπάλα ο Βούλγαρος σούταρε και η μπάλα πήγε στο καλάθι με τους πάντες να μένουν με το στόμα ανοιχτό.
Ο Βεζένκοβ έφτασε τους 30 πόντους με αυτό το τρίποντο.
SASHA VEZJGFBDBVCBUAWBF0OQ WE'RE GOING TO OVERTIME #MotorolaMagicMoment @Moto I @Olympiacos_BC https://t.co/p7APP8GdSq— EuroLeague (@EuroLeague) November 17, 2026
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