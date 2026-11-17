Η Εθνική Ελπίδων θέλει τον Κωστούλα της: Από τον Θανάση του 1998 στον Κωνσταντίνο του 2027
Η Εθνική Ελπίδων θέλει τον Κωστούλα της: Από τον Θανάση του 1998 στον Κωνσταντίνο του 2027
Ο μπαμπάς Θανάσης υπήρξε βασικός στέλεχος της Εθνικής που έφτασε στον τελικό του Euro το 1998, ο γιος θα ζήσει το δικό του όνειρο το καλοκαίρι στο Euro του 2027
Η Εθνική Ελπίδων θέλει τον Κωστούλα της. Η οικογένεια θα έχει να λέει (αν και είναι ταπεινοί σε σχόλια και δημόσιες τοποθετήσεις) πως έχει συνδεθεί με δύο από τις μεγάλες επιτυχίες της «γαλανόλευκης» στο U21 επίπεδο.
Ο Κωνσταντίνος συνεχίζει την παράδοση της φαμίλιας και του μπαμπά Θανάση με συμμετοχή πλέον σε δύο από τις ιστορικές παρουσίες της Εθνικής Ελπίδων στο ευρωπαϊκό στερέωμα.
Το κουβάρι ξετυλίγεται μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Η Εθνική του Γιάννη Κόλια με μια φουρνιά γεμάτη ταλέντο και προσωπικότητες που είχαν διαφανεί από αυτές τις ηλικίες ακόμα, ξεκινά μια ξέφρενη πορεία που σταμάτησε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
Η Ελλάδα είχε εξαιρετικό ρόστερ. Γιώργος Καραγκούνης, Τραϊανός Δέλλας, Άγγελος Μπασινάς, Γιάννης Γκούμας και Βασίλης Λάκης έφτασαν εξάλλου το 2004 στην κορυφή της Ευρώπης σε επίπεδο ανδρών.
Εκτός αυτών, αγωνίζονταν και οι Νίκος Λυμπερόπουλος, Ιεροκλής Στολτίδης, Δημήτρης Ελευθερόπουλος, Δημήτρης Μαυρογεννίδης, Παντελής Κωνσταντινίδης, Γιώργος Αλεξόπουλος, Σταύρος Λαμπριάκος, Στέλιος Σφακιανάκης, Σωτήρης Κωνσταντινίδης, Μανώλης Δερμιτζάκης, Γιώργος Κόλτζος, Γιώργος Κουλακιώτης, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος και Σωτήρης Λυμπερόπουλος.
Αλλά και οι αδικοχαμένοι Παρασκευάς Άντζας και Παναγιώτης Κατσούρης που έφυγαν τόσο πρόωρα και άδικα.
Βασικό στέλεχος εκείνης της ομάδας ήταν ο Θανάσης Κωστούλας. Μέλος της Καλαμάτας ακόμα, καθώς το καλοκαίρι του 1999 έκανε τη μεγάλη μεταγραφή για να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και να κατακτήσει τρόπαια. Η Εθνική U21 με τον Κωστούλα να κάνει σπουδαία παιχνίδια (όπως και όλη η ομάδα) σε εκείνα τα προκριματικά θα περάσει τη φάση των ομίλων αλλά το πρώτο μεγάλο εμπόδιο θα έρθει στα μπαράζ.
Η Αγγλία των Όουεν, Φέρντιναντ και Τζέραρντ θα αποτελέσει τον αντίπαλο πριν την τελική φάση. Η Εθνική θα νικήσει 2-0 στο Ηράκλειο, θα ηττηθεί 4-2 στη ρεβάνς αλλά θα φτάσει έως και την τελική φάση, που έγινε στο Βουκουρέστι. Η Ελλάδα θα αποκλείσει τη Γερμανία του Μπάλακ με 1-0 και γκολ του Καραγκούνη. Στα ημιτελικά θα διαλύσει 3-0 την Ολλανδία με δυο τέρματα του Νίκου Λυμπερόπουλου και ένα του Άντζα.
Στον τελικό, θα χάσει τον τίτλο από την Ισπανία με 1-0.
Μετά από τρεις δεκαετίες
Το μήλο κάτω από τη μηλιά και ο Κωνσταντίνος με τον Μπάμπη Κωστούλα, συνεχίζουν την παράδοση του μπαμπά Θανάση. Ο Μπάμπης ήταν με την Εθνική Ανδρών και ο Κωνσταντίνος φρόντισε να είναι ο πρωταγωνιστής της ρεβάνς με την Ισλανδία στο μπαράζ πρόκρισης της τελικής φάσης που θα γίνει το καλοκαίρι του 2027 σε Αλβανία και Σερβία.
Ο Κωνσταντίνος συνεχίζει την παράδοση της φαμίλιας και του μπαμπά Θανάση με συμμετοχή πλέον σε δύο από τις ιστορικές παρουσίες της Εθνικής Ελπίδων στο ευρωπαϊκό στερέωμα.
Το κουβάρι ξετυλίγεται μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Η Εθνική του Γιάννη Κόλια με μια φουρνιά γεμάτη ταλέντο και προσωπικότητες που είχαν διαφανεί από αυτές τις ηλικίες ακόμα, ξεκινά μια ξέφρενη πορεία που σταμάτησε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
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Η Ελλάδα είχε εξαιρετικό ρόστερ. Γιώργος Καραγκούνης, Τραϊανός Δέλλας, Άγγελος Μπασινάς, Γιάννης Γκούμας και Βασίλης Λάκης έφτασαν εξάλλου το 2004 στην κορυφή της Ευρώπης σε επίπεδο ανδρών.
Εκτός αυτών, αγωνίζονταν και οι Νίκος Λυμπερόπουλος, Ιεροκλής Στολτίδης, Δημήτρης Ελευθερόπουλος, Δημήτρης Μαυρογεννίδης, Παντελής Κωνσταντινίδης, Γιώργος Αλεξόπουλος, Σταύρος Λαμπριάκος, Στέλιος Σφακιανάκης, Σωτήρης Κωνσταντινίδης, Μανώλης Δερμιτζάκης, Γιώργος Κόλτζος, Γιώργος Κουλακιώτης, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος και Σωτήρης Λυμπερόπουλος.
Αλλά και οι αδικοχαμένοι Παρασκευάς Άντζας και Παναγιώτης Κατσούρης που έφυγαν τόσο πρόωρα και άδικα.
Βασικό στέλεχος εκείνης της ομάδας ήταν ο Θανάσης Κωστούλας. Μέλος της Καλαμάτας ακόμα, καθώς το καλοκαίρι του 1999 έκανε τη μεγάλη μεταγραφή για να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και να κατακτήσει τρόπαια. Η Εθνική U21 με τον Κωστούλα να κάνει σπουδαία παιχνίδια (όπως και όλη η ομάδα) σε εκείνα τα προκριματικά θα περάσει τη φάση των ομίλων αλλά το πρώτο μεγάλο εμπόδιο θα έρθει στα μπαράζ.
Η Αγγλία των Όουεν, Φέρντιναντ και Τζέραρντ θα αποτελέσει τον αντίπαλο πριν την τελική φάση. Η Εθνική θα νικήσει 2-0 στο Ηράκλειο, θα ηττηθεί 4-2 στη ρεβάνς αλλά θα φτάσει έως και την τελική φάση, που έγινε στο Βουκουρέστι. Η Ελλάδα θα αποκλείσει τη Γερμανία του Μπάλακ με 1-0 και γκολ του Καραγκούνη. Στα ημιτελικά θα διαλύσει 3-0 την Ολλανδία με δυο τέρματα του Νίκου Λυμπερόπουλου και ένα του Άντζα.
Στον τελικό, θα χάσει τον τίτλο από την Ισπανία με 1-0.
Μετά από τρεις δεκαετίες
Το μήλο κάτω από τη μηλιά και ο Κωνσταντίνος με τον Μπάμπη Κωστούλα, συνεχίζουν την παράδοση του μπαμπά Θανάση. Ο Μπάμπης ήταν με την Εθνική Ανδρών και ο Κωνσταντίνος φρόντισε να είναι ο πρωταγωνιστής της ρεβάνς με την Ισλανδία στο μπαράζ πρόκρισης της τελικής φάσης που θα γίνει το καλοκαίρι του 2027 σε Αλβανία και Σερβία.
Εκεί που έμοιαζαν όλα χαμένα στο ματς της Λεωφόρου, πετάχτηκε στην περιοχή και με κεφαλιά-ψαράκι έδωσε τη δεύτερη ευκαιρία στην ομάδα και τους συμπαίκτες του. Όλοι μαζί άρπαξαν την ευκαιρία και απέκλεισαν στα πέναλτι τους Ισλανδούς.
Η Εθνική με τον Κωνσταντίνο Κωστούλα να κάνει 7 ματς, μάζεψε τους ίδιους βαθμούς με τη Γερμανία αλλά ήταν 2η λόγω της ήττας 0-2 εντός (η Ελλάδα είχε νικήσει 3-2 εκτός). Σε γκρουπ με Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία, Μάλτα και Λετονία.
Ο 21χρονος Κωνσταντίνος συνεχίζει και την παράδοση στη θέση. Κεντρικός αμυντικός, βγήκε από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Πήρε εμπειρία από το εξωτερικό με τη Ρίο Άβε και από το καλοκαίρι του 2025 έχει αξιοσημείωτη ανέλιξη με τη φανέλα του ΟΦΗ. Μέλος της ομάδας του Χρήστου Κόντη που εντυπωσιάζει τόσο στην Ελλάδα όσο πλέον και στην Ευρώπη.
Ο Κωνσταντίνος Κωστούλας θα είναι στο ρόστερ που θα επιλέξει ο Γιάννης Ταουσιάνης για την τελική φάση. Δύσκολο για τον αδερφό του Μπάμπη, καθώς είναι μέλος της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αν και μπροστά στο γενικό καλό τίποτα θα πρέπει να αποκλειστεί στα μίτινγκς των ομοσπονδιακών τεχνικών.
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Η Εθνική με τον Κωνσταντίνο Κωστούλα να κάνει 7 ματς, μάζεψε τους ίδιους βαθμούς με τη Γερμανία αλλά ήταν 2η λόγω της ήττας 0-2 εντός (η Ελλάδα είχε νικήσει 3-2 εκτός). Σε γκρουπ με Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία, Μάλτα και Λετονία.
Ο 21χρονος Κωνσταντίνος συνεχίζει και την παράδοση στη θέση. Κεντρικός αμυντικός, βγήκε από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Πήρε εμπειρία από το εξωτερικό με τη Ρίο Άβε και από το καλοκαίρι του 2025 έχει αξιοσημείωτη ανέλιξη με τη φανέλα του ΟΦΗ. Μέλος της ομάδας του Χρήστου Κόντη που εντυπωσιάζει τόσο στην Ελλάδα όσο πλέον και στην Ευρώπη.
Ο Κωνσταντίνος Κωστούλας θα είναι στο ρόστερ που θα επιλέξει ο Γιάννης Ταουσιάνης για την τελική φάση. Δύσκολο για τον αδερφό του Μπάμπη, καθώς είναι μέλος της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αν και μπροστά στο γενικό καλό τίποτα θα πρέπει να αποκλειστεί στα μίτινγκς των ομοσπονδιακών τεχνικών.
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