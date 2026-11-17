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Εκεί που έμοιαζαν όλα χαμένα στο ματς της Λεωφόρου, πετάχτηκε στην περιοχή και με κεφαλιά-ψαράκι έδωσε τη δεύτερη ευκαιρία στην ομάδα και τους συμπαίκτες του. Όλοι μαζί άρπαξαν την ευκαιρία και απέκλεισαν στα πέναλτι τους Ισλανδούς.Η Εθνική με τον Κωνσταντίνο Κωστούλα να κάνει 7 ματς, μάζεψε τους ίδιους βαθμούς με τη Γερμανία αλλά ήταν 2η λόγω της ήττας 0-2 εντός (η Ελλάδα είχε νικήσει 3-2 εκτός). Σε γκρουπ με Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία, Μάλτα και Λετονία.Ο 21χρονος Κωνσταντίνος συνεχίζει και την παράδοση στη θέση. Κεντρικός αμυντικός, βγήκε από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Πήρε εμπειρία από το εξωτερικό με τη Ρίο Άβε και από το καλοκαίρι του 2025 έχει αξιοσημείωτη ανέλιξη με τη φανέλα του ΟΦΗ. Μέλος της ομάδας του Χρήστου Κόντη που εντυπωσιάζει τόσο στην Ελλάδα όσο πλέον και στην Ευρώπη.Ο Κωνσταντίνος Κωστούλας θα είναι στο ρόστερ που θα επιλέξει ο Γιάννης Ταουσιάνης για την τελική φάση. Δύσκολο για τον αδερφό του Μπάμπη, καθώς είναι μέλος της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αν και μπροστά στο γενικό καλό τίποτα θα πρέπει να αποκλειστεί στα μίτινγκς των ομοσπονδιακών τεχνικών.