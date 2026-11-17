Απίθανο ματς στην Κύπρο: Δείτε το buzzer beater του Τζόσεφ που έδωσε τη νίκη στον Ολυμπιακό κόντρα στη Μακάμπι, δείτε βίντεο
Απίθανο ματς στην Κύπρο: Δείτε το buzzer beater του Τζόσεφ που έδωσε τη νίκη στον Ολυμπιακό κόντρα στη Μακάμπι, δείτε βίντεο
Ο Ολυμπιακός ήταν πίσω στο σκορ με 95-94 με τον Καναδό γκαρντ να ευστοχεί σε τρίποντο και να δίνει τη νίκη στην ομάδα του
Ο Ολυμπιακός έδειξε καρδιά πρωταθλητή και επικράτησε της Μακάμπι στην παράταση με τρίποντο του Τζόζεφ στο μηδέν.
Οι ερυθρόλευκοι ήταν πίσω με 95-94 16 δευτερόλεπτα για το τέλος του ματς. Ο Φουρνιέ κατέβασε τη μπάλα, κλείστηκε, είδε τον Καναδό στην κορυφή αφύλαχτο και εκείνος έδωσε τη νίκη στον Ολυμπιακό.
Θυμίζουμε, ότι οι Πειραιώτες είχαν στείλει το ματς στην παράταση με επίσης buzzer beater του Σάσα Βεζένκοβ από κέντρο.
Οι ερυθρόλευκοι ήταν πίσω με 95-94 16 δευτερόλεπτα για το τέλος του ματς. Ο Φουρνιέ κατέβασε τη μπάλα, κλείστηκε, είδε τον Καναδό στην κορυφή αφύλαχτο και εκείνος έδωσε τη νίκη στον Ολυμπιακό.
Θυμίζουμε, ότι οι Πειραιώτες είχαν στείλει το ματς στην παράταση με επίσης buzzer beater του Σάσα Βεζένκοβ από κέντρο.
😱😱😱😱😱 CORY JOSEPH ÜÇLÜĞÜ İLE MAÇI OLYMPİAKOS’A KAZANDIRIYOR! https://t.co/niC66FFrCT— EuroLeague Basketbolu (@EBasketbolu) November 17, 2026
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