Ο Παναθηναϊκός κατήγγειλε εκ νέου τον Μπαρτζώκα, ενώ ζητά αφαίρεση δύο βαθμών από τον Ολυμπιακό για άλλη υπόθεση
Ο Παναθηναϊκός κατήγγειλε εκ νέου τον Μπαρτζώκα, ενώ ζητά αφαίρεση δύο βαθμών από τον Ολυμπιακό για άλλη υπόθεση
Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή από τους ερυθρόλευκους, που κάνουν λόγο για τέταρτη καταγγελία για τον σύλλογο και τον προπονητή - Οι πράσινοι ζητούν αφαίρεση δύο βαθμών από τους ερυθρόλευκους λόγω της περσινής προσφυγής τους στα πολιτικά δικαστήρια
Ο Ολυμπιακός έκανε γνωστό πως ο Παναθηναϊκός κατήγγειλε στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Σύμφωνα με τους ερυθρόλευκους, το περιστατικό αφορά τα όσα έγιναν στο ματς με τον Ηρακλή όταν ο Έλληνας τεχνικός στο τέλος του ματς αντέδρασε σε υβριστικά συνθήματα από τους οπαδούς του «Γηραίου».
Όπως αναφέρει ο Ολυμπιακός, είναι η τέταρτη καταγγελία για τον σύλλογο και τον προπονητή. Τονίζει μάλιστα πως σε μια από αυτές, ο Παναθηναϊκός ζητά αφαίρεση δύο βαθμών από τους ερυθρόλευκους.
«Λάβαμε σήμερα (08/10) την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ εναντίον του κόουτς Μπαρτζώκα για τον αγώνα Ηρακλής – Ολυμπιακός.
Είναι η τέταρτη καταγγελία που μας γνωστοποιήθηκε μέσα σε λίγες μέρες, αφού είχε προηγηθεί αυτή εναντίον του για τον αγώνα Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή της Ευρωλίγκας, η καταγγελία εναντίον του κόουτς στην ΕΦΙΠΗΔ για τον περσινό αγώνα Ντουμπάι – Ολυμπιακός και η καταγγελία κατά της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για την υποβολή μήνυσης σε βάρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την παράνομη είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών, με την οποία ζητάνε να τιμωρηθούμε με αφαίρεση 2 βαθμών» αναφέρει στην ενημέρωση της η ερυθρόλευκη ΚΑΕ.
Για το ζήτημα της αφαίρεσης δύο βαθμών από τον Ολυμπιακό αυτό που προκύπτει, σύμφωνα με πηγές κοντά στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, είναι ότι οι πράσινοι θεωρούν πως η επιλογή των ερυθρόλευκων να προσφύγουν στα πολιτικά δικαστήρια αποτελεί καταφανή παραβίαση του Γενικού Κανονισμού του ΕΣΑΚΕ όπου αναφέρεται ρητά ότι απαγορεύεται η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη.
Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός είχε προσφύγει σε ποινικό δικαστήριο ζητώντας την τιμωρία του κ. Γιαννακόπουλου για τη συμπεριφορά του προς τους διαιτητές.
Σύμφωνα με τους ερυθρόλευκους, το περιστατικό αφορά τα όσα έγιναν στο ματς με τον Ηρακλή όταν ο Έλληνας τεχνικός στο τέλος του ματς αντέδρασε σε υβριστικά συνθήματα από τους οπαδούς του «Γηραίου».
Όπως αναφέρει ο Ολυμπιακός, είναι η τέταρτη καταγγελία για τον σύλλογο και τον προπονητή. Τονίζει μάλιστα πως σε μια από αυτές, ο Παναθηναϊκός ζητά αφαίρεση δύο βαθμών από τους ερυθρόλευκους.
«Λάβαμε σήμερα (08/10) την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ εναντίον του κόουτς Μπαρτζώκα για τον αγώνα Ηρακλής – Ολυμπιακός.
Είναι η τέταρτη καταγγελία που μας γνωστοποιήθηκε μέσα σε λίγες μέρες, αφού είχε προηγηθεί αυτή εναντίον του για τον αγώνα Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή της Ευρωλίγκας, η καταγγελία εναντίον του κόουτς στην ΕΦΙΠΗΔ για τον περσινό αγώνα Ντουμπάι – Ολυμπιακός και η καταγγελία κατά της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για την υποβολή μήνυσης σε βάρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την παράνομη είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών, με την οποία ζητάνε να τιμωρηθούμε με αφαίρεση 2 βαθμών» αναφέρει στην ενημέρωση της η ερυθρόλευκη ΚΑΕ.
Για το ζήτημα της αφαίρεσης δύο βαθμών από τον Ολυμπιακό αυτό που προκύπτει, σύμφωνα με πηγές κοντά στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, είναι ότι οι πράσινοι θεωρούν πως η επιλογή των ερυθρόλευκων να προσφύγουν στα πολιτικά δικαστήρια αποτελεί καταφανή παραβίαση του Γενικού Κανονισμού του ΕΣΑΚΕ όπου αναφέρεται ρητά ότι απαγορεύεται η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη.
Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός είχε προσφύγει σε ποινικό δικαστήριο ζητώντας την τιμωρία του κ. Γιαννακόπουλου για τη συμπεριφορά του προς τους διαιτητές.
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