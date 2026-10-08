Ο Παναθηναϊκός κατήγγειλε εκ νέου τον Μπαρτζώκα, ενώ ζητά αφαίρεση δύο βαθμών από τον Ολυμπιακό για άλλη υπόθεση

Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή από τους ερυθρόλευκους, που κάνουν λόγο για τέταρτη καταγγελία για τον σύλλογο και τον προπονητή - Οι πράσινοι ζητούν αφαίρεση δύο βαθμών από τους ερυθρόλευκους λόγω της περσινής προσφυγής τους στα πολιτικά δικαστήρια