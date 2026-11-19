Ευέλικτο στις καθημερινές μετακινήσεις, ευρύχωρο όταν οι ανάγκες μεγαλώνουν και άνετο στις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου, το compact SUV της Volkswagen αποδεικνύει ότι η πρακτικότητα μπορεί να έχει χαρακτήρα.
H Chevron στέλνει ερευνητικό σκάφος στην Πελοπόννησο, αντίστροφη μέτρηση για τις σεισμικές έρευνες
H Chevron στέλνει ερευνητικό σκάφος στην Πελοπόννησο, αντίστροφη μέτρηση για τις σεισμικές έρευνες
Στην τελική ευθεία η έκδοση NAVTEX για το Ramform Tethys και τα δύο συνοδευτικά σκάφη – Το πρόγραμμα των ερευνών, τα δύο θαλάσσια οικόπεδα και ο ορίζοντας των γεωτρήσεων το 2030-2031
Με την κινητοποίηση του ερευνητικού σκάφους Ramform Tethys και δύο συνοδευτικών πλοίων, η αμερικανική Chevron προετοιμάζει την πρώτη ερευνητική της αποστολή στις ελληνικές θάλασσες, ανοίγοντας τον δρόμο για τη χαρτογράφηση του υπεδάφους σε δύο θαλάσσια οικόπεδα ανοιχτά της Πελοποννήσου
Η κοινοπραξία με τη HelleniQ Energy περνά πλέον από τις συμβάσεις παραχώρησης στο επιχειρησιακό στάδιο, με στόχο τη συλλογή γεωφυσικών δεδομένων που θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις για την αναζήτηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.
Στο επίκεντρο βρίσκεται το Ramform Tethys του διεθνούς ομίλου γεωφυσικών ερευνών TGS, στον οποίο έχει ενσωματωθεί η πρώην PGS. Το σκάφος έχει επιλεγεί για τις σεισμικές έρευνες στις παραχωρήσεις «Α2» και «Νότια της Πελοποννήσου», με τη Chevron να έχει τον ρόλο του διαχειριστή (operator) της κοινοπραξίας και να αναλαμβάνει τον συντονισμό του ερευνητικού προγράμματος.
Η ανάπτυξη του αμερικανικού ερευνητικού σχεδιασμού συμπίπτει με την παρουσία ενός ακόμη εξειδικευμένου ερευνητικού σκάφους στις ελληνικές θάλασσες. Πρόκειται για το Abeille Marengo, το οποίο πραγματοποιεί βυθομετρικές εργασίες στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, με τη συμμετοχή της γαλλικής Meridiam.
Οι δύο δραστηριότητες έχουν διαφορετικό αντικείμενο, αλλά αποτυπώνουν την αυξανόμενη παρουσία διεθνών ενεργειακών ομίλων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπου οι έρευνες για υδρογονάνθρακες και τα μεγάλα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων αποκτούν ιδιαίτερη οικονομική και γεωπολιτική σημασία.
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Η κοινοπραξία με τη HelleniQ Energy περνά πλέον από τις συμβάσεις παραχώρησης στο επιχειρησιακό στάδιο, με στόχο τη συλλογή γεωφυσικών δεδομένων που θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις για την αναζήτηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.
Στο επίκεντρο βρίσκεται το Ramform Tethys του διεθνούς ομίλου γεωφυσικών ερευνών TGS, στον οποίο έχει ενσωματωθεί η πρώην PGS. Το σκάφος έχει επιλεγεί για τις σεισμικές έρευνες στις παραχωρήσεις «Α2» και «Νότια της Πελοποννήσου», με τη Chevron να έχει τον ρόλο του διαχειριστή (operator) της κοινοπραξίας και να αναλαμβάνει τον συντονισμό του ερευνητικού προγράμματος.
Η ανάπτυξη του αμερικανικού ερευνητικού σχεδιασμού συμπίπτει με την παρουσία ενός ακόμη εξειδικευμένου ερευνητικού σκάφους στις ελληνικές θάλασσες. Πρόκειται για το Abeille Marengo, το οποίο πραγματοποιεί βυθομετρικές εργασίες στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, με τη συμμετοχή της γαλλικής Meridiam.
Οι δύο δραστηριότητες έχουν διαφορετικό αντικείμενο, αλλά αποτυπώνουν την αυξανόμενη παρουσία διεθνών ενεργειακών ομίλων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπου οι έρευνες για υδρογονάνθρακες και τα μεγάλα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων αποκτούν ιδιαίτερη οικονομική και γεωπολιτική σημασία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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