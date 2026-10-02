Ελλάδα – Ολλανδία: Πώς η Εθνική «χτύπησε» με 29% κατοχή – Ο κομβικός ρόλος του Μασούρα
SPORTS

Ελλάδα – Ολλανδία: Πώς η Εθνική «χτύπησε» με 29% κατοχή – Ο κομβικός ρόλος του Μασούρα

Το τελικό 2-2 στην Τούμπα άφησε μία γλυκόπικρη γεύση στην Ελλάδα, η οποία προηγήθηκε με 2-0 απέναντι στην Ολλανδία, αλλά δεν κατάφερε να προστατεύσει το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα

Ελλάδα – Ολλανδία: Πώς η Εθνική «χτύπησε» με 29% κατοχή – Ο κομβικός ρόλος του Μασούρα
Οι αριθμοί της αναμέτρησης αποτυπώνουν με χαρακτηριστικό τρόπο δύο εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις.

Από τη μία την αποτελεσματικότητα της «Γαλανόλευκης» και από την άλλη τη μεγάλη πίεση που άσκησαν οι «Οράνιε».

Η μπάλα στην Ολλανδία, οι μεγάλες ευκαιρίες στην Ελλάδα

Η διαφορά στην κατοχή ήταν τεράστια. Η Ολλανδία είχε την μπάλα στα πόδια της στο 71% του αγώνα, περιορίζοντας την Ελλάδα μόλις στο 29%. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στις πάσες, με τους φιλοξενούμενους να ολοκληρώνουν 551 από τις 619 προσπάθειές τους, ποσοστό 89%, την ώρα που η Εθνική είχε 181 εύστοχες πάσες στις 250, με 72%.

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